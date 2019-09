“Esto nos da más fuerzas para seguir creyendo”

24/09/2019 - 01:06 Deportivo

Güemes logró un importante triunfo el pasado domingo al imponerse como visitantes ante Defensores de Villa Ramallo por 2 a 1, en el marco de la cuarta fecha del torneo Federal A y por ello el delantero Luis Leguizamón manifestó que ese resultado les da fuerzas para seguir creyendo en la idea que intenta plasmar el equipo. El delantero también expresó su satisfacción por haber vuelto a marcar un tanto.

“Logramos sacar un triunfo muy importante en condición de visitante porque sabemos lo difícil que es sacar esos resultados en esta categoría, teniendo en cuenta que todos los equipos se armaron bien. Para nosotros es muy valioso y eso nos da más ganas para seguir creyendo en nuestra propuesta”, fueron las primeras palabras de Luis Leguizamón en diálogo con EL LIBERAL.

El “Negro” también reveló sus sentimientos tras volver al gol.

“Siempre me pone feliz volver a convertir. Trato de aprovechar los minutos que me tocan jugar y estar siempre dispuesto a dar todo en el tiempo que me toque jugar”, reconoció.

El ex Central Córdoba, también dijo que eso sirve para dejar atrás la mala imagen del primer partido (derrota 0-2 ante Unión de Sunchales).

“Sabíamos que no tuvimos un buen comienzo. El primer partido se dio de una forma muy particular. En Córdoba encontramos el estilo de juego que queremos proponer. Como salir a plantear los partidos. Contra Sportivo Belgrano hicimos un buen juego. Ese empate nos servía si ganábamos en casa y lo pudimos hacer. El domingo fuimos a Ramallo y nos trajimos tres puntos muy buenos y eso es la base del gran trabajo que hacemos en la semana. Eso nos da más ganas de trabajar”.

Leguizamón no le teme a que los medios de comunicación comiencen a tomar a Güemes como candidato al ascenso y aseguró que el equipo está para sumar y tratar de meterse en zona de clasificación.

“Sabemos lo que exige Güemes. Estamos trabajando para pelear arriba y hacer un buen torneo y tratar de estar entre los seis primeros. Estamos compartiendo posiciones con otros tres equipos y el domingo tenemos que defender esos siete puntos. Esto recién comienza, pero no podemos dejar pasar puntos, mucho más en nuestra cancha y de visitantes poder rescatar puntos”, explicó el delantero que viene de ascender con el “Gaucho” desde el Torneo Regional Federal.