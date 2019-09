María Rosa Coria de Lezana, la primera mujer al frente del Servicio Penitenciario: “Es un gran desafío”

27/09/2019 - 07:06 Policiales

María Rosa Coria de Lezana se convirtió en la primera mujer en ser designada como Directora General del Servicio Penitenciario de la Provincia, cargo al que llegó gracias a casi tres décadas de esfuerzo, sacrificio y dedicación, tanto personal como de su familia, que la acompañó en toda su carrera.

En una entrevista concedida a EL LIBERAL a días de asumir tamaña empresa, la inspectora general, rango máximo al que se puede aspirar dentro del Servicio Penitenciario, se refirió a la principal misión que es la reinserción social de los reos, para lo cual enfocan sus esfuerzos a diario en la educación, el trabajo y la conducta. Además, expresó lo que implica para su persona y como mujer, ocupar esta nueva función.

“Para mí, como mujer y como profesional, es un desafío esta nueva función que se me ha asignado, no sólo por la cuestión del género. Ahora se nota cada vez más un incremento paulatino en la ocupación de puestos de toma de decisiones por mujeres, que antes estaban a cargo de los hombres”.

“Mi objetivo es continuar y sostener el trabajo que vino realizando el subsecretario de Justicia, Dr. Ramiro Santillán, quien durante mucho tiempo se desempeñó en este cargo”, agregó.

Es sabido que el Servicio Penitenciario, mayormente, es un ámbito donde históricamente primó la figura de los hombres, más en los cargos directivos. Su designación, impulsada por el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Justicia, es una decisión que va de la mano con otras medidas adoptadas para desterrar desigualdades.

“Responde a políticas públicas que en materia de género, el gobierno de la provincia a cargo del Dr. Gerardo Zamora, impulsa en todos los ámbitos y en distintos niveles del Estado”, sostuvo Coria de Lezana al ser interrogada sobre esta temática.

“Lo tomo como un reconocimiento a nuestras capacitaciones, experiencias, conocimientos como mujeres y a mi trayectoria en lo personal. Por ello agradezco muchísimo al gobernador de la Provincia y al ministro de Justicia, Dr. Ricardo Daives, porque han tomado la decisión de poner su mirada en una mujer para conducir esta institución tan difícil”.

“No porque sea una mirada superior ni inferior -aclaró-, sino distinta, que le va a dar tal vez una impronta diferente, siempre con el propósito de aportar lo mejor para crecer, en beneficio de la institución, del personal y de la población carcelaria”, remarcó.

En sintonía con darle lugar a la mujer, recordó que “se vienen realizando otras acciones como la creación de la Dirección de Género, un organismo que se ocupa de prevenir y garantizar los derechos de la mujer. El Juzgado de Género, creado por la Dra. Claudia de Zamora, hoy contamos con dos juzgados por la cantidad de causas. Así también, la Oficina de Violencia familiar y de la mujer, que facilitan el acceso a la Justicia”.

Finalmente enfatizó: “Llevo 28 años de servicio. Así que para mí es un orgullo y una tarea muy difícil, pero voy a poner todo de mí para poder llevarla delante de la mejor manera posible”.

Asegura que su madre fue la mentora de su camino

Además de convertirse en la primera mujer en ser directora general del Servicio Penitenciario de la Provincia, María Rosa Coria de Lezana también conduce su familia junto a su esposo y aferrándose a su fe, avanza con convicción.

“Soy católica. Creo en Dios y me encomiendo cada día en Él y nuestra patrona la Virgen del Carmen, para que me den la fortaleza, el equilibrio, para ser justa en toda la toma decisiones que tenga que llevar adelante”, describió su persona.

“Estoy casada con un funcionario policial. Tengo tres hijos, dos varones y una nena”, precisó la directora, y señaló que a su familia la completan su madre y sus hermanos.

