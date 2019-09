Lo de Adriana Aguirre y Ricardo García no va más por una infidelidad ocurrida en Las Termas

28/09/2019 - 20:20 Pura Vida

La vedette argentina Adriana Aguirre confirmó que se separó de su marido, Ricardo García, luego de haber pasado más de 20 años juntos. Luego, dijo que su esposo le fue infiel con otra mujer y que todo comenzó cuando estuvieron de gira por Las Termas de Río Hondo.

“Con Ricardo estamos separados. No nos vamos a divorciar por cuestiones económicas, pero ya está. Pasamos muchas cosas durante mucho tiempo. Llegamos a un acuerdo porque tenemos cosas en común y vivimos de eso. Como tenemos inteligencia financiera, entendí que en este momento es un mal negocio”, dijo la actriz en visita al ciclo televisivo “Intrusos”.

En cuartos separados

“Dormimos en cuartos separados. Hace un año y medio que no tenemos intimidad. En unos días, él se va al departamento que tenemos en Mar del Plata. Se va a vivir allá. La chica con la que sale es de ahí. Era de mi confianza”, reafirmó la intérprete oriunda de la ciudad santafesina de Santo Tomé y protagonista de 14 películas argentinas y en más de 20 obras teatrales.

Ante la sorpresa de los periodistas, Adriana se animó a dar más detalles sobre la infidelidad que sufrió: “Él dice que están juntos desde Semana Santa, pero se comenta que desde antes. Ella trabajaba para nosotros, es una persona buena, tiene dos hijas. Era de nuestro entorno, por eso me siento defraudada. Ella era de mi confianza. Algo sospechaba, pero me sorprendió que salga con una mujer de mi entorno. Todo surgió en Las Termas de Río Hondo cuando estábamos de gira. Yo me iba cuatro horas al spa, ahí surgió todo entre ellos. Él me lo reconoció. Ella jamás me llamó por teléfono para contarme que estaba con mi marido”.

Admitió que la nueva pareja de su ex trabajaba como cocinera en la obra que ellos protagonizaban juntos. Aclaró que más allá de la infidelidad, el matrimonio se terminó porque él no cumplió con un acuerdo. “Teníamos un arreglo personal. Podíamos tener touch and go con otros pero siempre y cuando no fueran del entorno y siempre avisándonos. Él me tendría que haber dicho”, contó quien trabajara en el filme “La guerra de los sostenes”.

Por otro lado, dijo que ya tiene un candidato. “Nos conocimos por Instagram pero aún no nos encontramos personalmente. Él es de Córdoba y nos estamos comunicando por Whatsapp. Nos mandamos fotos, pero nada de sexo virtual; él va a venir a verme al teatro la semana que viene”.