“En época de crisis no aumenta la consulta, aumentan los eventos cardiovasculares”

25/09/2019 - 23:39 Santiago

Las distintas variables económicas como el valor del dólar, la inflación y la falta de trabajo, entre otras, que se vienen dando en el país en los últimos años, son fuente de preocupación para los argentinos, e incluso, muchas veces ponen en riesgo su salud.

En pleno marco de preparación para el Día Mundial del Corazón que se conmemorará el sábado, la comunidad médica nacional ha hecho conocer su preocupación, y en tal sentido, el Dr. Ricardo López Santi, médico cardiólogo especialista en prevención cardiovascular, le aseguró a EL LIBERAL que “en época de crisis no aumentan las consultas, aumentan los eventos cardiovasculares”, y lamentó que muchas personas no le presten atención a los síntomas y por lo tanto no concurra a la consulta médica, por atender las preocupaciones que tiene “para llevar el pan a su mesa”.

Descuido obligado

El profesional, jefe de Prevención y Promoción de Salud del Hospital Italiano de La Plata y expresidente de la Federación Argentina de Cardiología, visitó Santiago para promocionar las actividades que se desarrollarán por el Día Mundial del Corazón, y fundamentó su posición al considerar que “la gente tiene síntomas y no va al médico porque no tiene plata”, y eso lleva a que padezca “infartos y ACV, o dejen la medicación por los elevados precios”.

“En situaciones particulares, económicas o de pobreza, las consultas son menores, lo cual no quiere decir que el estrés no sea mayor. Pero la gente está ocupada en otra cosa en este momento, no cree que el médico pueda darle una solución a lo que lo angustia”, analizó el profesional.

Al mismo tiempo, consideró que hay quienes “no tienen trabajo y están buscándolo”, y que eso representa “otro de los problemas. Porque mucha gente comienza a tener síntomas de la enfermedad y no concurre al médico porque no tiene los recursos para hacerlo. No puede ir a hacer colas en los hospitales para sacar los turnos; a veces tiene trabajo o consiguió una changa y no quiere dejar de hacerla porque sino no puede llevar el pan a su casa”.

“Entonces evoluciona hacia una situación aguda, hacia un infarto o un ACV, habida cuenta de que los síntomas los tenía desde hacía días y no consultaba”, lamentó.

Consecuencias

El doctor Ricardo López Santi insistió en que “las consultas médicas en épocas de crisis no aumentan, lo que aumentan son los eventos, porque se ven más infartos, más ACV, y la gente deja de tomar sus medicaciones. Igual, la situación de estrés en sí misma es un detonante de eventos cardiovasculares”.

“Nos ha pasado en crisis económicas, nos pasó a quienes ya éramos médicos en la época de la guerra de Malvinas, porque son épocas en que la gente se siente mucho más presionada, y ocurre que hay mayor cantidad de eventos”, indicó luego.

Finalmente, el profesional insistió en la necesidad de prestar atención a los síntomas y realizar una consulta urgente con el médico ante los primeros indicios.

Además, hizo referencia a que al estrés propio de la época se suman los factores de riesgo, entre los que se mencionó como uno de los más importantes, la obesidad, el sobrepeso, y el sedentarismo, a los que habría que prestar atención.