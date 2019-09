Dos barrios de Clodomira amanecieron inundados por desborde de un canal

28/09/2019 - 01:45 La Banda

Calles y viviendas de dos barrios de la ciudad de Clodomira amanecieron cubiertas de agua, como producto de un derrame de un canal de riego cercano.

A través de las cámaras de Noticiero 7, un vecino afectado por el anegamiento de todo un sector de esta ciudad del interior del departamento Banda, relató las vicisitudes que les tocó vivir al levantarse ayer temprano y encontrarse cubiertos por el agua.

“Esta mañana (por ayer) me levanto y me doy con la sorpresa de que mi casa está llena de agua, el barrio está lleno de agua lo mismo que las calles”, comenzó describiendo Hugo Valdez, vecino del barrio Ramón Carrillo, el primero en ser afectado por el derrame, pero no el único, ya que el mismo Valdez reveló más adelante que, con el transcurrir de las horas, el líquido siguió avanzado hacia el barrio Malvinas Argentinas.

“En mi casa principalmente se me ha hundido el pozo ciego y está entrando agua en el garaje, que se está asentando”.

Valdez sostuvo acerca de las causas: “La gente está sufriendo las consecuencias de esta inundación, que es producto de la actividad de finqueros que en estos momentos ellos están regando sus sembrados, pero que a veces, me atrevo a decir que no prestan atención, no tienen el cuidado suficiente y como las acequias traen tanta agua, (por un descuido), revientan y salen y el barrio y las casas están cerca y a quienes produce el daño es a nosotros”.