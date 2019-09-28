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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de septiembre de 2019

- 22:09 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 CLUB 57

12.45 LA PEÑA DE MORFI

17.15 CINE. MINICAMPEONES 2

18.45 CINE. EN BUSCA DE LA FELICIDAD

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. EN BUSCA DE LA FELICIDAD (CONTINUACIÓN)

21.15 OPINIÓN DEPORTIVA

22.15 SUSANA GIMÉNEZ

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

12.00 MODO SELFIE

13.00 MODO FOODIE

13.30 LO MEJOR DE S.T.O

14.30 SECRETOS VERDADEROS

16.00 MAURO, LA PURA VERDAD

19.00 INFAMA

20.30 LA CORNISA


TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 ROSH HASHANÁ 2019

17.00 FESTIVAL NACIONAL DE CINE DE TERMAS DE RIO HONDO 2019

17.30 UN TERCIO

18.00 QUE VUELVAN LOS POTREROS

19.00 PADRES E HIJOS

20.00 CADA NOCHE


CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 DALE LIKE

16.00 EL CHAVO

20.00 IMPLACABLES

22.00 AQUÍ ESTÁ EL FÚTBOL


EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 PERIODISMO PARA TODOS

23.30 PASIÓN POR EL FÚTBOL


CANAL 14

12.00 PEREGRINOS DE LA FE

12.30 SANTIAGO TEATRAL

13.00 PEDALIER

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

15.30 DE A DOS

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 TICKET AL SHOW

19.00 DALE FERRO

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO. ALTE. BROWN VS. CENTRAL CÓRDOBA

