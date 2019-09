28/09/2019 - 00:48 El Evangelio

En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: “Meteos bien esto en la cabeza: al Hijo del hombre lo van a entregar en manos de los hombres”.

Pero ellos no entendían este lenguaje; les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido. Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto.

Comentario

Nosotros, cristianos de 2019, que conocemos bien todos los pasos de la vida, muerte y resurrección de Jesús, que conocemos por qué murió y cómo resucitó, a veces, criticamos a los apóstoles porque no entendían lo que les decía Jesús: “al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres”.

Y sabemos que en otro momento, cuando Jesús les volvió a indicar su final terreno, el impetuoso Pedro trató de persuadirle de que no fuese así.

Pero, a poco que reflexionemos, no nos parece tan extraña la postura de los apóstoles. ¿Cómo iban a querer que su Maestro y Señor, el Hijo del Hombre, del que empezaban a intuir que era también el Hijo de Dios... muriese y muriese injustamente en lo alto de una cruz? No nos parece tan extraño que no quisieran que muriese a manos de los hombres.

Tenemos que aprender la lección de Jesús.

Con su vida, muerte y resurrección nos pide no que todos muramos en una cruz, pero sí que hagamos como él, que entreguemos la vida por amor a los demás.

El que gana la vida, el que la reserva para sí, la pierde, el que la entrega por amor, la gana. Jesús es nuestro Camino.

Celebramos hoy la fiesta de los santos dominicos Domingo Erquicia (Guipúzcoa), Lucas Alonso Gorda (Zamora), Antonio González (León) y Miguel de Aozaraza (Guipúzcoa), que junto a otros doce compañeros también de la familia dominicana fueron martirizados en Japón durante el siglo XVII. Prefirieron morir antes que renunciar a la amistad con Cristo. “Para mí la vida es Cristo”.