Gustavo Coleoni: “No soy un técnico más en este club”

28/09/2019 - 03:04 Deportivo

Su semblante denota un poco de bronca y no es para menos. Desde que está en Central Córdoba , esta es la primera vez que Gustavo Coleoni se sintió cuestionado. Las tres derrotas seguidas en Superliga lo pusieron en esta situación que el “Sapo” considera injusta y lo hizo saber a los cuatro vientos.

“Ese tema es de la prensa, está bien, es parte de su trabajo. Pero yo no lo siento así, Gustavo Coleoni no puede rendir examen en Central Córdoba todos los domingos, ya saben quién soy y lo que he hecho en este club. Estamos entre los ocho mejores de Copa Argentina, a dos partidos de jugar una final por Copa Libertadores. El equipo juega bien y, sin los recursos ni las armas que tienen los demás equipos”, dijo en rueda de prensa.

Coleoni fue por más y aseguró que, al menos hasta diciembre, no habría que volver a preguntarle sobre este tema: “Yo, particularmente, me tomaría hasta diciembre para recién evaluar qué hicimos. En un momento tuve que decirles que había que creer para ver, ahora es lo mismo. Es mi punto de vista, no tengo la verdad absoluta, pero creo que al menos hasta diciembre habría que esperar para hacer una evaluación”. Al igual que se lo había manifestado a EL LIBERAL el lunes pasado, reiteró que “el apoyo de la dirigencia está”.

“Yo no me quiero sobrevalorar, pero hay una realidad de lo que hice en este club y no me parece que al tercer partido me tengan que preguntar estas cosas, porque no soy un técnico más en este club. Es como que, por tres partidos, se olvidan de que hace un año y medio estábamos jugando en la cancha de Las parejas. Pero no me modifica la forma de ser ni de trabajar, simplemente digo que en este club debería tener un poco más de respeto”, agregó para dar por cerrado el tema.

Trabajo

Coleoni se enfocó en el trabajo en la semana larga que tuvieron para preparar el partido del próximo lunes ante Godoy Cruz.

“Estamos bien, aprovechando la semana larga hemos trabajado mucho, he elevado las cargas porque hay más tiempo de recuperación, pudimos trabajar en nuestra cancha que tan bien nos hace. Hemos hablado también ya direccionando el equipo o la forma que quiero para el lunes, por suerte hay muy buena predisposición de los jugadores, hay muy buen estado de ánimo, hay muchas ganas de jugar el lunes”, señaló el cordobés.

Consultado si le preocupa que el equipo tenga distracciones, no dudó: “Me preocupa porque el error nosotros lo pagamos con gol, en otros partidos quizás no pasa. Estamos en constante búsqueda de volver a ser un equipo sólido, pero el error lo pagamos caro, ni en eso ligamos. La idea es volver a ser un equipo sólido, duro y sobre todo acá el lunes hacer un buen partido desde lo actitudinal, lo táctico y conseguir los tres puntos que tanto estamos necesitando”.

“Tenemos un partido de mucha responsabilidad, debemos tener el arco en cero, que es algo que nos está costando mucho. Y trabajar el partido con paciencia, con agresividad, llegando con mucha gente en el área. Hablamos con ellos y lo trabajamos al tema. Hay que atacar y tener equilibrio. Seguramente el rival se va a meter atrás, no debo tirar tanto pelotazo, debo juntar pase, asociarme. Y tener mucha paciencia, nosotros y la gente. A los ponchazos es muy difícil poder ganar, en Primera es más difícil”, concluyó sobre como espera el partido ante los mendocinos.

Las diferencias entre ser intenso y presionar alto

Coleoni se diferenció de los que etiquetan a Central Córdoba como un equipo de presión alta, aunque sí admitió que se caracterizan por ser intensos. “Nosotros estamos siendo intensos pero no estamos presionando alto. Es muy difícil en Primera presionar tan alto, a veces cuando el equipo está un poco abierto y de espaldas, uno puede ocupar espacios hacia adelante y presionar. Es más bien esperar en la mitad de cancha donde se pueden robar un poco más de balones. A veces es presionar alto simplemente para que el rival lance, como hicimos con Racing. Presionar alto te desgasta físicamente y mentalmente, además de ser difícil. Es cuestión de leer los momentos del partido para hacerlo”, explicó con mucha didáctica.