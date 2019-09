CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de septiembre de 2019

25/09/2019 - 21:47 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO?

22.15 PEQUEÑA VICTORIA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 PEQUEÑA VICTORIA (CONTINUACIÓN)

23.45 MI VIDA ERES TÚ

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 COCINEROS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR

CANAL 14

12.00 PEREGRINOS DE FE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TICKET AL SHOW

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

20.00 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA

20.30 DALE FERRO

21.00 PODIO

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 SANTIAGO TEATRAL

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS

PELÍCULAS

CINEMAX

07.18 EL SECRETO DE ADALINE

09.31 SOMOS LOS MEJORES

11.31 FRÍO DE PERROS

13.24 EL SECRETO DE ADALINE

15.38 JACKIE

17.30 SOLO PARA PAREJAS

19.39 PARKER

22.00 OPERACIÓN OCULTA

TCM

06.28 LOST - T. 5 - EP. 1 - BECAUSE YOU LEFT

10.10 MAD ABOUT YOU - T. 4 - EP. 5 - I DON’T SEE IT

11.00 LOST - T. 5 - EP. 6 - THE LIFE AND DEATH OF JEREMY BENTHAM

14.45 MAD ABOUT YOU - T. 4 - EP. 5 - I DON’T SEE IT

15.35 EL INVENCIBLE

17.05 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES

19.51 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS

22.00 TODAVÍA SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO

TNT

06.31 DOS INÚTILES EN PATRULLA

08.24 KING KONG

11.48 IDENTIDAD SUSTITUTA

13.28 TOY STORY 2

15.20 UN SUEÑO POSIBLE

17.48 EL HOMBRE ARAÑA

20.04 BUSCANDO A DORY

22.00 HANCOCK

23.45 DE LA CUNA A LA TUMBA

SPACE

06.00 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO

08.00 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO DEL REY

11.30 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA FUERZA

13.55 EPIDEMIA

16.18 CONTAGIO

18.21 FURIA DE TITANES

20.12 FURIA DE TITANES 2

22.00 INTO THE DARK - T. 1 - EP. 12 - IMPURA

23.47 NO RESPIRES

CINECANAL

11.00 EL GATO CON BOTAS

12.40 DE VUELTA A CASA

14.45 30 DÍAS Y 30 MIL MILLAS

16.40 EL TRANSPORTADOR 2

18.15 JACK RYAN. CÓDIGO SOMBRA

20.05 SIN ESCAPE

22.00 EL PASAJERO

VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PULSACIONES

11.00 SOS MI HOMBRE

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 TELESHOW INTERNACIONAL

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 ATRACCIÓN MENTAL

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 SOS MI HOMBRE

20.00 PULSACIONES

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 SIGNOS

23.00 PARA VESTIR SANTOS

A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*UN AMIGO ABOMINABLE, 14:30 (2D) (DOS X UNO); 17:45 (3D), 19:15 (2D)

*HISTORIAS DE MIEDO, 22:15, TRASNOCHE 00:00

*EL RETIRO, 20:45 (ESPACIO INCAA $50)

*EL DESENTIERRO, 16 (ESPACIO INCAA $50).

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* HOY, A LAS 20, MUESTRA ARTÍSTICA DEL COLEGIO JUAN PABLO II.

* MAÑANA, A LAS 19, PRIMER ENCUENTRO DE JUBILADOS, ORGANIZADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE LA TERCERA EDAD.

*JUEVES 3 DE OCTUBRE, STAND UP CON “SANATA 2, UN SHOW NORMAL”.

* DOMINGO 6, A LAS 18, MASHA Y EL OSO, EN VIVO.

* SÁBADO 26 DE OCTUBRE, A LAS 20, EN EL SALÓN DE LOS ESPEJOS, GALA FINAL SANTIAGO DEL ESTERO MISS ARGENTINA 2019.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 25, DE OCTUBRE, LA VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO.

CINES

SUNSTAR

UN AMIGO ABOMINABLE (3D) AVENTURA (ATP)

26 /09 -16:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 20:00 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)

27/09 - 16:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 20:00 hs (Cast) 22:00 hs (Cast) 00:00 hs (Cast)

PRESIDENTE BAJO FUEGO (2D) ACCIÓN (+13 )

26,27/09 -16:45 hs (cast)

AD ASTRA (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

26/09 -19:15 hs (Cast) 22:00 hs (subt)

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)

AVENTURA (ATP)

26,27/09 -17:30 hs (Cast)

HISTORIAS DE MIEDO (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

26/09 -19:40 hs (Cast) 20:40 hs (subt)22:40 hs(subt)

UN AMIGO ABOMINABLE (2D) AVENTURA (ATP)

26,27 /09 -16:25 hs (Cast) 18:20hs (Cast) 20:10 hs (Cast)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D) TRHILLER (+ 13 AÑOS)

26/09 - 22:00 hs (Cast)

IT (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

26/09 -17:45 hs (Cast) 21:00hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 19:00 - 22:20

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 16:30

AD ASTRA: HACIA LAS ESTRELLAS APTA 13 AÑOS (CON DNI) CASTELLANO 2D 21:50

NADA QUE PERDER 2 APTA 13 AÑOS (CON DNI) CASTELLANO 2D 16:00 SÁBADO y DOMINGO / CASTELLANO 2D 18:10 JUEVES Y VIERNES

UN AMIGO ABOMINABLE ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:10 (A PARTIR DEL SÁBADO)

CASTELLANO 2D 20:20 - 22:30

CASTELLANO 3D 17:20 - 19:30

ANTICIPADA EN VENTA

EL GUASÓN ESTRENO 03 OCTUBRE

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40 hs

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019

CASTELLANO 2D 19:10

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DIAS A PARTIR DE LAS 16:30 HS