Sandra Camiletti: “Con esta obra, yo redimo a Eva Perón”

24/09/2019 - 21:09 Pura Vida

La actriz santiagueña Sandra Camiletti, vuelve a deslumbrar con su interpretación de María Eva Duarte de Perón en el unipersonal “Por Ella, Eva”, que el sábado 28, a las 22, repondrá en el paraninfo de la Unse. Camiletti, tras haber debutado en la década del 90, con este personaje en la obra teatral “I Love Argentina” retorna a los escenarios vestida como la “Abanderada de los Humildes” no solamente para referirse a sus discursos, sino también abordar aspectos de su vida, militancia y su rol de actriz.

Camiletti, en una entrevista con EL LIBERAL , se refirió a las razones que la llevaron a traer al presente a Evita.

¿Por qué elegiste a Eva Perón?

Puedo decir que yo lo elegí al personaje. En mi trayectoria, es el segundo personaje más importante. La primera vez que la interpreté fue en la obra ‘I Love Argentina’. Es ahí en donde empiezo a trabajar a esta estrella en su voz, en su forma de caminar, en su carácter, en su forma de dirigirse al público, por sobre todo en los discursos. Siempre lo había hecho a Eva solo en los discursos militantes. Para nosotros, los argentinos, representa, y para mí también, el personaje histórico femenino más importante que tiene la Argentina. Tiene todos los condimentos que un actor sueña para interpretar: Eva es un personaje fuerte, emblemático, que haya cambiado tantas cosas en nuestro país, una mujer empoderada y de vanguardia al mismo tiempo. Lo hizo Nacha Guevara en dos versiones diferentes. Lo hizo Madonna. Es un personaje internacionalmente reconocido y respetado. Es por eso que digo que no me parece raro que siga siendo elegido. Actualmente, hay varias versiones de Eva Perón que se hacen y se seguirán haciendo porque es un personaje emblemático y de alto condimento para el actor.

¿Qué reacción tiene la gente al ver la composición que haces de Evita?

Hasta ahora la hice en la ciudad Capital en tres oportunidades y en una ocasión en la ciudad de Forres. La gente es muy respetuosa. Hay partes en las que están en absoluto silencio mientras que en otros momentos, observo que la gente se anticipa y es como que charlan entre ellos como diciendo ‘sí, sí, sí, aquí pasó tal cosa’. Hacen comentario de que saben de que se trata la historia y eso es lo maravilloso. Por otro lado, se emocionan y siento que lloran y con lágrimas en los ojos se sacan fotos conmigo al final de la obra. He conocido a una señora, mayor de edad, en Forres que se hizo unas fotos conmigo y me contaba que ella tuvo unos vestidos maravillosos que se lo regaló Evita para una fiesta del Día de Reyes Magos. Esas cosas no se olvidan, es parte de la vida de esta señora. La gente reacciona bien ante la propuesta teatral. También he visto, esto ya fuera de escena, cómo han arrancado y han hecho trizas y tirados a la basura los afiches de la obra, lo cual te habla que este personaje sigue vivo en el buen y mal sentimiento de la gente. Con esta obra, yo redimo a Eva Perón. Por sobre todo, una redención dirigida a las nuevas generaciones, que están fuera de los prejuicios de aquella época.

“No hay dobles mensajes”

Dirigida por Daniel Nassif, Camiletti reproduce momentos de la vida pública de Eva Peron, su vida como actriz y su ser y sentir de mujer, logrando una versión diferente, intima, sensible y femenina. “La obra está bien contada. No le esquivo ni a lo que se decía de ella en cuanto a aspectos negativos y tampoco le esquivo a lo que se decía de ella en sus aspectos positivos. Siempre digo que el que la odiaba, al ver obra la va a seguir odiando, y la que la amaba, al ver esta obra la seguirá amando. El mensaje, yo creo que es así interpretado. No hay ningún artilugio, no hay dobles mensajes. La obra está planteada en forma directa. Lo malo y lo bueno se lo dice claramente. Los que no la conocen a la historia de Eva Perón, que te puedo asegurar que son muchos, van a conocer a este personaje en su total realidad”, resaltó Camiletti. “Elegí hacer una versión íntima y femenina de Eva, en donde muestro a una simple mujer como ella pudo haber sido detrás de las cámaras, detrás del traje, era una simple mujer que le dolía, que amaba, que se sentía perseguida y que sabía que tenía enemigos muy fuertes y que tuvo razón de tener miedo tal cual como ella predijo cuando le dijo a Perón ‘te van a voltear Juan’. Fue una mujer de vanguardia, visionaria y para la época no estaba bien visto que salga a hacer lo que hacía”, precisó.

“Estoy esperando que vengan los estudiosos, estoy esperando que aparezcan los peronistas también y estoy esperando que vengan los políticos porque el mensaje de ella es actual, tiene una actualidad espeluznante. Hay frases que son contemporáneas y que han sido dichas por esta mujer hace 60 años. Es un personaje que todavía vive, todavía está en plena ebullición en los corazones de la gente que la quiere y que la odia”, finalizó.