Encontró a su perro con agujeros y descubrió una trágica noticia

27/09/2019 - 09:53 Mundo Web

Estados Unidos. Una joven de dicho país que vive con su perro, se despertó una mañana y se encontró con que su mascota estaba repleta de “agujeros”. En un principio se preocupó mucho por la salud del can, sin pensar que el trasfondo de la situación sería una total desgracia.

Según la dueña, el perro Jackson (como se llama), se caracteriza por ser muy travieso, por esta razón pensó en un primer momento que se había metido en algún lugar donde no debía, como ser un panal de abejas, y que los insectos lo habían picado. Sin embargo, este no fue el caso. Tras acudir al veterinario se dio cuenta que lo ocurrido no había sido una travesía de su perro, sino una injusticia por parte de alguna persona sin corazón. El médico le reveló a Howard que los agujeros que tenía en el cuerpo Jackson, se debían a disparos de una pistola de perdigones.

Finalmente el perro tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, y los perdigones fueron sacados uno por uno. También se lo tuvo que “rapar”, con el fin de que cicatricen correctamente las heridas.

En cuanto al culpable, la dueña de la víctima comprendió que se había tratado de su cruel vecino. Las autoridades tomaron cartas en el asunto y lo arrestaron.

Las imágenes de Jackson fueron publicadas en el portal “Infortv”, en donde genero una gran repercusión. Fueron miles de personas las que expresaron su enojo y tristeza a través de distintos comentarios y emojis.

Por último, y gracias a las redes sociales, el hombre también cuenta con una condena social que nunca le perdonará haber lastimado a un can inocente.

Estados Unidos. Una joven de dicho país que vive con su perro, se despertó una mañana y se encontró con que su mascota estaba repleta de “agujeros”. En un principio se preocupó mucho por la salud del can, sin pensar que el trasfondo de la situación sería una total desgracia.

Según la dueña, el perro Jackson (como se llama), se caracteriza por ser muy travieso, por esta razón pensó en un primer momento que se había metido en algún lugar donde no debía, como ser un panal de abejas, y que los insectos lo habían picado. Sin embargo, este no fue el caso.

Tras acudir al veterinario se dio cuenta que lo ocurrido no había sido una travesía de su perro, sino una injusticia por parte de alguna persona sin corazón. El médico le reveló a Howard que los agujeros que tenía en el cuerpo Jackson, se debían a disparos de una pistola de perdigones. Finalmente el perro tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, y los perdigones fueron sacados uno por uno. También se lo tuvo que “rapar”, con el fin de que cicatricen correctamente las heridas.

En cuanto al culpable, la dueña de la víctima comprendió que se había tratado de su cruel vecino. Las autoridades tomaron cartas en el asunto y lo arrestaron.

Las imágenes de Jackson fueron publicadas en el portal “Infortv”, en donde generó una gran repercusión. Fueron miles de personas las que expresaron su enojo y tristeza a través de distintos comentarios y emojis.

Por último, y gracias a las redes sociales, el hombre también cuenta con una condena social que nunca le perdonará haber lastimado a un can inocente.