FÚNEBRES | 25 de septiembre de 2019

25/09/2019 - 01:57 Funebres

Fallecimientos

25/9/19

- Isabel Yolanda Beatriz Flores de Farías

- Zenobia del Carmen Cordero de Alfaro

- Blanca Helvecia Zerda de Pinto

- Aidée Mercedes Sosa

- Mario Ananía

- Omar Heriberto Ovejero

Sepelios Participaciones

ALMARÁS, NANCY MABEL China) (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino " Myriam Larcher, Pavón William Rafael, participan con dolor el fallecimiento de su prima China y ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, ALDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Sus compañeros del Distrito Militar Clase 1952 ; Miguel Ybarra, Carlos Estrada, Diógenes Chazarreta, Ramón Zerda, Alfredo Peláez, Héctor Osimi, Carlos Mottola, Pedro Luna, Domingo Silva, Mario Figueroa, Ramón Suarez, Enrique Barbera, Rubén Sánchez, Hugo Fernández, Ricardo Lutzi y Francisco Touriño, participan con dolor el fallecimiento de su Camarada Aldo.

ANANIA, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19|. Lili, sus hijos Gabriela y Mario, hijos políticos Diego y Susana, nietos Sofía, Virginia, Giovanni, Norian, Guiuliano, Lucca, Aviana, Enzo y flia. Zerda, participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10hs en el cementerio La Piedad. Casa de duelo: Avda. Rivadavia. S.V: Empresa Santiago.

BOGLIONE, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Ernesto Mottola, Raúl Bertoli, Hugo Falcione y sus familiares, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

BOGLIONE, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Yaguareté Club de Caza Mayor y Conservación de la Fauna, participa el fallecimiento de su Amigo y Socio Fundador. Descansa en Paz.

BOGLIONE, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. "Dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, el que vive y cree en mí aunque muera vivirá; y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás". Marilyn Carranza y Raúl Enrique "Pichi" Paz, lamentan profundamente el fallecimiento de su querido e inolvidable amigo Jorge y se suman en oraciones a sus hijos para rogar por su descanso eterno. Que brille para él la luz que no tiene fin.

BOGLIONE, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Sus vecinos de la calle Castelli: familia Álvarez, Rosa Pajón, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

BOGLIONE, JORGE OMAR ( (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. La Obra Social del Personal de la Industria Forestal (OSPIFSE) participa con dolor el fallecimiento de Jorge y acompaña a su familia en este momento de pesar.

BOGLIONE, JORGE OMAR ( (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. El Consejo Directivo Obra Social del Personal de la Industria Forestal (OSPIFSE) participa con dolor el fallecimiento de Jorge y ruega oraciones en su memoria.

BOGLIONE, JORGE OMAR ( (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Sus amigos de siempre: Nené Agüero de Rizo Patron y flia; Carmen Agüero de Manzur y flia; Cristina Agüero Echegaray y flia participan con dolor su fallecimiento rogando oraciones en su memoria. Jorge descansa en paz.

BOGLIONE, JORGE OMAR ( (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Carmen Agüero de Manzur y sus hijos Ana Carolina, María del Carmen, hna Cristina y Federico Manzur lo despiden al amigo Jorge con mucho dolor rogando oraciones en su memoria.

BOGLIONE, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. María Celeste Salazar, Francisco Arenas, sus hijos Felipe y Rosario participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de que querida amiga Lilia .Rogamos a Dios por una pronta y cristiana resignación para ella y toda su familia.

BOGLIONE, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Director, Personal Docente, Administrativo y de Maestranza participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro compañero Prof. José Boglione. Elevan una oración en su memoria.

BOGLIONE, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. El Prof. Robert Olivera y el Lic. Pedro Barrionuevo de la Comisión de la Asociación Docente A.D.I.R., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su colega José Boglione en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BOGLIONE, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Yoni Dorado y su hijo Juan Manuel y familia, participan su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

BRANDÁN DE QUIÑONES, PAULINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. Luisa Gómez Coronel de Lucatelli abraza a las hijas de Nina con todo cariño y respeto en agradecimiento a su madre, persona de gran humanidad y quien la acompañó tanto tiempo en el Colegio del Centenario.

