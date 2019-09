El Lic. Lehmann enfatizó en la necesidad de optimizar el discurso de la Justicia a la sociedad

25/09/2019 - 00:07 Policiales

El Lic. Kevin Lehmann, reconocido catedrático con una vasta trayectoria en el ámbito de la comunicación en nuestro país, participó de dos jornadas organizadas de manera conjunta por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales y del Poder Judicial de la provincia, en las que se abordó la forma de mejorar la imagen de que la sociedad tiene de la Justicia y sus decisiones.

En diálogo con EL LIBERAL, el Lic. Lehmann sostuvo que la jornada del lunes fue abierta a periodistas, estudiantes y funcionarios, mientras que la de ayer, estuvo destinada exclusivamente a magistrados, en la cual se trabajó sobre “estrategias de gerenciamiento de crisis pública”.

Acompañado por el Dr. Darío Alarcón, juez de Control y Garantías y titular de la Asociación de Magistrados de Santiago del Estero, Lehmann señaló sobre esa temática: “Nos referimos a una ‘crisis’ cuando queda en un entredicho la palabra del Poder Judicial, cuando aparece una expectativa desajustada respecto de lo que pueden hacer o de lo que van a resolver (jueces), cuando hay conflictos o disputas públicas con las ONG, instituciones, policía o poder político”.

“El juicio paralelo, o lo que llamamos ‘verdad pública’, es la manera en la que la sociedad llena el vacío de la comunicación judicial. Cuando sucede un hecho conmocionante, que interrumpe la circulación cotidiana de información, la sociedad necesita una explicación, no podemos vivir en la incertidumbre”, agregó.

“La más valiosa (como respuesta a ese vacío) es la del expediente, porque incorpora un nivel de calidad” remarcó el catedrático. Seguidamente precisó: “La sociedad construye explicaciones a partir de otros elementos que son los de refuerzo, lo que es próximo, familiar, lo que es creíble, lo que confirma lo que yo ya pensaba y las decisiones que toma el Poder Judicial, expresa lo que nosotros pensamos de las cosas como sociedad y por eso lo hemos plasmado en las leyes”.

“Alinear la decisión judicial, con la expectativa pública, es cerrar el círculo que lleva el ciudadano al Poder Judicial y éste lo codifica técnicamente y lo devuelve como historia de vida a los ciudadanos”, reafirmó.

Consultado sobre cuáles fueron los lineamientos brindados a los magistrados, deslizó: “Claramente lo que hemos planteado, es que tenemos un espacio de trabajo común (con el periodismo), que es el espacio de retirar incertidumbre de la sociedad”.

“Es razonable que se reúnan, que convivan cotidianamente, cada uno con sus restricciones, pero siempre se puede pactar un modelo comunicacional”, ahondó.

Más adelante señaló: “El problema que tenemos que la sociedad celebra la existencia de médicos y maestros, pero no celebra la existencia de los jueces, porque no lo vincula con su vida cotidiana”.

“El ajuste de la expectativa pública lo tiene que hacer el Poder Judicial, junto con el periodismo, pero el principal esfuerzo es de los magistrados, porque es un poder de gobierno, tiene que guiar a la sociedad de un lugar a otro”, remarcó Lehmann.

Imagen

La imagen que la sociedad tiene de la Justicia y en tal sentido mencionó, “el error que se comete con frecuencia es la generalización. Cuando los jueces hablan de periodismo, refiriéndose a la opinión de un periodista que les molestó, cometen la misma generalización que cuando la sociedad dice la Justicia, refiriéndose a un juez”.

En tal sentido, el catedrático, aseveró que “hay un desajuste importante que genera confusión entre un valor absoluto, como es la Justicia, y la actividad jurisdiccional, que no produce ese absoluto. Son decisiones revisables y los jueces no hacen Justicia, si no que toman decisiones revisables”.

“Lo que hay que comunicar al ciudadano, prosiguió el entrevistado, es lo que va a encontrar en el Poder Judicial, que son decisiones revisables y no un valor absoluto”.

En esa línea de pensamiento, dijo que “no hay ninguna condena que sea justa para un homicidio. Son decisiones que tienen una trayectoria vinculada con la vida del victimario, no con la vida de la víctima”.

“La sociedad tiene que saber lo que puede esperar del sistema de Justicia, porque de lo contrario hay frustración y violencia, porque seguimos exigiendo Justicia al sistema”, prosiguió el sociólogo.l