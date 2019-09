Milagros Santillán y Mariana Llapur, las representantes santiagueñas en pista en este Mundial de Supercross

28/09/2019 - 03:26 Deportivo

Santiago del Estero tendrá, en mujeres, dos representantes este fin de semana en la Copa del Mundo de Supercross. Ellas son Milagros Santillán y Mariana Llapur. Ayer, las jovencitas contaron sus sensaciones antes de ser parte de estas dos fechas.

“Me siento lista, después de haber estado entrenando y compitiendo desde chica, para correr un Supercross. Es mi sueño. Es lo que siempre quise. Competir a este nivel es increíble y espero poder estar a la altura de las circunstancias. Estar a la altura de las otras chicas y poder dar un salto. Sería algo muy lindo. Ojalá que se pueda dar”, señaló Milagros Santillán, quien debuta en esta competencia internacional.

“Me sentí muy bien en la pista. Hubo mucho viento, pero más allá de eso, me sentí muy cómoda. Pero ésta es mi pista, entreno aquí todos los días y me siento a gusto con ello”, agregó.

Por su parte, Mariana Llapur aseveró: “Estoy con muchas ansias y me sentí muy bien en la pista. Lo único que complicó fue el viento, pero después me sentí cómoda y muy bien. Esperemos que sea un lindo fin de semana. Me sirve mucho tener ya un Supercross encima. Haber corrido el año pasado me da la posibilidad de llegar con algo más de experiencia. Y siempre, la experiencia suma”, cerró la santiagueña, quien el año pasado debutó en la Copa del Mundo de Supercross.