CORDERO VDA. DE ALFARO, ZENOBIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19|. Su hermana Lilia Cordero Macedo, sus nietos Carlos, Marcela, Gimena, Manuel, Emilia y Walter; bisnietos y tataranietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORREA DE ESCOBAR, JULIETA BLANCA NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/19|. Empleados del Hospital de Neumonología "Dr. Gumersindo Sayago" participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañera Lic. Adriana Escobar Correa. Se ruegan oraciones en su memoria.

FLORES DE FARÍAS, ISABEL YOLANDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19|. Su esposo Alejandro Farías, sus hijos Mario y Estela Maris, su hija pol Nadia Isaac y sus nietos Anahi, Isabella y Angelina participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO, CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FLORES DE FARÍAS, ISABEL YOLANDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19|. "Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás conmigo". La comunidad educativa del Colegio del Centenario participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Madre del Prof. Mario Farías. Sus restos recibieron cristiana sepultura en el cementerio Parque de la Paz.

FLORES DE FARÍAS, ISABEL YOLANDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19|. Adiós Betty, querida amiga, ya estás con Dios y desde allí cuidarás a tu esposo Mario, a tus hijos Estela María y Marito, a tus nietitos, tu hermana Inés y Coca y los demás familiares son los deseo de Nelly Gómez de Moyano y de sus hijos Alfredo, Franklín y Gaby y sus respectivas familias. Rogamos oraciones en su memoria.

FLORES DE FARÍAS, ISABEL YOLANDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin " Vivirás eternamente en nuestros corazones " Familia Flores Burjek., Tu hermana Inés y Tony, hijos Federico y Karina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

FLORES DE FARÍAS, ISABEL YOLANDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19|. Su amiga Estela Beatriz Beláustegui y sus hijos Raúl y Mariel participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Que en paz descanse.

FLORES DE FARÍAS, ISABEL YOLANDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19|. Que difícil despedirte querida Amiga, pero confió en nuestro Señor te reciba con los brazos abierto. Dra. Silvia Cárdenas y su hija Lourdes Luna, acompañan con dolor a la familia. Rogamos oraciones en su memoria.

FLORES DE FARÍAS, ISABEL YOLANDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19|. Con gran tristeza despedimos a nuestra querida Vecina de toda la flia. Familia Ábalos. Rogamos oraciones por su eterno descanso

FLORES DE FARÍAS, ISABEL YOLANDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19|. Para ser un Ángel no hay que tener alas, ni ser invisibles, solo hay que ser especial en la vida de otra persona. Mi Familia y yo te despedimos con cariño y amor. Carmen, Puchy, Nena, Chiki y Merily. Ruegan oraciones en su memoria.

FLORES DE FARÍAS, ISABEL YOLANDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu morada de paz, luz y amor " Dorita y Negro Herrera, participan con hondo pesar su fallecimiento. Acompañan a su flia. en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria

FLORES DE FARÍAS, ISABEL YOLANDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19|. Tía querida fuiste un pilar importante en nuestra familia, nos criaste, contuviste y quisiste mucho. Te agradecemos por todo lo dado. Hasta algún momento. Feliz Vuelo. Tu cuñada Coca de Flores, sus hijos Raúl Humberto Flores e hijos., Carlos Eduardo y flia., Mónica Viviana Flores e hijos, Pedro Guzmán e hijas, participamos con profundo dolor tu partida y rogamos oraciones en tu memoria.

FLORES DE FARÍAS, ISABEL YOLANDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19|. No existe tristeza en el Cielo ni llanto ni amargo dolor " Los compañeros del Colegio del Centenario, Sección alumnos, Secundaria y preceptores del turno mañana, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Mamá del profesor Mario Farías. Ruegan oraciones en su memoria.

FLORES DE FARÍAS, ISABEL YOLANDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19|. La promoción 1956 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa con dolor el fallecimiento de la compañera y amiga Betty y acompaña a su familia en este momento. Ruega oraciones en su memoria.

