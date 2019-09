Martel apunta a estar entre los clasificados

25/09/2019 - 01:16 Deportivo

Güemes consiguió una importante victoria el pasado domingo como visitante de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, resultado que lo colocó como uno de los líderes del grupo A del torneo Federal A. Pero su propio entrenador Pablo Martel pidió mantener los pies sobre la tierra y aspirar a estar en el lote de los equipos clasificados al Pentagonal. El “Facha” también destacó el orden que tuvo su equipo en el encuentro del último fin de semana.

“Estamos tranquilos con el hecho de vernos punteros. Siempre hay que tener humildad y los pies sobre la tierra. Esto es largo. Todos los partidos son difíciles y tenemos que ir paso a paso. Hay un grupo humilde, que trabaja en silencio día a día para lograr los objetivos. Nuestra primera misión es mantener la categoría. Güemes supo jugar el Federal A, no le fue bien en aquella ocasión y terminó descendiendo. Queremos hacer un buen torneo. Luego buscaremos clasificar entre los seis primeros”, expresó Pablo Martel a Abc Deporte.

El entrenador también reveló los aspectos que más le gustaron en el partido ante el “Granate”.

“Lo que más me gustó del equipo fue el orden. Se defendió siempre la idea, presionamos mucho y corrimos en los noventa minutos. Cuando tuvimos la pelota, siempre sabíamos lo que debíamos hacer. Eso habla de que hay un equipo inteligente, que se brinda al máximo. Aquí no hay ninguna figura, todos somos indios como se suele decir. Tenemos la función de correr todos y brindarnos al máximo, como también jugar, ser protagonistas y trabajar ordenados. Hay veces que se puede jugar bien y en otras no, pero no se renuncia a la idea ni al amor propio. Hay convencimiento y compañerismo”, cerró Martel, conforme con el rendimiento de Güemes en las primeras cuatro fechas del Federal A.l