Maluma se unió por primera vez a su compatriota J Balvin

28/09/2019 - 21:01 Pura Vida

Como si todo tuviera que ver con todo, después de que se quejaran juntos por el pobre apoyo al reguetón que aseguran reflejan las últimas nominaciones a los Grammy Latinos, Maluma y J Balvin sorprendieron a sus seguidores con el lanzamiento de “Qué pena”, el tema cuyo video fue grabado en Nueva York, según lo difundió Sony.

Como se recordará, Maluma había admitido sentirse desilusionado por no estar nominado a los Grammy a pesar de su último disco que, para él, es el mejor de su carrera. “Tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi vida, los junté con los que siempre soñé, Madonna cantando en español (...). Definitivamente se queda uno confundido y sin saber qué pensar”, había dicho. Con menos palabras, pero igual de molesto J Balvin había apoyado el slogan “Sin reguetón no hay Latin Grammy”.

Ahora, juntos cantan “Qué pena”. “Se trata de una canción contagiosa, divertida y sexy. Un sensual reguetón que los une como artistas, colegas e ídolos mundiales”, dice el comunicado de la discográfica.

Por otra parte, el video que acompaña el tema comienza con un segmento de humor en el que ambos artistas imitan entre sí las expresiones del otro que los caracterizan en las redes sociales.