GALVÁN, ÁNGEL CESARIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19 en Bs. As.|. Su esposa Victoria Bustamente, sus hijos Ariel, Natalia y Miguel participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial.

GALVÁN, ÁNGEL CESARIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19 en Bs. As|. Su sobrina Rina Mabel Galván , su sobrino político Oscar Cancino, su sobrino nieto Alan participan con profundo dolor la pronta partida del querido tío Azul, a la casa del Señor.

GALVÁN, ÁNGEL CESARIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19 en Bs. As|. Su sobrina Cristina Galván, su sobrino Lucio Barraza, su sobrinos nietos Muñeca, Carlos e Isaías participan con profundo dolor la pronta partida de nuestro querido tío al Reino Celestial.

LABATE DE ROMANO, AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Señora Aida Gracias ¡ por esas interminables charlas en que las tardes parecían más cortas hasta llegar a la noche. Gracias por la diversidad de los temas que tocábamos, gracias por confiar en mí, gracias por poner de manifiesto ese don de gente que la caracterizaba, gracias por el vocabulario empleado que solo las escasas personas de bien mantienen actualmente, gracias por hacerme comprender que la edad y la lucha por la vida no son factores que influyen en la coherencia y bien vivir de las personas. Perdón por no estar presente en el final con inmenso dolor y respeto a los 9 días de la partida a los cielos de su querida tía Cacho Revainera, Mirta Ortiz, hijos y nietos elevan oraciones al Señor rogando por su descanso en paz.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Caio Lugones y Tere Castro, sus hijos Agustina, Ezequiel y Francisco Lugones y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. María Argentina Weyenbergh y sus hijos participan con dolor el fallecimiento de Robi y acompañan afectuosamente a Cachita y sus hijos en este difícil momento.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Carlos Roberto Alderete, su esposa Rosalía Marcos, sus hijos María Cecilia y flia., Augusto Alderete y familia, participan su fallecimiento, y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan una oración en su memoria

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Arq. Patricia Legname participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su hermano Miguel en tan irreparable pérdida. Ruega oraciones en su querida memoria.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Compañeros de trabajo de la Secretaría Técnica de Planeamiento y Desarrollo del I.P.V.U. participan el fallecimiento del hermano del Sr. Secretario Técnico de Regularización y Recupero Habitacional del I.P.V.U y elevan oraciones en su memoria.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Rosita: hermana del alma, te acompaño en tu gran dolor en estos tristes momentos. Que el Señor te dé la cristiana resignación que fortalezca tu espíritu. Tu amiga Beba.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Margarita Zaín Fernández junto a sus hijas María Pía y María Angélica participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Cachita y a sus hijos en tan doloroso momento.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. María del Valle y Luis Enrique Sgoifo participan su fallecimiento y acompañan a Cachita y a sus hijos en este momento de dolor. Elevan oraciones por una feliz resurrección y cristiana resignación de su familia.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Los integrantes de la Promoción 1959 de la Escuela Primaria Nicolás Avellaneda acompañan a nuestra amada ex compañera Cachita Fernández y a toda su familia, en su profundo dolor por el inesperado fallecimiento de su esposo Roberto Marcoux. Ruegan oraciones a su querida memoria.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Juan Luis Vital, su esposa Silvia Camus de Vital, hijos Silvia, Gabriela, Alejandra, y Juan participan con dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Robi. Pedimos al Señor que lo reciba y dé consuelo a su familia y amigos.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Las almas de los justos están en manos de Dios". Dorita y Negro Herrera, participan con gran dolor la partida del querido Amigo Rody de Encuentro Matrimonial. Rogamos al Señor traiga el consuelo para Cachita y sus hijos.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Teresa Abal Zain de Bertrand, sus hijos María Teresa, Luis Carlos, Francisco Jose y sus respectivas flias, acompañan con cariño a Cachita y familia en el dolor, pidiendo a Dios pronta resignación. Robi querido descansa en paz.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Mirta Pastoriza participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su hermana Rosa María y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Alfredo Auat, Nori Cheeín de Auata e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

OVEJERO, OMAR HERIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Su hija Manuela, sus hermanos Ramón, Luisa, Catalina, María Inés, Verónica y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

