Central Córdoba: al fin llegó la hora de Nicolás Miracco

27/09/2019 - 01:58 Deportivo

“Miracco va a ir al banco. Está muy bien Nico. Está con muchas ganas. Así que él va a tener un lugar entre los suplentes”, reveló ayer el entrenador Gustavo Coleoni, confirmando de esta manera que el delantero que llegó como refuerzo desde Sarmiento de Junín, podrá al fin debutar en Central Córdoba.

Nicolás Miracco había sido uno de los primeros refuerzos confirmados de los tantos que llegaron para esta Superliga, pero un desgarro importante (de 3 centímetros) en una zona complicada de curar como el cuádriceps le impidió hasta el momento jugar partidos oficiales en el Ferro. El propio delantero habló en rueda de prensa y se mostró entusiasmado por poder jugar, al tiempo que confesó lo complicado que fue su proceso de recuperación.

“Fue un proceso largo durante el cual se me complicó la lesión un poco. Gracias a Dios hoy ya estoy a disposición del cuerpo técnico para poder estar a la par de mis compañeros. Esperando que me toque la oportunidad de volver a jugar y poder ayudar al equipo”, comentó.

Tras 52 días, pudo curarse del desgarro. Y para ganar ritmo futbolístico, el cuerpo técnico decidió que jugara en Reserva ante Defensa y Justicia. Pero eso terminó siendo contraproducente, porque el piso duro de la cancha de Vélez Sarsfield de San Ramón le produjo una tendinitis que lo marginó de la fecha pasada (ante Argentinos Juniors) y recién ayer recibió el alta.

“Fue complicado porque yo ya me venía sintiendo bien y fui a jugar un partido de Reserva para sumar minutos, como para ponerme bien, porque no había hecho fútbol desde que me lesioné contra Belgrano, en la pretemporada. Y la verdad que me hizo un poco mal por el tema de las canchas muy duras. Se me inflamaron los tendones y me costó un par de días para volver a entrenar y estar a disposición del técnico”, acotó Miracco.

“Me siento bien. Ya me recuperé y ahora estoy a disposición. Así que si me citan es porque me verán bien y trataré de dar lo mejor posible si me toca jugar”, agregó el atacante que también vistió las camisetas de Aldosivi de Mar del Plata y Santamarina de Tandil.

En todo este tiempo que le tocó estar afuera, Miracco siguió de cerca a su equipo. “Venimos partido tras partido jugando un poco mejor, no podíamos concretar adelante. Es complicado cuando esa racha no se da. Pero yo creo que los chicos están trabajando día a día, lo mismo yo también, para poder superar esa cuestión de definición y tratar de hacer lo mejor para el equipo y que pueda ayudar a sacar los tres puntos que tanto lo necesitamos”, analizó.

Posición

Si bien es un centrodelantero, el marplatense contó que se siente más cómodo jugando detrás de otro nueve. “Mi posición es la de 9, pero no tengo problemas de tirarme un poco para atrás según el esquema con el que juguemos. Si me toca jugar con un compañero arriba, es como me gusta a mí, para bajar y agarrar la pelota desde más atrás. Pero si tengo que jugar de 9, no me cuesta tampoco. Siempre trato de hacer lo mejor posible desde donde me toque”, explicó.

Cuando EL LIBERAL le preguntó cuántos minutos está para jugar el lunes ante Godoy Cruz, Miracco respondió: “La verdad que no te puedo decir cuántos minutos estoy para jugar. Uno siempre está con ganas de jugar, pero no te puedo decir 10, 15 o 20 porque por ahí me toca entrar más tiempo y tengo que tratar de rendir como mis compañeros. Así que si me toca más tiempo, haré lo posible para estar bien y dejar todo para al equipo”.

La principal falencia de Central es su falta de gol, sobre todo de los delanteros, por lo que las miradas recaerán sobre Miracco, que no siente presión por esto. “No lo siento como una presión. Hoy en día todos los jugadores tienen presiones todos los fines de semana para tratar de conseguir los objetivos. Nosotros estamos mentalizados para hacer lo mejor posible y al que le toque estar yo creo que siempre tiene que estar disponible y no sentir ninguna presión. Tiene que estar tranquilo a la hora de jugar”, manifestó.

Miracco tiene 25 goles en su carrera y el último lo hizo en el estadio Alfredo Terrera, en la final de ida del Reducido entre Central y Sarmiento (1-1). Y sueña con volver a marcar en esa cancha el lunes: “Uno entrena para hacer goles. Así que Dios quiera me toque”.

Melivilo: “El año pasado tuvimos muchas malas y terminamos ascendiendo”

Facundo Melivilo también participó de la rueda de prensa de ayer en Central Córdoba y dejó en claro que su equipo saldrá adelante de esta situación (está en zona de descenso en Superliga) y puso como ejemplo lo que sucedió la temporada pasada.

“Estamos tranquilos, tratando de entrenar felices en la semana, tratando de levantar la situación que obviamente no es buena. Pero yo siempre recalco que el año pasado tuvimos muchas malas y terminamos ascendiendo. Creo que es un año bastante largo y nosotros dividimos siempre por menos partidos. Hay que tratar de ganar el lunes y en la tabla después nos vamos solos para arriba”, remarcó con gran optimismo el jugador oriundo de General Pacheco, provincia de Buenos Aires.

Melivilo no descarta ser una opción en ofensiva, teniendo en cuenta la gran cantidad de delanteros lesionados que tiene el plantel, sobre todo porque ya jugó como media punta en la B Nacional.

“Este año hay muchos jugadores, hay mucho recambio. Nada que ver a lo del año pasado que éramos pocos. A mí me gusta jugar de media punta. No es que no me gusta. Al contrario, me gusta mucho. Si soy un recambio ahí arriba, bienvenido sea. Trato de aportar siempre donde me necesite el técnico”, dijo Melivilo al respecto.

Al equipo le cuesta encontrar un equilibrio y esto es algo en el que los jugadores hacen hincapié. “Conversar no, pero cada uno hace su autocrítica. Últimamente, en las pelotas paradas se nos viene complicando bastante. Pero estamos haciendo lindos partidos, nos estamos acomodando un poco a lo que es la Primera División. Hay muchos equipos que son difíciles y muchos que están peleando el descenso también. Trataremos de ajustar las cosas y tratar de sumar de a tres que es lo que más queremos”, sentenció.

Por último, se refirió a su adaptación a la Superliga.

“Por ahora todavía no estoy al máximo nivel, aún me estoy adaptando. B Nacional no es lo mismo que Primera. La Primera tiene muchos jugadores de jerarquía que no te perdonan. Y nosotros nos estamos ajustando a lo que somos y a lo que vamos a ser durante todo el año”, cerró.