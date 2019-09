Docente denunció al hermano por arrojarle agua hirviendo y por incitarlo a pelear: “Vení, te voy a enseñar que aquí mando yo”

25/09/2019 - 08:17 Policiales

Un maestro terminó con el tórax quemado con agua hirviendo y lo atribuyó a su hermano, en Tintina, Moreno.

Según la investigación de la fiscal Norma Matach, la denuncia habría sido refrendada por Luciano Daniel Vittar, de 46 años, en contra de Sebastián Vittar, de 41.

Por motivos laborales, el docente reside hace un mes en la casa de su madre, Santos Haidée Soria, en el Bº Siglo XXI.

Te recomendamos: A puñaladas asesinó al hermano tras una terrible pelea, previa discusión "regada" con cervezas

En la propiedad también viven, el acusado y otros dos hermanos, trascendió.

En su relato, el maestro habría subrayado que hace varios días su madre visita a otro hijo, en el interior provincial.

Mientras, los hermanos vendrían atemperando varias discusiones con Sebastián.

La última habría estallado ayer a las dos de la madrugada.

Luciano descansaba junto con una sobrina, quien tenía que despertarse temprano para ir a la escuela.

Abruptamente, habría irrumpido a los gritos Sebastián, reprochándole a Luciano: “Si no te gusta te vas; aquí mando yo. Aunque no sé dónde irás porque a tu casa no te dejare entrar; allá tengo un machete”.

Luego, Sebastián se retiró y por detrás fue Luciano, instándolo a que terminara con los insultos.

Te recomendamos: Participaba de una fiesta y murió al ser atacado por dos hermanos que le dispararon en el tórax

Mientras hablaba, Sebastián le habría arrojado una pava con agua hirviendo que dio de lleno en el pecho a Luciano, obligándolo a correr al baño por agua fría.

Con adultos, adolescentes y niños consternados, Sebastián se habría armado con un pedazo de madera e “invitado” a Luciano para salir al patio.

“¿Ves lo que te ha pasado? Aquí mando yo; vení te voy a enseñar que aquí mando yo”. Luciano se fue y lo denunció.

La fiscal Norma Matach impuso restricciones y hoy dispondría medidas urgentes, en procura de evitar nuevos incidentes en la familia.