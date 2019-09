Desmienten que Zlatan Ibrahimovic quiera jugar en Boca Juniors

25/09/2019 - 14:30 Mundo Boca

El representante del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic negó que hayan existido conversaciones para que el jugador se incorpore a Boca Juniors, como se había señalado a lo largo de la mañana en redes sociales y distintos medios deportivos.

Mino Raiola, representante de Ibrahimovic, puso fin a las versiones de una hipotética llegada del jugador a la Argentina y, a través de su cuenta de Twitter, recalcó: "Nunca he ofrecido Ibrahimovic a Boca Juniors ni a nadie más. Total fakenews".

Con el mensaje, Raiola dejó en claro que Ibrahimovic continuará su carrera en Los Ángeles Galaxy, club que lo tiene como el máximo goleador en una sola temporada, con 26 tantos.

El representante italiano, además de descartar la llegada a Boca, rechazó también haber ofrecido los servicios del jugador a otros clubes, por lo que el delantero seguirá desempeñándose en la Major League Soccer (MLS) estadounidense.

Semanas atrás se difundió un video en el que un periodista intenta consultar a Ibrahimovic si le gustaría jugar en el mismo equipo que Danielle de Rossi, pero el jugador, con gesto ofuscado, omitió responder y se retiró de inmediato.

