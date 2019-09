Daniela, la cantante y exnovia de Javier Milei, se desmayó mientras estaba en el programa de Rial

25/09/2019 - 10:39 Pura Vida

En el programa que conduce Jorge Rial puede pasar de todo. Desde que los invitados abandonen ofuscados un móvil, hasta que alguno se desmaye en vivo, como le sucedió ayer a Daniela, la cantante y ex novia del economista Javier Milei.

Precisamente, Daniela estuvo como invitada a Intrusos para hablar sobre su separación. En medio de la entrevista, la cantante manifestó sentirse un poco mareada, por lo que Rial la invitó a salir del estudio.

SE DESCOMPENSÓ EN VIVO



Daniela Mori, ex del economista Javier Milei, se desmayó cuando daba una entrevista en el piso de Intrusos. "Tengo palpitaciones", comentó antes de desvanecerse. pic.twitter.com/Vp6qMNAVcp — NexoShow (@NexoShow) September 25, 2019

“¿Estás bien? ¿Querés salir? Tenemos que traer a alguien que limpie el estudio, la gente se marea de verdad. ¿Querés salir un ratito?”, le dijo el conductor al ver lo mal que se sentía y tratando de poner una cuota de humor. Pero apenas comenzó a caminar, Daniela se desmayó y cayó al piso.

El conductor atinó rápidamente a mandar a una pausa y pidió una ambulancia mientras él y sus compañeros socorrían a la cantante.

A la vuelta del corte, Rial llevó tranquilidad y contó que fue atendida por médicos del canal: “Está bien, indudablemente fue por cuestiones de nervios. Empezó a hablar de su hija, de la enfermedad, comenzó a sentirse mal, lo dijo al aire y le pedí que salga, nunca imaginé que iba a desmayarse. Tardó un rato en volver en sí, pero está bien”, dijo y agregó: “Pedía perdón porque estaba angustiada, por supuesto no hay nada que perdonar. Quiero llevar tranquilidad, no se golpeó porque por suerte logré agarrarla antes de que se golpeara. Está bien, está siendo atendida”, reiteró Rial.

En ese contexto, Rial contó: “En 20 años de programa, he visto de todo. Daniel Gómez Rinaldi se ha desmayado, tres veces me entró gente. Lo único que nos falta es que venga alguien a parir. Pero uno se sigue sorprendiendo y sintiéndose mal. Fue un momento muy difícil, uno no sabe cómo reaccionar”.