Hypnosis tributará a Queen en el ciclo “De música ligera”

27/09/2019 - 22:37 Pura Vida

La primavera instaló un nuevo ciclo musical en distintos espacios públicos de la Capital. Hoy, en la explanada del Concejo Deliberante, de Libertad y Colón, a las 20, Hypnosis, brindará un tributo a la emblemática banda liderada por el cantante Freddie Mercury.

Emilio Paz en voz, Alejandro Estigarribia en batería, Matías Romero en primera guitarra, Iván Gramajo en bajo, Enrique Villalba en Piano y Mauro Vigliotti en segunda guitarra, teclados y programaciones, harán un recorrido por los éxitos de Queen, como “Somebody to love”, “Love of my life”, “Dont stop me now”, “The show must go on”, “I want to break free”, “Radio ga ga” y “We will rock you”, entre otros.

Los siguientes fines de semana, el ciclo contará con las bandas ZeroCulpa y Medias Negras, la última con un tributo a Joaquín Sabina.