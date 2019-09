Le propuso casamiento todos los días durante un mes sin que ella se dé cuenta

25/09/2019 - 11:03 Mundo Web

Reino Unido. Edi Okoro, se volvió popular tras una publicación que realizó en Facebook. En ella relata cómo durante un mes, planificó la mejor forma de pedirle matrimonio a su novia Cally, mientras se sacaba fotos con el anillo muy cerca de ella sin que se diera cuenta. Con más de 50 mil comentarios y 80 mil veces compartido, la publicación se hizo oficialmente viral en la red social.

La relación amorosa entre la pareja inició allá por 2009, poniéndose de novios. Pasaron 10 años hasta que Edi decidió que era el momento de dar otro paso en la relación: pedirle matrimonio. Sin embargo, no sabía cómo ni cuándo seria el momento. Según su relato en la cuenta de Facebook afirma: "Algunos me sugirieron que le proponga matrimonio a Cally a través de un flash mob, una comida elegante, u organizar el evento sin que ella se entere y sorprenderla". Pero el eligió no seguir ninguno de estos consejos. "Edi no planea, soy una persona espontánea e improvisada", bromeó.

A partir de eso, decidió tener el anillo de compromiso siempre cerca de él y sacar fotos cerca de Cally sin que ella se percatara.

En una de las fotos que se sacó, se la ve a su novia durmiendo plácidamente “sin imaginar en sus sueños” que en su mano tenía el anillo que un mes más tarde estaría en su dedo anular.

También Edi se animó a tomar una selfie con el anillo prácticamente en las narices de su novia, que nunca sospechó.

Finalmente la tierna historia concluyó con un final feliz. Edi le propuso matrimonio y Cally muy emocionada aceptó. Juntos se fotografiaron, cerrando esta historia de más de diez años de noviazgo.

Por último, la pareja creó la página "Cally y Edi" para compartir con sus seguidores detalles de su boda.

