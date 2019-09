Farmacéuticos indican que el precio de los medicamentos aumentará hasta un 15%

26/09/2019 - 04:19 Economía

El efecto que tendrá para los pacientes santiagueños y de todo el país la falta de un acuerdo para congelar por 90 días el valor de los medicamentos, al que se intentó llegar entre las autoridades del Ministerio de Salud y los laboratorios, implicará que los precios de los remedios seguirán en alza en los próximos meses, según lo señalaron desde el Colegio de Farmacéuticos de Santiago del Estero.

“Sin lugar a dudas que vamos a seguir viendo crecer el precio de los medicamentos hacia adelante”, sostuvo a EL LIBERAL el presidente de esa institución, Hugo Navarro. El farmacéutico se refirió de esta forma al efecto que tendrá en los distintos tipos de fármacos el fracaso del diálogo que se había iniciado entre los laboratorios y el Gobierno nacional.

Las consecuencias de los nuevos incrementos, según Navarro, “atenta contra el acceso a los medicamentos por parte de la población”.

En promedio, el precio de los remedios viene creciendo a un ritmo de un 4% mensual. Se trata de un término medio de incremento, ya que hay algunos que avanzan por encima de ese porcentaje y otros, por debajo.

En el acumulado del año, en valores promedio, el incremento que tuvieron los fármacos en sus precios al mostrador, se ubica en el orden del 32%.

El acuerdo que buscaban la industria y el Gobierno, apuntaba a retrotraer un 10% el incremento registrado de un 15%, desde las Paso hasta comienzos de este mes. Pero no pudo lograrse.

Navarro señaló al ser consultado sobre cómo evolucionarían los precios hasta fin de año, que hasta este mes, “los medicamentos vienen subiendo entre un 3 y 5% mensual, por lo que estaríamos hablando de esperar entre un 10% y 15% más en realidad, porque los aumentos son acumulativos”.

La inflación acumulada entre enero y agosto de este año se sitúa en 54,5% y el incremento registrado hasta ahora en medicamentos está por debajo de esa cifra.

Instituciones señalan que se dificulta el acceso a la salud

La crisis económica que viven los santiagueños comenzó a complicar el acceso a la atención médica privada y a los medicamentos, según denunciaron desde el Foro de Jubilados y desde la Asociacion en Defensa del Consumidor, que se refirieron al impacto que tiene en el bolsillo de la gente el aumento de los precios de los remedios.

El titular de la Asociación en Defensa del Consumidor (Adecse), Javier Alexandro, sostuvo que “hoy un analgésico no baja de los $250 y un antialérgico, por ejemplo, no cuesta menos de $300, con lo cual para tratar un resfrío o una congestión, con el agregado del plus médico de $400 a $600, suman más de $800”, indicó. Puntualizó que el tratamiento de “una conjuntivitis, tiene un costo que puede llegar a superar los $1.500, porque hay gotas que cuestan entre $700 y $800, más el plus médico”.

Desde el Foro y la Federación de Jubilados de Santiago del Estero, Rosa Soria señaló que el costo que tiene para un jubilado en la actualidad un medicamento básico, como “un antibiótico con descuento del 50%, hoy cuesta entre $400 y $500”.

No obstante, apuntó que “si le dan un jarabe o si tiene que invertir en otro medicamento para una enfermedad crónica, va a gastar más de $1.000”.