Correa: “Los fallos polémicos nos han costado caros”

24/09/2019 - 21:53 Deportivo

Son varios los factores que llevaron a Central Córdoba a sufrir tres derrotas seguidas. No convierte las situaciones que genera y, ante el primer descuido, le anotan. Pero además fue víctima de fallos arbitrales que influyeron en el resultado, como los penales no sancionados ante Racing y frente a Argentinos Juniors (cuando todavía el partido estaba 0 a 0).

EL LIBERAL le consultó al defensor Nicolás Correa si siente que están pagando el famoso “derecho de piso”, a lo que respondió: “Puede ser que te lo hagan sentir un poco. Desde Racing hasta acá, los fallos polémicos nos han costado caros. Yo no pido que sean ni a favor ni en contra, sino que sean justos. Son cosas muy claras y a la vista de todos. Ojalá que no vuelvan a pasar porque nosotros también dependemos de triunfos. El otro día hubiese cambiado la cosa si nos poníamos en ventaja en el primer tiempo. Pero no hay que quedarse en esas excusas, más allá de que fue algo que se vio y que a uno lo deja caliente”.

El uruguayo señaló luego que el plantel afronta este momento “con mucha autocrítica, conscientes de que hemos tenido pasajes buenos en estos tres últimos partidos en los que no nos ha tocado conseguir la victoria. Estamos en una etapa en la que los detalles nos están costando caro. Pero es un plantel que tiene mucha autocrítica, en el día a día es una fiera, con todas las dificultades que tenemos a veces para entrenar o pilas de cosas que nos guardamos para adentro”. “Esas cosas nos fortalecen más para dar lo máximo el fin de semana. Se ha notado un buen rendimiento en lo colectivo y lo que nos pide el cuerpo técnico, pero los resultados no se dan. Estamos tranquilos porque hay jugadores, hay trabajo, y el fruto se verá próximamente”, completó.

Al “Coto” le preocupa que Central falle en las dos áreas. “Somos conscientes de eso y lo trabajamos. Generamos y no llegamos a concretar. Nos generan y nos concretan, es la realidad. Pero es un laburo colectivo y tratamos de mejorar. Es un campeonato muy parejo y a muchos les cuesta conseguir una victoria. A medida que achiquemos ese margen de error, va a ser más fácil conseguir la victoria”, analizó.

Lesiones

Central viene sufriendo las lesiones. Sin decirlo directamente, Correa dio a entender que pueden estar vinculadas a los lugares de entrenamiento. “Uno quiere que estemos todos a la par porque necesitamos de todos. Pero es también el día a día y las cosas que como plantel uno se guarda. Trataremos de suplir las lesiones y al que le toque va a estar a la altura para dar lo máximo para Central Córdoba”, señaló.

“Lamentablemente un plantel competitivo y largo se hizo corto por las lesiones. Todavía quedan unos días para que los que están con dolencias se puedan recuperar y estar todos a la par. Tenemos que estar al 100% porque no podemos regalar nada”, agregó.

El uruguayo también habló del próximo rival. “No hay que subestimar a nadie. Godoy Cruz está necesitado de ganar igual que nosotros, pero es un club que viene haciendo las cosas bien a lo largo de estos años, viene mejorando, tiene jugadores importantes y de jerarquía”, opinó.

Por último, le habló al hincha: “Como jugadores nos apoyamos en el hincha que sigue, apoya y acompaña. Este plantel siempre está a la disposición de dar todo. Si supieran la cuarta parte de las cosas que pasan, serían más hinchas de los jugadores. Le ponemos muchas ganas a todas las situaciones que pasan. No es excusa, pero es una realidad. Vamos a dar lo máximo para regalarnos una victoria para nosotros y la gente”.