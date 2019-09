Violenta agresión al aire a una locutora de San Juan

26/09/2019 - 03:02 Policiales

Una situación de violencia de género tuvo lugar en una radio de San Juan este martes cuando el director de la estación, Rodolfo Ridao, irrumpió en el estudio en medio de un programa y agredió a la locutora, Claudia Vázquez. La escena fue transmitida en vivo y un oyente que advirtió la situación decidió llamar al 911.

El audio permite escuchar cómo la voz de la tanda publicitaria del programa “Las mañanitas” de Radio Bohemia queda ahogada ante los gritos desaforados de Ridao, quien entró de manera intempestiva al estudio y le exigió a Vázquez que guardara sus cosas y se retirara.

“¡Guardalas ya! No voy a hablar con vos, porquería de mierda. Estás con gente demasiado buena para vos, basura, infeliz. Qué mierda tenés que hablar. ¿Qué querés contarle porquerías para dejarla mal? No le llegás ni a la suela de los zapatos, basura. Te he dado la vida, te he hecho la mierda que sos”, son algunos de los insultos que profiere Ridao a la mujer, que estaba a una hora de finalizar el programa y llevándolo adelante sin sus compañeros.

Ante esta situación, Vázquez le pide que le permita terminar. Sin embargo, Ridao continúa con las amenazas: “No respondo de mí. ¿No crees que te voy a hacer mierda? No vas a salir nada”, grita el hombre y luego se escucha el llanto de la locutora: “Estoy haciendo el programa, no me trates así”.

En diálogo con medios regionales, Vázquez reveló que las amenazas devinieron en agresiones físicas y mostró fotos de marcas en su cuerpo. “Golpeó la puerta con el puño, tiró al piso mi equipo de mate, me agarró de los brazos y me rasguñó. Llegó a amagar con tirarme la silla por la cabeza y amenazó con matarme si hacía la denuncia”, detalló la víctima de la agresión.

Aparente situación de celos de la esposa

El empresario radial de San Juan, que agredió a una locutora al aire, quedó imputado por amenazas y lesiones leves. Luego del tremendo momento, la víctima, Claudia Vázquez, comentó: “Soy una mujer separada con tres hijos, uno con discapacidad y mantengo mi casa. Quiso cortar la transmisión desde la sala del operador y de tanta locura hizo todo lo contrario. En el zamarreo me empujó, me rasguñó, me tiró mi cafetera. Estaba sola y pensé que me mataba porque había agarrado una silla para dármela por la cabeza. Se contuvo dándole piñas a las paredes y a las puertas. Cuando me solté, me fui a la cocina y me seguía insultando, y cuando salí de la radio me encontré con la policía en la puerta”.

La mujer contó también al Diario de Cuyo que los conflictos con Ridao son de larga data por una combinación de problemas de dinero en el manejo de publicidad de la emisora y por los presuntos celos de la mujer del empresario hacia Vázquez. “Él siempre me decía que no podía traerme plata o papeles a la mañana porque ella es celosa, ellos siempre han tenido problemas, desde hace ocho años que entré a la radio es así y todos los que pasaron por la emisora lo saben”, manifestó.

De acuerdo con la locutora, la agresión del martes estuvo motivada por una conversación que ella había mantenido el día anterior con una compañera, tras la cual Ridao la acusó de difamar a su esposa.

Vázquez explicó, también que, no era la primera vez que vivía un episodio de esta naturaleza, pero que no había podido hacer nada al respecto por temor a perder su fuente laboral.

Renuncia de compañeros de la víctima

En un nuevo capítulo del escándalo en las radios FM Bohemia y de Clásicos tras la violencia de género que provocó el jefe de ambas emisoras a la locutora Claudia Vázquez, dos compañeros de la mujer eligieron abandonar la empresa por el mal ambiente laboral.

Los empleados del dial salieron a bancar a Rodolfo Ridao en un video emitido a horas del escandaloso hecho. Tras esta polémica decisión Cristian Navas Figueroa y Sergio Carelli igualmente decidieron presentar la renuncia en solidaridad con su colega. Además, hicieron su descargo en su cuenta personal de Facebook explicando el porqué de la decisión.

Contención

Por otra parte, a través de un comunicado oficial, la Dirección de la Mujer -dependiente de Desarrollo Humano- informó que intervino en el caso que involucra a una locutora sanjuanina que fue víctima de violencia de género en manos de su jefe y que tal episodio quedó registrado al aire, desencadenando una serie de hechos que dan cuentas de un verdadero escándalo.