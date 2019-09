VIDEO | Javier Milei y Nito Artaza se dijeron de todo en el programa Intratables

26/09/2019 - 13:55 País

Este miércoles por la noche el programa Intratables que conduce desde este año Fabián Doman tuvo una de sus noches más calientes. El economista Javier Milei y el productor teatral y político Nito Artaza, se cruzaron fuertemente por la situación actual que atraviesa el país con acusaciones graves.

En un primer momento, Artaza hizo hincapié en lo que cree que deberá hacer le nuevo gobierno a partir de diciembre para revertir la situación económica y social del país. "El gran desafío va a ser buscar un mercado de capitales propio. Van a ser una aspiradora de sueños los intereses del Fondo Monetario y la deuda que se tiene. Tenemos que prepararnos para que el nuevo gobierno enfrente esto", dijo el productor.

Inmediatamente después de esto, hizo alusión a la opinión que tiene el economista liberal Milei al respecto, mientras éste lo escuchaba desde una mesa enfrentada. "Vos sabes que yo a Javier -por Milei- le puedo producir un espectáculo, pero no creo que con políticas más neoliberales se salga de la crisis. Por lo menos una regulación razonable tiene que haber", apuntó para luego cerrar con una sonrisa diciendo "respeto su teoría neoliberal, pero no la comparto".

Milei, que tomaba nota ante cada punto tocado por Artaza, contraatacó con graves acusaciones apenas tomó la palabra. "Hablar de neoliberalismo es de ignorantes. El liberalismo viene de libertad, no es de nueva o vieja libertad. Si me acusas a mí desde tu lugar de neoliberal, sos un fascista, sos un nazi o sos un comunista", disparó el economista ante la atónita mirada del resto de los panelistas.

De a poco, la discusión fue subiendo de tono ya con un intercambio de acusaciones e insultos. "Sé serio en lo que decís, el humorista soy yo", contestó Artaza y de inmediato respondió Milei. "Vos estás diciendo burradas y yo te lo estoy marcando. No sabe nada de economía y habla sin saber", le decía al conductor Fabián Doman que desde allí ya empezaba a intervenir para intentar calmar las aguas.

Lejos de eso, el productor teatral identificado con el kirchnerismo le espetó: "Yo no sé nada de economía, pero vos tampoco sabes nada de política ni de sentido común". Allí llegó otra 'bomba' de Milei. "¿Cómo voy a saber de política si soy un tipo honesto? Yo no soy chorro, por eso no sé de política. Porque no soy chorro", le gritó mientras le pegaba a la mesa.

Ya para ese entonces, la producción decidió apagar el micrófono de los dos que continuaron acusándose frente a frente con un Milei totalmente sacado y con un Artaza que no se quedaba atrás.