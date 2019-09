Se confirmó el desgarro de Valencia y ahora Coleoni debe buscarle la vuelta en la ofensiva

24/09/2019 - 21:54 Deportivo

En la práctica del lunes había terminado con una molestia en los isquiotibiales de su pierna derecha. Y ayer, tras realizarse los estudios correspondientes, se confirmó que el delantero José Valencia sufrió un micro desgarro en esa zona, por lo que será baja al menos para los próximos dos partidos que afrontará el Ferro en la Superliga.

El “Trencito” no participó de la práctica de ayer, pero luego pasó por el estadio Alfredo Terrera y se lo vio con gestos de preocupación. Y no es para menos. Es que el colombiano, que había empezado metiéndose a la gente en el bolsillo por su esfuerzo, todavía no anotó goles con la camiseta ferroviaria y encima había perdido la titularidad. Sobre llovido, mojado. Esta lesión le llega en el momento más inoportuno.

Confirmada la lesión de Valencia, el que tendrá problemas para armar la ofensiva del equipo es el entrenador Gustavo Coleoni. Es que al margen de que el “Trencito” había perdido la titularidad, era una opción más que viable para jugar el próximo lunes ante Godoy Cruz para acompañar en la ofensiva a Jonathan Herrera (ante Argentinos Juniors, el “Sapo” paró un 4-1-4-1, con un solo delantero).

Si el DT pretende volver a jugar con dos delanteros ante el “Tomba”, depende exclusivamente de que se recupere Nicolás Miracco. El ex Sarmiento de Junín aún no debutó oficialmente en el Ferro producto de un desgarro importante del cual ya se curó, luego de 52 días, pero ahora padece una tendinitis en los tendones peróneos de la pierna derecha. Desde el cuerpo médico aseguraron que ayer lo vieron mucho mejor y por eso hay optimismo de que pueda debutar al fin el próximo lunes.

El otro delantero del plantel, el colombiano Joao Rodríguez González, tampoco está disponible porque presenta un desgarro en el isquiotibial derecho.

Por si fuera poco, Herrera, que es el único delantero disponible, está entre algodones y viene jugando infiltrado por un golpe en uno de sus tobillos.

Así planteado el panorama, habrá que aguardar la recuperación de Miracco o bien apelar a alguno de los delanteros del plantel de Reserva.