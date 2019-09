Ex integrante de ”Las Mullieris”, se recibió de psicóloga y volvió a su primer amor

27/09/2019 - 22:18 Pura Vida

Victoria Ojeda decidió retomar el camino de la canción tras haberse alejado momentáneamente. Lo hizo tras recibirse de psicóloga (es especialista en salud mental). Quien se hiciera conocer artísticamente con “Las Mullieris” , actualmente forma parte de los músicos (es violinista) que acompañan a “Demi” Carabajal, pero eso no es todo ya que el 5 de octubre próximo, en Bellas Alas, presentará oficialmente “Banda Victoria”, su proyecto musical.

Se trata de un conjunto de música tropical en el cual ella canta y, en algunos temas, toca el güiro. Está acompañada por “una banda de lujo”, tal como lo expresó en una entrevista con EL LIBERAL . Ellos son “Rubio” Molina (teclados), René Mansilla (guitarra), Ale Galván (batería), Rulo Jiménez (bajo) y “Poncho” Corvalán (percusión latina).

“La idea surge, básicamente, porque me he conocido con ‘Rulo’ y con ‘Poncho’ en la banda de ‘Demi’. De esta manera, se gestó ‘Banda Victoria’. Lo que caracteriza a este conjunto es rescatar la esencia de la música tropical, con los ritmos latinos bien marcados. Tenemos temas propios y me he dado el gusto de incluir en el repertorio algunos temas que son míos. También hacemos temas que son clásicos y populares. Por ejemplo, para arrancar, nos han pedido un tributo a Gilda. Entonces, los dos primeros shows son el homenaje a esta gran cantante que realizaremos el viernes 4 de octubre, en Sasha, y el sábado 5 en Bellas Alas”, indicó.

Victoria contó que había dejado la música hace cuatro años. “En principio, me había alejado porque me quería recibir de psicóloga. En ese entonces me faltaba la tesis. Soy mamá. Entonces, entre mis hijos y los viajes con Las Mullieris se me complicaba muchísimo. He tenido que resignar parte de las cosas que hacía”, especificó Victoria.

Contó que luego de recibirse de psicóloga se dedicó a trabajar y a realizar una especialización en salud mental, que dura cuatro años. “Ahora, que he terminado todos mis estudios, decidí volver a la música”.

“Ser música y ser mujer no es muy fácil. El ambiente en donde nos manejamos, la idiosincrasia de la gente... siendo mujeres nos cuesta un poco más insertarnos y conseguir lugares”, analizó Victoria ante EL LIBERAL.

“En estos últimos tiempos puedo decir que han sido años de crecimiento personal porque estar en el escenario es brindar a la gente algo que uno lleva dentro. Entonces, si tu salud mental no está bien, si emocionalmente no estamos bien, no es posible hacer un buen trabajo en el escenario”, aseguró.

“He vuelto a cantar porque siento que recién hoy, tengo 29 años, tengo la madurez suficiente, una visión distinta de la vida y de las cosas y me siento más preparada y con más herramientas y más recursos para hacerle frente a todo lo que venga”, enfatizó.

Precisó también que “la experiencia con Mullieris ha sumado mucho a que yo descubra que quizás hay otros ritmos con los que me siento más cómoda (en sus inicios el folclore estuvo presente) porque la misión de un artista es, más allá de transmitir lo que pasa en la sociedad, también llevar alegría a la gente. Lo que más me gusta es brindar alegría a la gente”.