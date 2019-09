Escándalo en el Ascenso: Barracas Central ganó con polémico arbitraje

25/09/2019 - 20:25 Deportivo

Este miércoles, Barracas Central le ganó a Agropecuario de Carlos Casares por 1 a 0, en un encuentro de lo más polémico. En el marco del cierre de la sexta fecha de la Zona A de la Primera Nacional, Lucas Comesaña cobró un penal sobre el final a favor de Barracas, lo que despertó la ira del arquero Martín Perafan y su posterior expulsión por su forma de protestar.

El único tanto del partido fue anotado por Fernando Valenzuela, quien rompió una racha sin victorias desde la primera fecha.

Luego de la derrota del Sojero, el arquero declaró: “Quería habar con él (por el árbitro) pero no da la cara y eso es lo que más bronca me da”.

Por su parte el entrenador Felipe De la Riva también contó sus sensaciones tras la visita al equipo que preside Chiqui Tapia: “Hace 11 años que soy técnico de fútbol, dirijo, y me doy cuenta de detalles. Hoy, no tuvimos un foul a favor en 60 minutos. Ellos no les cobraron nunca un offside. Pruebas no tengo, pero sí indicios”.

Y para completar las sospechas, también habló el presidente Bernardo Grobocopatel: “Me llamaron de dos teléfonos anónimos diciéndome que íbamos a perder hoy con Barracas. Lo que vi hoy en la cancha con el arbitraje de Comesaña fue alevoso”.

Este es un nuevo partido de fútbol en el que lo más relevante termina siendo el arbitraje como ocurrió en reiteradas ocasiones el último fin de semana en la Superliga en San Lorenzo-Boca