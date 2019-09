Pablo Echavarría, el árbitro que estuvo en el triunfo ante Atlético Tucumán, volverá al Oeste

24/09/2019 - 21:51 Deportivo

Pablo Echavarría, el árbitro cordobés por adopción (nació en Puerto Belgrano, Islas Malvinas, pero desde chico se mudó a “La Docta”) fue designado para dirigir el próximo lunes el cotejo que desde las 19 animarán Central Córdoba y Godoy Cruz de Mendoza, por la séptima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), en el estadio Alfredo Terrera.

El Ferro guarda un grato recuerdo de Echavarría, ya que dirigió lo que hasta aquí es la única victoria del equipo de Coleoni en esta Superliga: 1-0 sobre Atlético Tucumán, también en el Oeste, por la segunda fecha.

En ese partido, Echavarría quedó en el centro de la polémica por no haber realizado el sorteo previo y mandó a atajar a Luchetti a espaldas de la tribuna Pedro Léon Gallo. El golero se quejó luego de que fue perjudicado por el sol en el gol de Nicolás Femia, a los tres minutos del partido.

Echavarría dirigió además al Ferro en otras cuatro ocasiones, en la B Nacional, con la particularidad de que todos los partidos fueron en Santiago. Ganó dos (3-0 a Santamarina y 2-1 a Almagro, en el Reducido que logró el ascenso) y perdió los otros dos (0-1 con Brown de Adrogué y 2-3 ante Douglas Haig).

Las designaciones de la séptima fecha son:

Viernes: 19, Aldosivi vs. Unión (Néstor Pitana); 21.10, Patronato vs. Lanús (Fernando Espinoza).

Sábado: 15.30, Arsenal vs. Estudiantes (Leandro Rey Hilfer); 17.45, Gimnasia vs. River (Patricio Loustau); 20, Boca vs. Newell’s (Darío Herrera).

Domingo: 11, Banfield vs. San Lorenzo (Facundo Tello); 13.15, Huracán vs. Atlético Tucumán (Ariel Penel); 15.30, Vélez vs. Defensa y Justicia (Nicolás Lamolina); 17.45, Rosario Central vs. Racing (Jorge Baliño); 20, Independiente vs. Talleres (Diego Abal)

Lunes: 19, Central Córdoba vs. Godoy Cruz de Mendoza (Pablo Echavarría); 21.10, Colón vs. Argentinos Juniors (Yael Falcón Pérez).