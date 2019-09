FÚNEBRES | 27 de septiembre de 2019

27/09/2019 - 02:54 Funebres

- Berta Amelia del Valle Castaño

- Manuela Martina Moreno (Villa Atamisqui)

- Tomasa Corbalán (Loreto)

- María Adelina Ramos (Frías)

- César Rodolfo Orieta

- Mirta Graciela Barrientos

Sepelios Participaciones

BARRIENTOS, MIRTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/19|. Sus hijos Emma, Ana Cecilia, Gabriela, Silvana, Romina, Matías, David, Hernán y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio Parque de la Paz .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CASTAÑO, BERTA AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/19|. Su hermano Raúl Castaño y sobrinos: Raúl, Hugo, Fabián y Sergio participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTAÑO, BERTA AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/19|. Sus sobrinos Hugo Castaño y Adriana Gilardi y familia participan con sentido pésame su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTAÑO, BERTA AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/19|. Enrique Aza y familia participan y acompañan con profundo dolor la partida al Reino Celestial de la madre del Sr. Gustavo Gerez. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTAÑO, BERTA AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/19|. El personal de Hijos de Santiago Aza participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañero Gustavo Gerez y acompaña a su familia en este triste momento.

CASTAÑO, BERTA AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/19|. ¡Nuestra querida Berta! La mamá de todas nosotras, la de las infaltables meriendas cuando éramos chicas, la mejor modista de todas… ¡el aguante que nos tenía!... toda una vida con tantas anécdotas hermosas y también de las otras, pero siempre con una broma de por medio… ayer nos tocó decirte adiós y nos dolió el alma y el corazón hacerlo. Hermanas de la vida de su hija Sonia acompañan a su familia en este doloroso momento. Andrea, Inés, Adriana, Lorena.

CORDERO VDA. DE ALFARO, ZENOBIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19|. Angélica Suárez de Sosa, sus hijas Silvia, Bety y sus respectivas familias participan su fallecimiento, acompañan a la querida amiga Guegui en este momento de dolor ante la irreparable pérdida de su hermana Zenobia, rogándole a nuestro Señor, la conduzca por senderos de luz y de paz. A nuestra estimada Guegui le brinde fortaleza, consuelo y serenidad. Rogamos oraciones en su memoria.

GOITEA, MAGDA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/19|. Mario Pericás y familia despide a la madre de su amigo Oscar y acompañan a su familia en este difícil momento.

GOITEA, MAGDA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/19|. Yuse Vittar, su esposa Nora García, sus hijos y nietos participan con tristeza su fallecimiento. Acompañan sus hijos, Oscar y Marta en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LUNA, ANTONIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/19|. Su esposa Daniela, Aubusto, su hijo León, su prima Isabel, Paola y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por Abraham Gubaira Srl. para Hamburgo Cia. Seguros S.A.

LUNA, ANTONIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/19|. Personal de Farmacia Real, participan con dolor el fallecimiento de su querido cliente y amigo Beto. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, ANTONIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/19|. Roger Manfredi, su esposa Maria Estela Marcos, sus hijos Carolina, Vittorio, Elia, Pia, Virginia y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, ANTONIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/19|. Teresita Ulibarri de Elias, sus hijos Veroniuca, Marcelo, Beto, Valeria y sus respectivas flias., lamentan mucho el fallecimiento de su querido amigo de tantos años. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, ANTONIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/19|. Marcelo Elias, su esposa Elia Manfredi y sus hijas Martina, Santina y Candelaria despiden a su amigo con gran tristeza. Rogamos oraciones en su querida memoria.

LUNA, ANTONIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/19|. Directivos, Gerencia y personal de Tele Imagen Codificada S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento de su empleado y compañero de trabajo. Ruegan una oración en su memoria.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Marquesa Adriana Zurita de González y familia, acompañan en el dolor a Cachita, Silvia, Daniela y demás miembros de la familia por la desaparición física del esposo y papá. Que el Señor lo recoja en su gloria.

