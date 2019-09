CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de septiembre de 2019

27/09/2019 - 22:43 Cartelera

CANAL 7

08.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

09.00 LOS SIMPSONS

11.00 CINE. ATRÁPENLOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 CINE. ATRÁPENLOS (CONTINUACIÓN)

13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR (CONTINUACIÓN)

15.00 PORTAL UNSE

15.30 FINDE EN NICK

18.45 CLUB 57

19.45 CINE. DURO DE MATAR 4.0

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.30 GRAVEDAD ZERO

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.30 MODO FOODIE





TV PÚBLICA

13.00 MIRADAS NUESTRAS

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 ABIERTO AL PÚBLICO

16.00 COPA DEL MUNDO JAPÓN 2019 - RUGBY MASCULINO

18.00 AMBIENTE Y MEDIO





CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 JINETEANDO

14.00 DALE LIKE

16.00 EL CHAVO

20.00 IMPLACABLES

22.00 PETER CAPUSOTTO





EL TRECE

09.00 GATURRO, LA SERIE

09.15 PANAM Y CIRCO

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.30 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL 14

12.00 FANÁTICAS

13.00 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONIA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 RECORDANDO

21.30 SANTIAGO TEATRAL

22.00 TICKET AL SHOW

23.00 PEREGRINOS DE FE





CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS SEGUNDA EDICIÓN

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO POR ELISA RAMOS





PELÍCULAS

CINEMAX

07.09 MI PAPÁ ES MAMÁ EXPLORADORA

08.48 SNOW DOGS

10.41 EL CÓDIGO ENIGMA

12.58 JOHN CARTER

15.28 ¿CÓMO DIABLOS LE HACE?

17.12 EL CÓDIGO ENIGMA

19.30 THE LOST WORLD. JURASSIC PARK

22.00 ROMEO DEBE MORIR

TCM

07.08 LOST - WHATEVER HAPPENED, HAPPENED

07.52 LOST - DEAD IS DEAD

08.41 LOST - SOME LIKE IT HOTH

09.29 LOST - THE VARIABLE

10.18 LOST - FOLLOW THE LEADER

11.05 MAD ABOUT YOU

11.33 MAD ABOUT YOU

12.01 LOST - THE INCIDENT

13.35 LOST - LOS ÁNGELES. PARTE 1

14.23 LOST - LOS ÁNGELES. PARTE 2

15.14 LOST - WHAT KATE DID

16.04 MAD ABOUT YOU

16.33 MAD ABOUT YOU

17.02 THE POLAR EXPRESS

18.36 GODZILLA

21.01 UNBREAKABLE

23.00 LA SERPIENTE Y EL ARCOÍRIS

TNT

06.00 DIXIE Y LA REBELIÓN ZOMBI

07.29 UN GRAN DINOSAURIO

09.06 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE

AZKABAN

11.34 GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE AMOR

14.19 EL CAZADOR Y LA REINA DEL HIELO

16.32 ANT-MAN

18.48 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

20.48 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO

23.00 EL TIGRE VERÓN

23.59 TERROR EN LO PROFUNDO

SPACE

06.00 LA PELEA DE MI VIDA

07.05 ANACONDAS. THE HUNT FOR THE BLOOD

ORCHID

08.40 EL MÁXIMO JUEGO

10.21 DESAFÍO MOTOR

11.01 KING ARTHUR

13.20 CORAZÓN DE CABALLERO

15.51 JACK EL CAZA GIGANTES

17.56 LA QUINTA OLA

19.54 300

22.00 POSESIÓN INFERNAL

23.41 EN LA BOCA DEL MIEDO

CINECANAL

11.54 30 DÍAS Y 30 MIL MILLAS

13.40 ENEMIGO INMORTAL

15.48 LOS PEQUEÑOS FOCKERS

17.31 MAZE RUNNER. PRUEBA DE FUEGO

19.50 TOMB RAIDER

22.00 JACK REACHER

VOLVER

08.30 LA GUERRA GAUCHA

10.30 LAS COMEDIAS DE DARÍO VITTORI

12.00 LA RISA ES BELLA

13.00 PEOR ES NADA

15.00 CANUTO CAÑETE, CONSCRIPTO DEL 7

16.25 CANUTO CAÑETE Y LOS 40 LADRONES

17.50 CANUTO CAÑETE, DETECTIVE PRIVADO

19.10 TRES ALEGRES FUGITIVOS

20.30 BAÑEROS II. LA PLAYA LOCA

22.00 ROMPEPORTONES





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*MI AMIGO ABOMINABLE, 14:30 (2D) (DOS X UNO); 17:45 (3D), 19:15 (2D)

*HISTORIAS DE MIEDO, 22:15, TRASNOCHE 00:00

*EL RETIRO, 20:45 (ESPACIO INCAA $50)

*EL DESENTIERRO, 16 (ESPACIO INCAA $50).

CASA DEL BICENTENARIO

(PARQUE AGUIRRE)

*HOY , DE 16 A 20, SÁBADO DE FERIA, ARTESANÍAS, PATIO MATERO, MÚSICA.

MAÑANA A LAS 21, REPONEN LA OBRA RIMEL.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*JUEVES 3 DE OCTUBRE, STAND UP CON “SANATA 2, UN SHOW NORMAL”.

* DOMINGO 6, A LAS 18, MASHA Y EL OSO, EN VIVO.

* SÁBADO 26 DE OCTUBRE, A LAS 20, EN EL SALÓN DE LOS ESPEJOS, GALA FINAL SANTIAGO DEL ESTERO MISS ARGENTINA 2019.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 25 DE OCTUBRE, LA VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO DEL ESTERO.





SUNSTAR

UN AMIGO ABOMINABLE (3D)

AVENTURA (ATP) 28/09 - 16:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 20:00 hs (Cast) 22:00 hs (Cast) 00:00 hs (Cast)

PRESIDENTE BAJO FUEGO (2D)

ACCIÓN (+13 ) 28,29/09 -14:20 hs (cast)16:45 hs (cast)

AD ASTRA (2D)

THRLLIER (+ 13 AÑOS)

28/09 -19:15 hs (Cast) 22:00hs (subt) 00:30hs (subt)

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)

AVENTURA (ATP) 28,29/09 -14:30 hs (Cast) 17:30 hs (Cast)

HISTORIAS DE MIEDO (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

28/09 -19:40 hs (Cast) 20:40 hs (subt)22:40 hs(subt)00:40 hs (subt)

UN AMIGO ABOMINABLE (2D)

AVENTURA (ATP)

28,29/09 - 14:30 hs (Cast) 16:25 hs (Cast) 18:20 hs (Cast) 20:10 hs (Cast)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS) 28/09 - 22:00 hs (Cast) 00:25 hs (Cast)

IT (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

28/09 -14:30 hs (cast) 17:45 hs (Cast) 21:00hs (subt) 00:15hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 19:00 - 22:20

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 16:30

AD ASTRA: HACIA LAS ESTRELLAS APTA 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 21:50

NADA QUE PERDER 2 APTA 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 16:00 SÁBADO y DOMINGO

CASTELLANO 2D 18:10 JUEVES Y VIERNES

UN AMIGO ABOMINABLE ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:10 (A PARTIR DEL SÁBADO)

CASTELLANO 2D 20:20 - 22:30

CASTELLANO 3D 17:20 - 19:30

ANTICIPADA EN VENTA

GUASÓN ESTRENO 03 OCTUBRE

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019

CASTELLANO 2D 19:10

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DIAS A PARTIR DE LAS 16:30 HS