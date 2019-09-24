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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de septiembre de 2019

A LAS 22.15 PEQUEÑA VICTORIA

- 21:22 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.45 NICK JR.

10.15 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.15 PEQUEÑA VICTORIA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 PEQUEÑA VICTORIA (CONTINÚA)

23.45 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS


CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PODIO

19.00 MORENA TV

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 JUNTOS POR LA INCLUSION

22.00 DALE FERRO

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS 2ª CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

12.50 TÓTEM

02.36 LA CÉLULA

04.44 CONFESIONES DE UNA TÍPICA ADOLESCENTE

06.26 QUERIDA, ENCOGÍ A LOS NIÑOS

10.03 REBELDES CON CAUSA

11.55 CONFESIONES DE UNA TÍPICA ADOLESCENTE

13.38 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA

15.52 JUEGO DE TRAICIONES

17.53 REBELDES CON CAUSA

19.45 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA

22.00 KISS KISS BANG BANG. ENTRE BESOS Y TIROS

23.56 CRIATURAS DE LA NOCHE

TNT

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.17 VOLANDO A CASA

07.59 DOS INÚTILES EN PATRULLA

09.57 KING KONG

13.24 LO MEJOR DE LOS EMMYS

13.27 DIAMANTE DE SANGRE

16.06 UN SUEÑO POSIBLE

18.34 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

19.32 LO MEJOR DE LOS EMMYS

19.35 EL HOMBRE ARAÑA

22.00 BUSCANDO A DORY

23.56 SI FUERAS YO

02.04 DE LA CUNA A LA TUMBA

03.52 REC 2

TCM

09.08 LOS COMEGUSANOS

14.15 MAD ABOUT YOU

14.40 MAD ABOUT YOU

15.05 LA EDAD DE LA INOCENCIA

17.29 EL INVENCIBLE

19.06 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES

22.00 LA ASESINA

00.08 TODAVÍA SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO

02.08 EL EXORCISMO DE EMILY ROSE

SPACE

06.00 ICEMAN

07.45 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO

09.35 ELYSIUM

11.27 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO DEL REY

15.06 MUNDO ACUÁTICO

17.34 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA FUERZA

20.04FURIA DE TITANES

22.00 EL HOMBRE CON LOS PUÑOS DE HIERRO

23.51EL HOMBRE DE LOS PUÑOS DE HIERRO 2

01.30 MUERTE SÚBITA

03.20 DESAFÍO MOTOR

03.50 HACKERS. NINGÚN SISTEMA ES SEGURO

05.32 CANELO. VIGILA EL TRONO

CINECANAL

11.00 EL DADOR DE RECUERDOS

12.36 DESPEREAUX, UN PEQUEÑO GRAN HÉROE

14.07 GUERRA DE PAPÁS 2

17.47 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA

20.10 JACK RYAN. CÓDIGO SOMBRA

22.00 PUENTE DE ESPÍAS

00.33 PELIGRO EN BUSHWICK

02.16 LOS INDESTRUCTIBLES 2

03.49 MASACRE EN LA CÁRCEL 13


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

* IT 2 22:10 HS, 00:50 HS

* SR. LINK 14:30 HS, 17:10 HAS

* NADA QUE PERDER 2, 18:40 HS

* EL DESENTIERRO, 20:30 HS (ESPACIO INCAA $50)

* LA SEQUÍA: 16 HS (ESPACIO INCAA $50)

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* HOY, A LAS 20, MUESTRA ARTÍSTICA DEL COLEGIO JUAN PABLO II.

* VIERNES 27, A LAS 19, PRIMER ENCUENTRO DE JUBILADOS, ORGANIZADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE LA TERCERA EDAD.

*JUEVES 3 DE OCTUBRE, STAND UP CON “SANATA 2, UN SHOW NORMAL”.

* DOMINGO 6, A LAS 18, MASHA Y EL OSO, EN VIVO.

* SÁBADO 26 DE OCTUBRE, A LAS 20, EN EL SALÓN DE LOS ESPEJOS, GALA FINAL SANTIAGO DEL ESTERO MISS ARGENTINA 2019.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 25, DE OCTUBRE, LA VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO DEL ESTERO.


CINES

SUNSTAR

EL REY LEÓN (2D)

AVENTURA (ATP)

25/09 -17:30 hs (Cast)

IT (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

25/09 -17:45 hs (Cast) 20:00hs (subt) 22:00 hs (subt)

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)

AVENTURA (ATP)

25/09 -16:05 hs (Cast) 18:10 hs (cast)

YESTERDAY (2D)

COMEDIA (ATP)

25/09 -20:15 hs (subt.)

PRESIDENTE BAJO FUEGO (2D)

ACCIÓN (+13 )

Y 25/09 22:20 hs (subt)

SEÑOR LINK (2D)

ANIMADA (ATP )

25/09 -17:00 hs (Cast)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

25/09 - 19:00 hs (Cast) 21:30 hs (Cast)

PONER AQUÍ LA FOTO GRABADA COMO GILES.JPG

AD ASTRA (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

25/09 -16:45 hs (Cast) 19:15 hs (subt) 22:00 hs (subt)


HÍPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 16:20 - 19:40 - 21:50

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 16:50

CASTELLANO 2D 19:30 (DOMINGO, MARTES Y MIÉRCOLES)

PRESIDENTE BAJO FUEGO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 23:10

AD ASTRA: HACIA LAS ESTRELLAS APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20 - 23:00

NADA QUE PERDER 2 APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 16:00 JUEVES Y SABADO

CASTELLANO 2D 18:10 EXCEPTO LUNES

CASTELLANO 19:30 JUEVES, VIERNES Y SÁBADO

ANTICIPADA EN VENTA

EL GUASÓN: 3 OCTUBRE

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40 ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO “EL DORADO”

CASTELLANO 2D 19:10

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