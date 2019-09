Se programó el segundo capítulo en la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías

27/09/2019 - 01:00 Interior

CHOYA, Choya (C) Con una doble jornada se disputará la segunda fecha del certamen denominado Eliseo “Cacho” Cardozo que organiza la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías.

La cita será en las instalaciones del Club Social y Deportivo Coinor, cuyo inicio tendrá lugar hoy (viernes) desde las 20.30 con los partidos de Los Ferroviarios vs Farmacia del Rosario; Panificadora La Deseada vs Aoma y F6 Multiespacio vs Los Canarios.

Mañana el fixture se reanudará desde las 15.30 con el siguiente orden de encuentros: La Casa del Plomero vs Deportivo Choya; Los Amigos vs Atlético Quirós; Veteranos de Icaño vs Los Veteranos y Club Atlético Unión de Icaño vs Panificadora Suecia.

En la jornada inaugural se contó con la presencia del legendario “Cacho” Cardozo, quien estuvo acompañado por su familia y las Glorias Ferroviarias que se llegaron desde la ciudad capital para ser parte del inicio de este campeonato en honor a su entrañable colega que vistiera en innumerables temporadas la casaca de Central Córdoba.l