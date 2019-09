Verónica Varano: “Hemos descubierto mujeres maravillosas”

28/09/2019 - 20:54 Pura Vida

El lunes 14 de octubre, en el Paraninfo de la Unse, se entregará el premio “La Mujer del Año” a santiagueñas que se destacaron en los distintos ámbitos: social, profesional, deportiva, educativa, política, periodismo radial y televisivo, artes plásticas, música, teatro, literatura, modelaje, académico, fotografía, estilista y esteticista, hotelería y turismo, empresarial, entre otros.

El evento es organizado por Gurnier Producciones y la conducción estará a cargo de la actriz argentina Verónica Varano. La modelo, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, habló de la importancia de este galardón, de la visibilización del trabajo de las mujeres y de su presente laboral.

¿Qué representa, como mujer, ser parte de un proyecto como el que emprendió Rubén Gurnier?

Es una opción de darle visibilidad a la mujer. Me encanta porque la puesta en valor está en el trabajo, en la voluntad, la perseverancia, la humildad de mucha gente que con su labor y esfuerzo a diario va dejando sus huellas. Hemos descubierto mujeres ma-ra-vi-llo-sas que no tienen nada que envidiarles a premios Nobel. Lo que no tienen es visibilidad. Entonces, lo que se hace con este reconocimiento de La Mujer del Año es simplemente darle visibilidad. Todas las personas que estamos en esto somos partícipes necesarios de la visibilidad de todas estas mujeres maravillosas que hacen del país un lugar mejor para vivir, para transitar. Y lo hacen desde la humildad, desde el anonimato y desde la única gratificación que es el amor que devuelve la gente que está trabajando con ella.

¿Qué reflexión tienes acerca del empoderamiento que alcanzó la mujer en el mundo?

El empoderamiento de la mujer es la base de toda sociedad. Como históricamente el hombre tenía que salir a trabajar y la mujer estaba en casa tenía una visibilidad casi nula con respeto a lo exterior. Pero, ahora, cada día más, la visibilidad se tiene que hacer notar porque la mujer ya no solo trabaja en su casa sino que tiene que salir a trabajar. Si nosotros nos ponemos a ver, las mujeres norteñas tuvieron un papel fundamental en la historia argentina. Entonces, no solo desde ese lugar sino desde todos los lugares. Ahora, con las posibilidades que uno tiene con la globalización de la comunicación es mucho más fácil poner en valor este trabajo que la gente hace y lo bueno es que todo el mundo puede participar y no es segmentado. Esto es fantástico.

¿Cuánto contribuye a la visibilidad de las mujeres los premios que se entregarán en Santiago?

Muchísima porque le da la posibilidad a la gente que participe y diga quién cree que son poseedoras de este premio. Son 420 las mujeres santiagueñas que han sido postuladas a través del sitio de Santiago del Estero, Diapordia, de Grisel Herrera. Verdaderamente, la iniciativa de Rubén Gurnier es muy buena. Además, tiene un espíritu solidario para ayudar a los que menos tienen. En esta oportunidad, se recaudará pañales y leche para ser entregados al Centro de Promoción de la Mujer.

¿De qué manera contribuyes, al trabajar en un medio de comunicación como la televisión, a la visibilidad de la mujer?

Impacta en la medida en que uno más que lo que dice es lo que hace. Yo, sinceramente, todas las semanas hago un evento solidario. Este viernes estuve colaborando con la Asociación Argentina de Ayuda al Ciego. Este martes 1º de octubre estaré en la Fundación Julio Boca. Durante la semana estaré en el Patronato de la Infancia. Todo eso es ad honorem y se hace con la mayor de las voluntades y las ganas para poner en valor que todos necesitamos de todos. Por ahí circulamos. No tenemos muchas más salidas que ayudarnos entre todos a salir de esta situación.

¿Los frutos de ese espíritu solidario y trabajo a conciencia se ven a corto, mediano o largo plazo?

A largo plazo, claramente a largo plazo. No es algo que se vea de un día para otro. Yo vengo hace muchísimos años trabajando con esto. También otra área mía, en la que hace tres años estoy trabajando, es la del adulto mayor. Este jueves hicimos el cierre de Activar, institución que tiene que ver con lo cognitivo para la tercera edad. Es la puesta en valor de nuestra sociedad adulta. Lamentablemente, en la Argentina les damos muy poco valor a nuestros adultos. Hace tres años que trabajo en esto, hago temporada en Mar del Plata, he estudiado para eso. Soy profesora de Yoga y de Actividades Físicas. También es otra de las áreas más vulnerable de nuestra sociedad. Históricamente, hice once años, en televisión, el programa ‘Mi bebé’, en donde abordaba el tema de la maternidad.

¿Cómo te sientes al poder aportar tu granito de arena para sectores tan vulnerables como los que mencionaste?

Me da una felicidad total. No sabía para qué estaban mis tetas hasta que empecé a amamantar a mi primer hijo. Ahí me di cuenta de la importancia que tiene amamantar un hijo y cambió radicalmente mi visión corporal. O sea, mi puesta en valor de mi cuerpo, como templo de cuidado y de poder engendrar una vida, me cambió mi visión. Yo siempre trabajé con la estética y con lo que tenía que ver con la imagen. Haber podido ver el contenido que tenía ese embase, en ese momento, se me hizo la luz y lo vi y lo sentí y dije: ‘¡la pucha, mi hijo depende de este cuerpo!’ Ahí fue en donde me cambió todo. Por eso me gusta trabajar con esto del yoga para buscar qué hay más adentro de ese cuerpo. Esto tiene que ver no solamente con uno sino con la gente que te va formando.

“El objetivo es ayudar al que más necesita”

Rubén Gurnier, productor de la entrega de los premios “La Mujer del Año”, destacó que son 420 las mujeres postuladas para este galardón que se entregará el lunes 14 de octubre, en el Paraninfo de la Unse, con la conducción de la modelo Verónica Varano.

Expresó su satisfacción por la respuesta que tuvo la convocatoria lanzada a través del sitio diapordia, de Grisel Herrera. Adelantó que todo lo recaudado (quienes asistan deberán llevar pañales y leche) será destinado al Centro de Promoción de la Mujer.

“El objetivo es despertar la solidaridad por los que menos tienen”, destacó Gurnier que implementó este galardón en Salta, luego continúo en Jujuy y ahora en Santiago.

Recordó que a lo largo de la entrega de estos reconocimientos, que realiza desde hace diez años, participaron desde artistas como Iliana Calabró, Celina Rucci, Rocío Marengo hasta personalidades que están por fuera del espectáculo, como lo son la Hermana Alicia Félix y Ada Morales, entre otras.

Gurnier agradeció a todas estas personalidades por el gran aporte que hicieron para ayudar a los que más necesitan.

Destacó también el aporte que realizan desde distintos sectores de la sociedad argentina para posibilitar la realización de eventos de la naturaleza que él produce.l