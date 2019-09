VIDEO | Torneo Mundial: Atleta ayudó a otro a terminar la carrera

27/09/2019 - 16:00 Deportivo

La primera jornada de los Mundiales de Atletismo que se disputan en Doha (Qatar) dejó una imagen que va a ser muy difícil superar en los nueve días de competición que quedan. Jonathan Busby, atleta arubeño sin experiencia al más alto nivel, sufrió muchísimo para terminar su serie del 5.000.

Agonizando, casi sin poder andar, mucho menos correr, cruzó la meta gracias a la ayuda de otro atleta.

Selemon Barega ganó la serie con un tiempo de 13:24.69. Busby necesitó más de 18 minutos.

Se vino abajo en su última vuelta, después de de haber sido doblado dos veces. Le fallaron las piernas y solo consiguió completar los 5.000 metros gracias a la ayuda de Braima Suncar Dabó, otro de los participantes en la serie.

Dabó dio un ejemplo de deportividad: lo agarró y tiró de él hasta la meta mientras los espectadores de un medio vacío Estadio Internacional Khalifa los ovacionaban.



A great moment of sportsmanship between two athletes at the #WorldAthleticsChamps. pic.twitter.com/n0OPncOstF