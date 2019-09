Hernán Lacunza: “No se puede resetear la Argentina cada cuatro años”

27/09/2019 - 23:52 Economía

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, afirmó que los más de U$S 40.000 millones hasta ahora desembolsados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) “se utilizaron para pagar las deudas”, antes contraídas.

“Los números están ahí; se usaron para eso”, enfatizó Lacunza ante un auditorio de ejecutivos de empresas e inversores.

El ministro agregó, además, que la deuda que tiene el Gobierno “número más, números menos, es el déficit fiscal”.

“Y si a eso (el déficit) le sumamos la deuda no reconocida y, número más, numero menos, da (el monto de) la deuda”, dijo Lacunza.

En otro momento de su exposición, el funcionario enfatizó que “no se puede resetear la Argentina cada cuatro años” cuando hay elecciones sino que hay que tener “un conjunto de políticas y cosas que no se rediscutan, como pasa en países vecinos, y que se traduce en crecimiento sostenido y reducción de la pobreza”.

Lacunza reiteró que ‘si bien el resultado no fue el esperado’ por el Gobierno en cuanto a la baja de la inflación y la generación de empleo, ‘quiero dejar claro que el trabajo no fue en vano’. El próximo Gobierno, ‘contará con los equilibrios gemelos (fiscal y comercial), y eso se consiguió bajando la carga impositiva. Algunos dicen que la carga tributaria sigue siendo alta, es cierto, pero es menor que hace cuatro años’.

También destacó que se llevan ‘cinco años consecutivos de crecimiento, no se daba desde el 2003/2008 con el boom de las materias primas’ y desde los costos se redujo de US$ 500 que costaba manejar un contenedor en el puerto a US$ 200 ‘y eso es ganar competitividad’.