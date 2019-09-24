CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de septiembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.45 NICK JR.
10.15 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.15 PEQUEÑA VICTORIA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 PEQUEÑA VICTORIA (CONTINÚA)
23.45 MI VIDA ERES TÚ
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PODIO
19.00 MORENA TV
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 JUNTOS POR LA INCLUSION
22.00 DALE FERRO
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS 2ª CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
12.50 TÓTEM
02.36 LA CÉLULA
04.44 CONFESIONES DE UNA TÍPICA ADOLESCENTE
06.26 QUERIDA, ENCOGÍ A LOS NIÑOS
10.03 REBELDES CON CAUSA
11.55 CONFESIONES DE UNA TÍPICA ADOLESCENTE
13.38 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA
15.52 JUEGO DE TRAICIONES
17.53 REBELDES CON CAUSA
19.45 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA
22.00 KISS KISS BANG BANG. ENTRE BESOS Y TIROS
23.56 CRIATURAS DE LA NOCHE
TNT
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.17 VOLANDO A CASA
07.59 DOS INÚTILES EN PATRULLA
09.57 KING KONG
13.24 LO MEJOR DE LOS EMMYS
13.27 DIAMANTE DE SANGRE
16.06 UN SUEÑO POSIBLE
18.34 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE
19.32 LO MEJOR DE LOS EMMYS
19.35 EL HOMBRE ARAÑA
22.00 BUSCANDO A DORY
23.56 SI FUERAS YO
02.04 DE LA CUNA A LA TUMBA
03.52 REC 2
TCM
09.08 LOS COMEGUSANOS
14.15 MAD ABOUT YOU
14.40 MAD ABOUT YOU
15.05 LA EDAD DE LA INOCENCIA
17.29 EL INVENCIBLE
19.06 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES
22.00 LA ASESINA
00.08 TODAVÍA SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO
02.08 EL EXORCISMO DE EMILY ROSE
SPACE
06.00 ICEMAN
07.45 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO
09.35 ELYSIUM
11.27 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO DEL REY
15.06 MUNDO ACUÁTICO
17.34 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA FUERZA
20.04FURIA DE TITANES
22.00 EL HOMBRE CON LOS PUÑOS DE HIERRO
23.51EL HOMBRE DE LOS PUÑOS DE HIERRO 2
01.30 MUERTE SÚBITA
03.20 DESAFÍO MOTOR
03.50 HACKERS. NINGÚN SISTEMA ES SEGURO
05.32 CANELO. VIGILA EL TRONO
CINECANAL
11.00 EL DADOR DE RECUERDOS
12.36 DESPEREAUX, UN PEQUEÑO GRAN HÉROE
14.07 GUERRA DE PAPÁS 2
17.47 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA
20.10 JACK RYAN. CÓDIGO SOMBRA
22.00 PUENTE DE ESPÍAS
00.33 PELIGRO EN BUSHWICK
02.16 LOS INDESTRUCTIBLES 2
03.49 MASACRE EN LA CÁRCEL 13
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
* IT 2 22:10 HS, 00:50 HS
* SR. LINK 14:30 HS, 17:10 HAS
* NADA QUE PERDER 2, 18:40 HS
* EL DESENTIERRO, 20:30 HS (ESPACIO INCAA $50)
* LA SEQUÍA: 16 HS (ESPACIO INCAA $50)
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
* HOY, A LAS 20, MUESTRA ARTÍSTICA DEL COLEGIO JUAN PABLO II.
* VIERNES 27, A LAS 19, PRIMER ENCUENTRO DE JUBILADOS, ORGANIZADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE LA TERCERA EDAD.
*JUEVES 3 DE OCTUBRE, STAND UP CON “SANATA 2, UN SHOW NORMAL”.
* DOMINGO 6, A LAS 18, MASHA Y EL OSO, EN VIVO.
* SÁBADO 26 DE OCTUBRE, A LAS 20, EN EL SALÓN DE LOS ESPEJOS, GALA FINAL SANTIAGO DEL ESTERO MISS ARGENTINA 2019.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 25, DE OCTUBRE, LA VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO DEL ESTERO.
CINES
SUNSTAR
EL REY LEÓN (2D)
AVENTURA (ATP)
25/09 -17:30 hs (Cast)
IT (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
25/09 -17:45 hs (Cast) 20:00hs (subt) 22:00 hs (subt)
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)
AVENTURA (ATP)
25/09 -16:05 hs (Cast) 18:10 hs (cast)
YESTERDAY (2D)
COMEDIA (ATP)
25/09 -20:15 hs (subt.)
PRESIDENTE BAJO FUEGO (2D)
ACCIÓN (+13 )
Y 25/09 22:20 hs (subt)
SEÑOR LINK (2D)
ANIMADA (ATP )
25/09 -17:00 hs (Cast)
LA ODISEA DE LOS GILES (2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
25/09 - 19:00 hs (Cast) 21:30 hs (Cast)
PONER AQUÍ LA FOTO GRABADA COMO GILES.JPG
AD ASTRA (2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
25/09 -16:45 hs (Cast) 19:15 hs (subt) 22:00 hs (subt)
HÍPER LIBERTAD
IT 2 APTO 16 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 16:20 - 19:40 - 21:50
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 16:50
CASTELLANO 2D 19:30 (DOMINGO, MARTES Y MIÉRCOLES)
PRESIDENTE BAJO FUEGO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 23:10
AD ASTRA: HACIA LAS ESTRELLAS APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:20 - 23:00
NADA QUE PERDER 2 APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 16:00 JUEVES Y SABADO
CASTELLANO 2D 18:10 EXCEPTO LUNES
CASTELLANO 19:30 JUEVES, VIERNES Y SÁBADO
ANTICIPADA EN VENTA
EL GUASÓN: 3 OCTUBRE
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40 ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO “EL DORADO”
CASTELLANO 2D 19:10