Ante la pregunta de si sus hijos seguirían sus pasos en el Servicio Penitenciario, manifestó: “Mi anhelo es que mis hijos estudien. Los dos mayores están en la universidad. Cursan carreras ligadas a la salud. Mi hija menor está en el Nivel Primario”, deslizó dejando entrever que difícilmente elija la misma carrera suya.

“Siempre le atribuyo a mi mamá, más que a mi mérito personal, el haber llegado a este lugar (directora general). Ella fue la que me acompañó siempre, la que me ha sostenido. Para ingresar al Servicio Penitenciario y para ir luego a Córdoba”, relató.

“El primer año de internado fue durísimo y quise dejar porque extrañaba. Pero ella me sostuvo, no dudaba. Me inculcó mucha fortaleza. Fue la mentora de todo esto”, reconoció María Rosa Coria de Lezana.

“Siempre le digo: ‘Esto también es de usted’, por eso la considero a mi madre (Lidia) un pilar fundamental”, concluyó.





La carrera que cimentó su camino a la Dirección General

Más de 28 años de carrera en el Servicio Penitenciario, avalan la designación de la inspectora general María Rosa Coria de Lezana como directora general del organismo.

En el año 1991 ingresó al Servicio en el grado de subayudante. Durante los años 1993 y 1994, cursó la carrera para Oficial del Servicio Penitenciario en la provincia de Córdoba, en la Escuela Penitenciaria “Comodoro Salustiano Pérez Estévez”.

“La carrera tenía una duración de dos años con un régimen de internado, semi militarizado, de carácter mixto”, explicó ella misma.

Finalizada su formación en la vecina provincia, regresó a Santiago y fue reubicada con el grado de subadjutor, desempeñándose en el Penal de Mujeres, donde desde el 2005 llegó a ser directora de la Unidad hasta mayo último.

En los últimos meses estaba al frente del área de Formación Ciudadana, donde se capacitan a aspirantes en el marco de un programa intensivo de aspirantes al grado de subayudantes.





La realidad actual del Servicio Penitenciario

El Servicio Penitenciario Provincial está compuesto por cuatro unidades carcelarias, la más grande es la Unidad Nº1 Penal de Varones, la Unidad Nº2 Penal de Mujeres, la Unidad Nº3 de Colonia Pinto de régimen abierto y el Centro de Guarda de Menores en Conflicto con la Ley.

Consultada sobre la realidad actual de las unidades carcelarias, la flamante funcionaria explicó: “Estamos hablando de una población carcelaria de casi 500 internos en total. Todos ellos, más la fuerza efectiva del personal, están a cargo de esta Dirección General”.

“Durante la gestión del Dr. Santillán se han realizado distintas obras de refacción en las distintas unidades. Actualmente se encuentran en muy buenas condiciones de alojamiento para los internos varones y mujeres”.

“En el Penal de Mujeres finalizó un segundo pabellón, que amplía la capacidad para 25 internas y un sector de visitas íntimas con todas las instalaciones bajo las condiciones de las normas vigentes”, afirmó.

“El ex Penal de Menores se encuentra con numerosas obras de refacción de sus espacios. Al igual que en Colonia Pinto, donde además, se renovó la Escuela para los internos, con baños, salón de usos múltiples, sanitarios para docentes. Tenemos la tranquilidad funcional porque las unidades están en muy buenas condiciones”, concluyó.





El principal objetivo

La directora general del Servicio Penitenciario Provincial aseguró que la reinserción social de los internos de las diferentes Unidades, es uno de los aspectos más importantes para los miembros del organismo provincial.

“Nuestra misión es la custodia y guarda de los internos, tanto procesados como condenados, así como también la reinserción social”, precisó.

Seguidamente apuntó: “Es un gran desafío lograr que esas personas vuelvan a la sociedad, que adquieran esa capacidad de respetar las normas y las leyes. Ese es el objetivo que tenemos”.

La reinserción “es algo importantísimo”, valoró , “trabajamos sobre pilares fundamentales para lograrla, como la educación, el trabajo y la conducta”, finalizó.l