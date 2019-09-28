CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de septiembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 CLUB 57
12.45 LA PEÑA DE MORFI
17.15 CINE. MINICAMPEONES 2
18.45 CINE. EN BUSCA DE LA FELICIDAD
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. EN BUSCA DE LA FELICIDAD (CONTINUACIÓN)
21.15 OPINIÓN DEPORTIVA
22.15 SUSANA GIMÉNEZ
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MODO SELFIE
13.00 MODO FOODIE
13.30 LO MEJOR DE S.T.O
14.30 SECRETOS VERDADEROS
16.00 MAURO, LA PURA VERDAD
19.00 INFAMA
20.30 LA CORNISA
TV PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 ROSH HASHANÁ 2019
17.00 FESTIVAL NACIONAL DE CINE DE TERMAS DE RIO HONDO 2019
17.30 UN TERCIO
18.00 QUE VUELVAN LOS POTREROS
19.00 PADRES E HIJOS
20.00 CADA NOCHE
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 DALE LIKE
16.00 EL CHAVO
20.00 IMPLACABLES
22.00 AQUÍ ESTÁ EL FÚTBOL
EL TRECE
10.00 CARBURANDO
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.00 PERIODISMO PARA TODOS
23.30 PASIÓN POR EL FÚTBOL
CANAL 14
12.00 PEREGRINOS DE LA FE
12.30 SANTIAGO TEATRAL
13.00 PEDALIER
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
15.30 DE A DOS
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 TICKET AL SHOW
19.00 DALE FERRO
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO. ALTE. BROWN VS. CENTRAL CÓRDOBA
22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
PELÍCULAS
CINEMAX
06.11 PHENOMENON
08.37 ROBIN HOOD
11.16 LA ULTIMA CANCIÓN
13.18 DESPICABLE ME
15.04 SILVER LININGS PLAYBOOK
17.18 LA ULTIMA CANCIÓN
19.19 ROBIN HOOD
22.00 SIN ESCAPE
23.55 NIÑOS DEL HOMBRE
TCM
07.36 LOST - THE INCIDENT
08.21 LOST - THE INCIDENT
09.05 LOST - LOS ÁNGELES. PARTE 1
09.50 LOST - LOS ÁNGELES. PARTE 2
10.33 LOST - WHAT KATE DID
11.18 MAD ABOUT YOU
11.43 MAD ABOUT YOU
12.08 LOST - THE SUBSTITUTE
12.54 LOST - LIGHTHOUSE
13.39 LOST - SUNDOWN
14.24 LOST - DR. LINUS
15.08 LOST - RECON
15.53 MAD ABOUT YOU
16.18 MAD ABOUT YOU
16.43 HOLLOW MAN
18.43 UNBREAKABLE
20.43 EL CHACAL
23.00 EL ÚLTIMO BOY SCOUT
TNT
06.00 DIXIE Y LA REBELIÓN ZOMBI
07.26 EL REGRESO A LA ISLA DE NIM
09.06 FINDING NEMO
11.00 GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE AMOR
13.18 EL CAZADOR Y LA REINA DEL HIELO
15.22 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
17.18 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
19.23 CAPITÁN AMÉRICA. CIVIL WAR
22.00 SULLY
23.55 EL TIGRE VERÓN
SPACE
06.00 LA ERA DEL CANELO
06.53 BIG MATCH
08.31 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO
11.45 LA QUINTA OLA
13.50 SOY EL NÚMERO CUATRO
15.52 300
17.54 LETHAL WEAPON
19.56 ARMA MORTAL 2
22.00 ARMA MORTAL 3
CINECANAL
11.20 ENEMIGO INMORTAL
13.27 THE COMMUTER
15.17 UN ESPÍA Y MEDIO
17.15 LA CAÍDA DE LA CASA BLANCA
19.37 JACK REACHER
22.00 JASON BOURNE
VOLVER
06.00 CANUTO CAÑETE, CONSCRIPTO DEL 7
07.25 CANUTO CAÑETE Y LOS 40 LADRONES
08.50 CANUTO CAÑETE, DETECTIVE PRIVADO
10.10 TRES ALEGRES FUGITIVOS
11.30 BAÑEROS II. LA PLAYA LOCA
13.00 LOS MOCHILEROS
14.40 CARMIÑA
16.25 BÁRBARA
18.10 CUESTIÓN DE PRINCIPIOS
20.00 EL CLUB DE LA COMEDIA
21.00 ROMPEPORTONES
A DÓNDE IR
CINE RENZI (LA BANDA)
*MI AMIGO ABOMINABLE, 14:30 (2D) (DOS X UNO); 17:45 (3D), 19:15 (2D)
*HISTORIAS DE MIEDO, 22:15, TRASNOCHE 00:00
*EL RETIRO, 20:45 (ESPACIO INCAA $50)
*EL DESENTIERRO, 16 (ESPACIO INCAA $50).
