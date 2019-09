A Sofía Gala le fue mal con la copa mestrual y se quejó en sus redes

25/09/2019 - 16:24 Pura Vida

Desde España, Sofía Gala utilizó su cuenta de Instagram para expresar su furia tras una mala experiencia con el uso de la copa menstrual.

"Acabo de intentar ponerme una copa menstrual y quiero decir que odio a todes les que me la recomendaron", escribió en sus historias. "Ahora no solo estoy manchada con mis litros y litros de sangre sino que también estoy frustrada y enojada", agregó. "Hippies horribles (encima me salió un huevo) la vendo", concluyó.

La hija de Moria Casán se encuentra en el país europeo donde participa como jurado en el Festival de cine de San Sebastián.

La copa menstrual es un dispositivo reutilizable para la higiene íntima durante la menstruación. Es tendencia actualmente debido a que a través del paso del tiempo, los materiales (látex, silicona o plástico quirúrgico) que la componen son más higiénicos, económicos y, entre otras cosas, favorecen al cuidado del medio ambiente.