ORIETA, CÉSAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/19|. Su esposa Lucila, su hija Florencia, hijo pol. Edi, su mamá Arcenia y su sobrina participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio de Nuñez a las 11. Casa de duelo S.V. 2 P. L. Gallo 330. SERV. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SALAZAR, HUGO BENI (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/19|. María Nelly Veullemenot Vda. de Guidet, sus hijos con sus respectivas familias participan el fallecimiento de su consuegro. Anna Chiara Stabio hace extensivo con mucho pesar el fallecimiento del papá de su padrino. Ruegan oraciones en su memoria.

SALAZAR, HUGO BENI (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/19|. Desde Capital Federal. Thelma A. Alonso, su esposo Fernando Delú, sus hijas Inés y Belén participan con mucho dolor su fallecimiento y abrazan con gran sentimiento a la Sra. Alicia y Judith. Elevan oraciones para que el alma del Sr. Hugo descanse en paz.

SALAZAR, HUGO BENI (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/19|. "Don Hugo, vivirá en nuestros corazones". Blanca de Alonso, Mariano Alonso y sus hijos Ana Valeria, Mariano (a) Thelma Alejandra (a) participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALAZAR, HUGO BENI (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/19|. Personal Directivo, Docente y de Maestranza de la Escuela Nº 1243 Virgen del Carmen, participan y acompañan en el dolor por el fallecimiento del Padre de la Prof. Judith Salazar. Ruegan oraciones en su memoria.

SALAZAR, HUGO BENI (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/19|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Miguel Salvador Cejas y Marta Susana Miranda Martín participan con dolor su fallecimiento.

SALAZAR, HUGO BENI (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/19|. Mariano Pernigotti y Sra. y sus hijos Mariano (h), Agustín y Benjamín participan con dolor el fallecimiento del abuelo de Sofía. Ruegan oraciones en su memoria.

SALAZAR, HUGO BENI (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/19|. Felipe G. Zabaleta y familia, Ricardo Peressin y flia., nena Tapia y flia., Rita de Gómez y flia., y Andrea Melian y flia. participan con profundo dolor y tristeza el fallecimiento del querido amigo y vecino de la calle Alsina y ruegan a Dios ilumine y ampare con su bendición y resignación cristiana a toda su querida familia y el mejor lugar del paraíso eterno para su descanso.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Marquesa Adriana Zurita participa la desaparición física del Sr. Bruno, quien fuera amigo de su extinto esposo, el Arq. Ernesto González (Gringo). Que el Señor lo recoja en su gloria.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|."Antonio Castiglione (h), Marta Haydée Rojas Smith de Castiglione hijos y nietos participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en querida memoria.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Enrique Castiglione, Debora Mikkelsen Loth y sus hijas Felicitas, Magdalena, Ámbar y Rafaela participan con profundo dolor del fallecimiento del padre de su amigo Federico. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

AGUIRRE, OSCAR ALBERTO (Mosito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. A seis meses de tu partida tenemos la esperanza de saber que estás disfrutando de la gloria celestial. Que el Señor te cubra con su manto de luz y te de todo el amor que sembraste en tu existencia. Te extrañamos mucho. Sus hermanos Eugenia, Adelma, Carlos, Hugo, Julia y Dina, sobrinos y sobrinos nietos invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. "Madre llevamos en el corazón todos los momentos vividos y así vivirás dentro de nosotras para siempre". Sus hijas, nietos, sobrinas y familia invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, al cumplirse cuarenta días de su partida al reino celestial. Rogamos una oración en su memoria.