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*DOMINGO 29, A LAS 21, LOS TOBAS PRESENTA “HISTORIANDO EL CANTO DE SANTIAGO DEL ESTERO, CON DÚO CARABAJAL-CÁCERES, MIGUEL SIMÓN, FRANCO CASTAÑO Y SU VIOLÍN, LOS AMIGOS DE LA DANZA. ENTRADA LIBRE.
*JUEVES 3 DE OCTUBRE, STAND UP CON “SANATA 2, UN SHOW NORMAL”.
* DOMINGO 6, A LAS 18, MASHA Y EL OSO, EN VIVO.
* SÁBADO 26 DE OCTUBRE, A LAS 20, EN EL SALÓN DE LOS ESPEJOS, GALA FINAL SANTIAGO MISS ARGENTINA 2019.
CASA DEL BICENTENARIO
(PARQUE AGUIRRE)
*DOMINGO 29, A LAS 21, REPONEN LA OBRA RIMEL.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 25 DE OCTUBRE, LA VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO.
CINES
SUNSTAR
UN AMIGO ABOMINABLE (3D)
AVENTURA (ATP)
29/09 - 14:00 hs (cast) 16:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 20:00 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)
PRESIDENTE BAJO FUEGO (2D)
ACCIÓN (+13 )
29/09 -14:20 hs (cast)16:45 hs (cast)
AD ASTRA (2D)
THRLLIER (+ 13 AÑOS)
29/09AL 02/10 -19:15 hs (Cast) 22:00 hs (subt)
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)
AVENTURA (ATP)
29/09 -14:30 hs (Cast) 17:30 hs (Cast)
HISTORIAS DE MIEDO (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
29/09 AL02/10 -19:40 hs (Cast) 20:40 hs (subt)22:40 hs(subt)
UN AMIGO ABOMINABLE (2D)
AVENTURA (ATP)
29/09 - 14:30 hs (Cast) 16:25 hs (Cast) 18:20 hs (Cast) 20:10 hs (Cast)
LA ODISEA DE LOS GILES (2D)
TRILLER (+ 13 AÑOS)
29/09 AL 02/10 - 22:00 hs (Cast)
IT (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
29/09 -14:30 hs (Cast) 17:45 hs (Cast) 21:00hs (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HIPER LIBERTAD
IT 2 APTO 16 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 19:00 - 22:20
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 16:30
AD ASTRA: HACIA LAS ESTRELLAS APTA 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 21:50
NADA QUE PERDER 2 APTA 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 16:00 SÁBADO y DOMINGO
CASTELLANO 2D 18:10 JUEVES Y VIERNES
UN AMIGO ABOMINABLE ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:10 (A PARTIR DEL SÁBADO)
CASTELLANO 2D 20:20 - 22:30
CASTELLANO 3D 17:20 - 19:30
ANTICIPADA EN VENTA
GUASÓN ESTRENO 03 OCTUBRE
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019
CASTELLANO 2D 19:10
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DIAS A PARTIR DE LAS 16:30 HS