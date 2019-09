Daniel Oldrá le teme a la localía del Ferroviario

26/09/2019 - 03:27 Deportivo

Por novena vez en su carrera, Daniel Oldrá asumió a la conducción interina del plantel profesional de Godoy Cruz y el lunes afrontará su primer compromiso visitando en el barrio Oeste a Central Córdoba. El flamante DT resaltó la fortaleza del Ferroviario cuando juega en su casa.

“Central Córdoba en su cancha se hace duro, es un equipo que sabe a lo que juega y tiene un entrenador inteligente que trabaja mucho la pelota parada. Va a ser un partido muy duro. Tenemos que saber en qué sector de la cancha lo tenemos que jugar para salir airosos”, remarcó el “Gato”.

Oldrá no quiso revelar la forma de juego que intentará plasmar ante el “Ferroviario” porque manifestó que primero debe hablar con el plantel.

“Del esquema quiero hablar primero con los jugadores y que se sientan cómodos. En este tiempo han trabajado con dos o tres sistemas y quiero saber con cuál se han sentido más cómodos y evaluar al rival. Los equipos se arman de atrás para adelante, por eso vamos a ir de a poquito y pisando firme para equivocarnos lo menos posible”.

“Estamos en un momento difícil, pero peor sería estar últimos en el promedio. Hoy la enfermedad la podemos agarrar a tiempo para que no llegue a un cáncer. Pero tenemos que ser inteligentes y no dejar pasar más oportunidades porque después se nos puede complicar. Esto depende de los jugadores porque son los que lo van a resolver a partir del cambio que van a tener. Los equipos tienen malas rachas y hay que asumirlo; no hay que hablar más. Se terminaron los lesionados, se terminaron los malos arbitrajes. Hay que dar vuelta la página, ser creativos e inteligentes”, cerró.