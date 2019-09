¡Terrible!: dueño de una radio agredió a la locutora y todo salió al aire

25/09/2019 - 18:41 País

Una locutora sufría maltrato por parte del dueño de la radio donde trabaja y eso quedó en evidencia cuando una nueva situación de violencia se transmitió en vivo, debido a que los micrófonos habían quedado abiertos durante una pausa del programa.

El hecho sucedió en San Juan. La víctima conducía "Las mañanitas de Radio Bohemia" cuando durante un corte, su jefe Rodolfo Ridao, irrumpió en el estudio y comenzó a agredirla verbal y físicamente. Lo que no sabían era que los micrófonos habían quedado abiertos y toda la situación fue percibida por los oyentes. Uno de ellos llamó al 911.

En el audio se escucha a Ridao exigirle a Vázquez que guarde sus cosas y se vaya. “¡Guardalas ya! No voy a hablar con vos, porquería de mierda. Estás con gente demasiado buena para vos, basura, infeliz. Que mierda tenés que hablar. ¿Qué querés contarle porquerías para dejarla mal?. No le llegás ni a la suela de los zapatos, basura. Te he dado la vida, te he hecho la mierda que sos”, son algunos de los insultos que le dice.

Pese a que faltaba una hora para finalizar el programa, Vázquez le pidió que le permita terminar y las respuestas de Ridao fueron más amenazas: “No respondo de mí. ¿No crees que te voy a hacer mierda? No vas a salir nada ¡Sos una basura, callate!”.

Vázquez reveló que las amenazas terminaron en agresiones físicas y mostró fotos de marcas en su cuerpo. “Golpeó la puerta con el puño, tiró al piso mi equipo de mate, me agarró de los brazos y me rasguñó. Llegó a amagar con tirarme la silla por la cabeza y amenazó con matarme si hacía la denuncia”, detalló.