22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO


CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES


PELÍCULAS

CINEMAX

06.11 PHENOMENON

08.37 ROBIN HOOD

11.16 LA ULTIMA CANCIÓN

13.18 DESPICABLE ME

15.04 SILVER LININGS PLAYBOOK

17.18 LA ULTIMA CANCIÓN

19.19 ROBIN HOOD

22.00 SIN ESCAPE

23.55 NIÑOS DEL HOMBRE


TCM

07.36 LOST - THE INCIDENT

08.21 LOST - THE INCIDENT

09.05 LOST - LOS ÁNGELES. PARTE 1

09.50 LOST - LOS ÁNGELES. PARTE 2

10.33 LOST - WHAT KATE DID

11.18 MAD ABOUT YOU

11.43 MAD ABOUT YOU

12.08 LOST - THE SUBSTITUTE

12.54 LOST - LIGHTHOUSE

13.39 LOST - SUNDOWN

14.24 LOST - DR. LINUS

15.08 LOST - RECON

15.53 MAD ABOUT YOU

16.18 MAD ABOUT YOU

16.43 HOLLOW MAN

18.43 UNBREAKABLE

20.43 EL CHACAL

23.00 EL ÚLTIMO BOY SCOUT


TNT

06.00 DIXIE Y LA REBELIÓN ZOMBI

07.26 EL REGRESO A LA ISLA DE NIM

09.06 FINDING NEMO

11.00 GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE AMOR

13.18 EL CAZADOR Y LA REINA DEL HIELO

15.22 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

17.18 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO

19.23 CAPITÁN AMÉRICA. CIVIL WAR

22.00 SULLY

23.55 EL TIGRE VERÓN


SPACE

06.00 LA ERA DEL CANELO

06.53 BIG MATCH

08.31 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO

11.45 LA QUINTA OLA

13.50 SOY EL NÚMERO CUATRO

15.52 300

17.54 LETHAL WEAPON

19.56 ARMA MORTAL 2

22.00 ARMA MORTAL 3


CINECANAL

11.20 ENEMIGO INMORTAL

13.27 THE COMMUTER

15.17 UN ESPÍA Y MEDIO

17.15 LA CAÍDA DE LA CASA BLANCA

19.37 JACK REACHER

22.00 JASON BOURNE


VOLVER

06.00 CANUTO CAÑETE, CONSCRIPTO DEL 7

07.25 CANUTO CAÑETE Y LOS 40 LADRONES

08.50 CANUTO CAÑETE, DETECTIVE PRIVADO

10.10 TRES ALEGRES FUGITIVOS

11.30 BAÑEROS II. LA PLAYA LOCA

13.00 LOS MOCHILEROS

14.40 CARMIÑA

16.25 BÁRBARA

18.10 CUESTIÓN DE PRINCIPIOS

20.00 EL CLUB DE LA COMEDIA

21.00 ROMPEPORTONES


A DÓNDE IR

CINE RENZI (LA BANDA)

*MI AMIGO ABOMINABLE, 14:30 (2D) (DOS X UNO); 17:45 (3D), 19:15 (2D)

*HISTORIAS DE MIEDO, 22:15, TRASNOCHE 00:00

*EL RETIRO, 20:45 (ESPACIO INCAA $50)

*EL DESENTIERRO, 16 (ESPACIO INCAA $50).

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*DOMINGO 29, A LAS 21, LOS TOBAS PRESENTA “HISTORIANDO EL CANTO DE SANTIAGO DEL ESTERO, CON DÚO CARABAJAL-CÁCERES, MIGUEL SIMÓN, FRANCO CASTAÑO Y SU VIOLÍN, LOS AMIGOS DE LA DANZA. ENTRADA LIBRE.

*JUEVES 3 DE OCTUBRE, STAND UP CON “SANATA 2, UN SHOW NORMAL”.

* DOMINGO 6, A LAS 18, MASHA Y EL OSO, EN VIVO.

* SÁBADO 26 DE OCTUBRE, A LAS 20, EN EL SALÓN DE LOS ESPEJOS, GALA FINAL SANTIAGO MISS ARGENTINA 2019.

CASA DEL BICENTENARIO

(PARQUE AGUIRRE)

*DOMINGO 29, A LAS 21, REPONEN LA OBRA RIMEL.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 25 DE OCTUBRE, LA VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO.


CINES

SUNSTAR

UN AMIGO ABOMINABLE (3D)

AVENTURA (ATP)

29/09 - 14:00 hs (cast) 16:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 20:00 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)

PRESIDENTE BAJO FUEGO (2D)

ACCIÓN (+13 )

29/09 -14:20 hs (cast)16:45 hs (cast)

AD ASTRA (2D)

THRLLIER (+ 13 AÑOS)

29/09AL 02/10 -19:15 hs (Cast) 22:00 hs (subt)

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)

AVENTURA (ATP)

29/09 -14:30 hs (Cast) 17:30 hs (Cast)

HISTORIAS DE MIEDO (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

29/09 AL02/10 -19:40 hs (Cast) 20:40 hs (subt)22:40 hs(subt)

UN AMIGO ABOMINABLE (2D)

AVENTURA (ATP)

29/09 - 14:30 hs (Cast) 16:25 hs (Cast) 18:20 hs (Cast) 20:10 hs (Cast)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

29/09 AL 02/10 - 22:00 hs (Cast)

IT (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

29/09 -14:30 hs (Cast) 17:45 hs (Cast) 21:00hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HIPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 19:00 - 22:20

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 16:30

AD ASTRA: HACIA LAS ESTRELLAS APTA 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 21:50

NADA QUE PERDER 2 APTA 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 16:00 SÁBADO y DOMINGO

CASTELLANO 2D 18:10 JUEVES Y VIERNES

UN AMIGO ABOMINABLE ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:10 (A PARTIR DEL SÁBADO)

CASTELLANO 2D 20:20 - 22:30

CASTELLANO 3D 17:20 - 19:30

ANTICIPADA EN VENTA

GUASÓN ESTRENO 03 OCTUBRE

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019

CASTELLANO 2D 19:10

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DIAS A PARTIR DE LAS 16:30 HS


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