OVEJERO, OMAR HERIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Hermano tus alas ya están listas para emprender el vuelo hacia el infinito, pero mi corazón no estaba preparado para verte partir. Ruego a Dios te reciba en su Reino y te de el descanso eterno. Su hermana Katty, sobrinos, Oscar, Mario, Silvina Gabriel, Rodrigo y Maros sobrinos pol. y sobrinos nietos, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

OVEJERO, OMAR HERIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Hermano que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada ". Su hermana Inés, Cuñado Rubén, sobrinos Ariel y Fabián, Sobrinos nietos y Lola y Cinty, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Misericordia.

OVEJERO, OMAR HERIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada ". Sus hermanos Ramón y Luisa, sobrinos Juan Manuel y Gabriela Constanza, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Misericordia.

RUIZ, DOMINGA REYNERIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19|. Su hijo Hugo, sus nietos Hugo, Claudio, Jimena, Leandro, Emanuel, Rita y Agustina, su hija política Claudia Jimena y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11hs en el cementerio de Los Flores. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SANTILLÁN, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Personal administrativo, operativo y gerencia de la firma Industrias Primonti S.R.L. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

SOSA, AIDÉE MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19|. Dios te recogió para estar a su lado. Su hermana Dedé, sus sobrinos Claudia y Gustavo y sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

SOSA, AIDÉE MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermana Chuchi, sus sobrinos Robito, Verónica, Claudio y Fabián y sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento.

SOSA, AIDÉE MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19|. Sus sobrinos Alejandro y familia, Félix y familia, Pablo y familia, su hermana Norma Baudano. Sus restos fuerón inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

SOSA, AIDÉE MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19|. Tu partida nos dejó un vacío inmenso. Vivirás eternamente nuestros corazones, gracias por tanto amor. Su sobrino Félix Ríos. Descansa en paz, mi negrita amada. Se ruega una oración en su memoria.

SOSA, AIDÉE MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19|. "Soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque muera vivirá". Jn 11,25. Te damos gracias querida tía Aidé por tu amor, por tu testimonio de Dios vivo en este mundo, por ayudarnos desde el primer momento. Por tus alegrías y momentos compartidos. Siempre fuiste una enviada de Jesús en medio de nosotros, y hoy vuelves al lugar donde descansarás junto a Él y toda la flia., el lugar que nos hiciste conocer en vida, El Reino de los Cielos. Que la paz eterna esté siempre contigo y con nosotros. Te amamos por la eternidad tu hermana, madrina, hija mónica y Hugo Leguizamón, tus sobrinos Sebastián, Gimena, Pablo, Florencia, Belén, Cintia, Juani y los más pequeños Gael y Tobías. Elevamos una oración en tu nombre.

SOSA, AIDÉE MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19|. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hoy vivirás llena de su amor. Me duele tu partida, hermana querida. Descansa en paz aidecita. Tu hermana Norma Margarita Baudano.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Sara Araujo y Ramón Fernández participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de mucho pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Ing. Carlos Enrique Cheein y familia participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Elvira Adriana Cerro, María Virginia Viaña e Irene María Viaña participan su fallecimiento y acompañan con afecto a Mariana y Federico

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Sebastián Rimini y flia. participan con dolor su fallecimiento.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias acompañan a sus hijos y nietos con cariño.

ZERDA DE PINTO, BLANCA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19|. Sus hijos: Luky, Chacho, Manuel y Lucas, hijos pol. y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. de Maco. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V) CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO..

ZERDA DE PINTO, BLANCA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19|. La Asociación Vecinal Villa Hortencia participa con dolor el fallecimiento de su vecina y socia Blanca. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

GEREZ, SILVINA NEPTALI Lic. (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Hijita querida, mi vida, mi amor, no puedo llegar todavía a pensar que nos dejaste con tanto dolor tu partida, que ya no sé como soportar tu ausencia y no tenerte más, pero si estas en mi corazón y en el de tus hermanos. Su madre Estela, sus hermanos Yudith y Gustavo, tu hermano del corazón Saúl, invitamos a la misa hoy a 20.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 2 años que para nosotros es hoy como así tu tía Marta, Karina y sobrinos Rodrigo, Virginia, Nicolás y Valentina. Pero sabemos que estas en brazos de nuestro Señor Jesucristo y junto a tu padre descansando en paz. Mi tesoro querida.