CEQUEIRA, CLARISA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/19|. Madre querida te fuiste al llamado de nuestro Padre Celestial, dejandonos un gran dolor, un gran vacio y te convertiste en un ángel que nos guiara a tus hijas Myriam, Vanezza y María Tereza y tus nietos Ana Belén y Lucas Benjamín, invitan a la misa hoy a las 20. hs en la parroquia San José del Barrio Belgrano con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

ISORNI, SANTIAGO- RAMENDO DE ISORNI, ELBA (q.e.p.d.)|. En conmemoración del aniversario de Santiago Isorni y de Elba Ramendo de Isorni, al cumplirse 13 años y 2 años de sus respectivos fallecimientos hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica.

PELLENE DE NAUFAL, VICENTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Valle dejaste recuerdos perdurables por tu sencillez, bondad, sacrificio y solidos valores morales. Tus hermanos se unen al oficio religioso de tu querida familia para rogar por tu descanso eterno, a tres meses de tu partida a la vida eterna, en la misa que se oficiara hoy a las 20,30 en la inglesia Catedral.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

Invitación a Misa

BARRIONUEVO, CLARA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. 'Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte''. Su familia invita a la misa que se oficiará hoy en la Iglesia Nuestra Señora de La Salette a las 20 hs, con motivo de cumplirs 1 mes de su partida a la Casa del Señor.

RUIZ DE BARRIONUEVO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/13|. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte''. Su familia invita a la misa a realizarse hoy en la Iglesia Nuestra Señora de La Salette a las 20 hs, con motivo de cumplirse 6 años de su partida a la Casa del Señor.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CORBALÁN, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/19|. Sus familiares participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Tío Pozo (Loreto). Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MORENO, MANUELA MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/19|. Su esposo Sacaria Lescano, sus hijos Mirta, Angélica, Dante, Pochi, Vicente, Hipólito, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11.00 hs en el cementerio de Atamisqui. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

PONCE, PEDRO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/19|. Su esposa Weldina Silva, sus hijos, hijos políticos nietos y bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio Cristo Redentor Fernández. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

RAMOS, MARÍA ADELINA (Kuka) (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/19|. Las amigas de su hermana, Susanita, Negui Albarracín, María Aurora Savio, Susy Monti, María Elena Rojas, Aida Herrera y Gladys Barbieri, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en el dolor s su familia. Ruegan oraciones a su memoria. Frías.

RAMOS, MARÍA ADELINA (Kuka) (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/19|. Víctor Vildoza y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

RAMOS, MARÍA ADELINA (Kuka) (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/19|. Raúl José Jalaf y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno. Frías.

RAMOS, MARÍA ADELINA (Kuka) (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/19|. "Señor tu hija ya está frente a Ti, permítele el ingreso a tu Reino Celestial". Nely y Jorge Ledesma participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la DRa. Eva Luz Ramos de Ortiz, y elevan plegarias a Dios por su descanso en paz. Frías.

VILLARREAL, MERCEDES DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/19|. Sus hermanos Placido, Ermelinda, Blanca y Luis. Sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto Cob. Caruso Cia. Arg. De Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

Invitación a Misa

ROBLE, JOSÉ LÍDORO (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/10|. Hijo querido hoy hace 9 años que estas con Jesús Resucitado nos reuniremos en oración para rogar por tu descanso eterno". Sus padres, hermanos, hijos, abuelas, tíos y primos invitan a la misa a oficiarse hoy a las 19 en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Las Termas.

Agradecimientos

Recordatorios

LÓPEZ, DORA SALVADORA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/19|. Querida amiga: Hace nueve días que partiste al Reino de los Cielos y se me ocurre decir lo que alguién expresó: "No vayas por donde conducen las huellas sino por donde no las hay y deja un sendero". Así lo hiciste, dejaste un sendero colmado de letras, de risas, de canciones, de solidaridad, de cultura, de bonanza, tantas virtudes plenas de amor, son la razón para que Dios con su infinita misericordia te acune en su regazo para que descanses en paz. Pocha y Carlos Serrano.

PÉREZ, DOMINGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|. Su esposa, hijos y nietos al cumplirse el primer año de su fallecimiento, elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías