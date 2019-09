Pizzi: “Debemos evaluar y proponer soluciones”

28/09/2019 - 03:07 Deportivo

El entrenador de San Lorenzo, Juan Antonio Pizzi, dijo al finalizar el entrenamiento del plantel azulgrana que “las derrotas llevan a analizar cosas y ser autocríticos en lo que venimos haciendo”, al referirse a la derrota, el pasado fin de semana, por 2-0 ante Boca, puntero de la Superliga.

Pizzi señaló -sobre ese punto- que “debemos evaluar y proponer soluciones para tratar de revertir los resultados adversos”.

En cuanto al partido de mañana ante Banfield, el entrenador no confirmó el equipo, como es su costumbre, aunque se sabe que tendrá que realizar dos cambios por lesiones, ante las bajas de Víctor Salazar (rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda) y Fabricio Coloccini (fatiga muscular en el bíceps femoral).

Salazar será reemplazado por Gino Peruzzi. El apuntado era Marcelo Herrera, pero está convocado por Fernando Batista para jugar los amistosos con el seleccionado Sub 23 ante México.

El otro cambio será el ingreso del zaguero Gianfranco Ferrari, para sustituir a Coloccini.

“Los laterales los utilizamos de una forma muy ofensiva para generar peligro por las bandas, pero primero tienen que cumplir con la parte defensiva”, analizó Pizzi sobre el rol de los defensores. Respecto de Peruzzi, el DT dijo que “es más criterioso, por la experiencia que tiene”.

El ex delantero de Rosario Central, River y Barcelona admitió que el recambio en el equipo “se ha dado por contratiempos. Tuvimos el tiempo necesario para consolidar un once titular, pero por lesiones no hemos podido conseguirlo”.

Otro cambio será el ingreso de Juan Ramírez (es más vertical, con llegada al gol), por el volante Lucas Menossi, quien llegó a las cinco amarillas y debe cumplir una fecha de suspensión.

Sobre el “Emperador”

Por último, Pizzi se refirió al histórico entrenador del “Taladro”, Julio César Falcioni, a quien ponderó como “una persona muy inteligente, que tiene mucha experiencia y que ha valorado las cosas positivas del anterior entrenador (Hernán Crespo)”.

El posible equipo que Pizzi pondría en cancha formaría con Nicolás Navarro; Peruzzi, Gianfranco Ferrari, Ramón Arias y Bruno Pittón; Gerónimo Poblete y Juan Ramírez; Óscar Romero, Fernando Belluschi y Ángel Romero; Adam Bareiro.

San Lorenzo visitará mañana a Banfield, por la octava fecha de la Superliga del fútbol argentino, encuentro que se disputará a partir de las 11 en el estadio Florencio Sola, con el arbitraje de Facundo Tello.