OVEJERO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/16|. Su hijo Marcelo, hermanos y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la Iglesia la Merced al cumplirse 3 años de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

AGUIRRE, ELEUTERIA PERFECTA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Tus bisnietos Camila, Martín, Lorenzo, Emilia, Leandro y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20hs en la Pquia. Santiago Apóstol con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Ruegan por su eterno descanso.

GALLARDO, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. Mario García Hernández, su esposa Susana Julián e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y correligionario "Yuyi" y hacen llegar sus expresiones de dolor a sus familiares.

SALTO, MARCELO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin''. Etelvina Garces de Cancino, sus hijos Miguel Angel, Walter, Mónica Cancino y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del Papá de sus sobrinos Lucas y Gabriel Salto. Ruegan oraciones en su memoria y por la resiganción de sus familiares.

SALTO, MARCELO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/19|.''Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios''. Adelaida Garces de Cancino, sus hijos Claudia, Fabián, Silvina y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del Papá de sus sobrinos Lucas y Gabriel Salto. Ruegan oraciones por la paz de su alma y resignación a sus familiares.

SALTO, MARCELO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/19|. ''El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar''. Ester Garces de Cantero, sus hijas Cristina, Liliana, Gabriela, Mariana, Viviana y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del Papá de sus sobrinos Lucas y Gabriel Salto. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

FARÍAS, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Su esposa Ana Barraza agradece a familiares, amigos y vecinos por acompañar en tan doloro momento e invita a la misa al cumplirse nueve días de su fallecimiento en la iglesia Santiago Apóstol a las 20hs. Ruega oraciones en su memoria.

LUNA VDA. DE SERPA, GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Hermana hoy hace un mes que partiste al Reino del Señor. Él te dará en el cielo toda la paz y el amor que sembraste. Su hermana Josefina, su hermano político René, sus sobrinos, hijo, hija política, nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

RODRÍGUEZ, EDUARDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/05|. Papi a 14 años de tu partida te recordamos con alegría. Te fuiste a ocupar un bello sitio donde el Señor te recibió en sus brazos para gozar de la paz eterna. Tantos años pasaron y tu ausencia se siente cada vez más, te llevaremos en nuestros corazones hasta el último día de nuestras vidas. Guíanos para continuar el camino que nos enseñaste y brille la luz que no tiene fin. Tu esposa Amelia, hijos, Juan Carlos, Andrea, José, Miguel, hijos políticos y tus adorados nietos invitan a la misa que se oficiará hoy en la parroquia Cristo Rey a las 20 hs.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CONTRERAS, ROBERTO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Sus hijas Delia, Susana, Daniel, Darío, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

Invitación a Misa

DÍAZ, RICARDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. "Una flor sobre su tumba se marchita, una lagrima sobre su recuerdo se evapora, una oracion por su alma la recibe Dios". Hoy se cumple 9 dias de tu partida, nos dolio mucho perderte, pero sabemos que estas descansando en paz junto a nuestra Madre. Su padre: Adrian, sus hermanos: Adriana, Chabela, Jorge, Esther, Raquel, Mirian, Chano, sus hijos: Gabriel, Florencia y Jorge, y demas fliares., invitan a la misa que se realizara hoy a las 20.30 hs. , en la parroquia San Miguel Arcangel, al cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

DÍAZ, RICARDO OMAR (El Panadero) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Ricardo: hace 9 dias que cerraste tus ojos para nunca mas abrirlos.Todavia no entendemos tu partida.Ahora ya estas junto a nuestra Madre; Junto al Señor, le pedimos que desde el Cielo nos iluminen y nos acompañen para lidiar con todo este dolor.Su Padre, hermanos e hijos , invitan a la misa que se oficiara en la parroquia San Miguel Arcangel a las 20.30 hs. Al cumplirse 9 dias de su partida al reino de los cielos, rogamos una oracion en su memoria.