Choferes amenazan con paro de colectivos por falta de pago

27/09/2019 - 17:31 Santiago

Desde la secretaría gremial de la Uta informaron que dos empresas que cubren el recorrido Santiago-La Banda (21) y las que cubren Santiago-Fernández y Santiago-Clodomira incumplieron un acuerdo salarial al que se había arribado meses atrás y, por lo tanto, los choferes harán un paro el lunes si las empresas no abonan las sumas comprometidas.

Carlos Jozami, secretario gremial de la Uta informó que "hay un acuerdo salarial por el cual todas las empresas debían pagar $8000 en 2 cuotas los dos últimos viernes de cada mes, lo cual se viene cumpliendo pero hoy dos líneas anunciaron que no lo van a poder pagar".

Agregó que hoy " debían percibir $4000. Pero en las líneas Santiago-Fernández y Santiago-Clodomira no se ha efectivizado. Tampoco en la línea 21 que es la empresa 9 de julio. Pero si no lo hacen hasta mañana que es lo máximo que vamos a esperar, si no pagan, el lunes no salen a trabajar", indicó Jozami.

Seguidamente dijo: " estamos avisando con 72 horas de antelación la posibilidad de este paro, por eso le avisamos a los usuarios. Hicimos la constatacion en las empresas y manifestaron que no están en condiciones de pagar. Manifestaron que no hay fecha de pago" .

"No habrá servicio desde las 5 de la mañana del lunes si no pagan. El acuerdo viene de hace unos meses atrás y de cumplimiento efectivo todos los meses. Es parte del acuerdo salarial al que se habían arribado hace unos meses atrás", indicó.