FÚNEBRES | 29 de septiembre de 2019

28/09/2019 - 22:16 Funebres

FALLECIMIENTOS

Reynaldo Werfil Suárez

Carlos Alberto Narváez (La Banda)

Justo Mariano Rocha (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALEGRE DE CÁCERES, LLULIA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 28/9/19|. Sus sobrinos Juan Felipe Ramos Taboada e Inés María Amoedo; Carlos Ramos Taboada y Susana Carol; Aurora Ramos Taboada y Vicente Massott con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria.

AYUNTA, JOSÉ PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Su hermana Sara Ayunta de Pedraza y sus hijos Rubén y flia., Gladis y flia., Mimí y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su querida memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

AYUNTA, JOSÉ PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Su sobrina Claudia M. Juarez y flia., participa con dolor su fallecimiento y ruegan fortaleza para tia Nelly, su hijo Esteban y Zulema y nietas. Elevan oraciones en su memoria.

AYUNTA, JOSÉ PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Su prima hermana Agustina de Ingratta, sobrinos Roxana, Bruno y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su querida memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

AYUNTA, JOSÉ PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Su cuñado Hugo Humberto " Lito " Juarez, sus hijos Claudia, Pilar y Hugo, nietos Facundo, Constanza, Gerónimo, Valentina, Camila y Agustin, parrticipan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AYUNTA, JOSÉ PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Polo Mackeprang, su esposa, hijos y nietos participan con pena su fallecimiento y despiden al amigo con profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

AYUNTA, JOSÉ PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. El Club Atlético Central Córdoba, participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera un gran jugador y mejor persona del inovidable Liya Ayunta. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

AYUNTA, JOSÉ PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Fanny, Pedro, Ruben y Daniela Sardaña, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo. Rogamos oraciones en su memoria.

AYUNTA, JOSÉ PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. "Señor recíbelo en tu casa celestial a nuestro querido amigo de tantos años "Liya", no sin antes agradecer al Padre Bueno habernos permitido ver y disfrutar con inmensa alegría a ese extraordinario jugador que nos regaló el fútbol santiagueño en particular nuestro Central Córdoba, esos crack que no salen más. Descansa en paz "viejo amigo" te despiden con enorme dolor: Alberto "Gringo" Mansilla, Pancho Ávila y Julio Sosa.

AYUNTA, JOSÉ PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Jorge Ayunta y familia participan con dolor el fallecimiento de su querido tío. Elevan oraciones en su memoria.

AYUNTA, JOSÉ PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Fuiste un ídolo de multitudes y del fútbol santiagueño, tus virtudes de persona y de un gran jugador, potenciaron la pasión del glorioso Club Atlético Central Córdoba y de los combinados culturalistas, con la Obtención de un vice Campeonato Argentino en Bahía Blanca, además jugó en Atlético Tucumán y Lanus, con lucido éxito, amigo entrañable, el dolor por tu partida nos conmueve, por eso pedimos al altísimo, te reciba y te de el descanso eterno. Alberto Chazarreta, Mario Sández, Delicio Camus, Jorge Ayunta, René Sánchez y familiares participan su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio local.

BARRIENTOS, MIRTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/19|. Mercedes Raed de Bejarano, sus hijos Alicia y Mario Bejarano y sus respectivas familias participan con tristeza el fallecimiento de Lita y acompañan a sus hijos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CURA, AMELIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Su tía Rosa Cura de Laprida, sus hijos Osvaldo y Marcela Alejandra Laprida (a) participan con pesar su fallecimiento. Ruegan a nuestro Dios por su eterno descanso y que sea eterna su memoria. Amén.

CURA, AMELIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Sus sobrinos Dani, Roxana, Silvina, Liz Naufal y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

CURA, AMELIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Acompañamos a Luis, Paula y Caro en estos momentos dificiles y te despedimos con mucho cariño. Tu prima Bochi y sobrinos Lorena, Achi y Gringa Zani, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CURA, AMELIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Amelia Teresa Cura, gracias por brindarte como siempre lo hacias, Fuiste una mujer íntegra, luchadora y muy querida por toda nuestra familia. Descansa en paz. Con mucho dolor te despiden tu tia Rosa Figueroa de Zani, tus pirmos y sobrinos. Rogamos oraciones por tu eterno descanso.

CURA, AMELIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Señor tu hija ya está frente a tí, permítele el ingreso a tu Reino. Norma y Pedrin Cura, sus hijos José Maria y Cecilia con sus respectivas familias, participan el fallecimiento de la querida prima y ruegan a Dios resignación a toda su familia.

CURA, AMELIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Las amigas de Carolina: Lourdes Villarroel, Lucía Gómez, Liz Cruz Salvatierra, Natalia González, Yesica Corbalán, Fiama Sosa y Cecilia Castaño participan con profundo dolor el fallecimiento de su mamá Amelia y ruegan una oración en su memoria.

CURA, AMELIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Graciela Senilliani y Edmundo Andrada acompañan con profundo dolor a la familia de Amelia fiel colaboradora del Instituto de Enseñanza San Jorge desde sus inicios rogando oraciones en su querida memoria.

CURA, AMELIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Daniel Yocca, su esposa Maria Lucrecia de la Cruz y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios brinde pronta resignación a su querida familia. Elevan oraciones en su memoria.

CURA, AMELIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. "Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque muera vivirá". Sus amigos; Luisa Neme de Areal e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su flia. en estos momentos tan dificiles. Ruegan oraciones en su memoria.

CURA, AMELIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Vecinos de la Pescaderia de Calle Moreno, participan su fallecimiento y ruegan oraciones por la cristiana resignación de su familia.

CURA, AMELIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Carlos Coronel y flia., Luis Ribas y flia., lamentan su fallecimiento y acompañan a su esposo y familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CURA, AMELIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Eliana y Kelly Andersen Yocca, acompañan a su primo Luis e hijas en su pena ante tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CURA, AMELIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. "Hoy te despedimos tristes, con la seguridad que Dios te recibirá con los brazos abiertos". Vivirás en nuestros corazones, nunca te olvidaremos. Dra. Gladys Díaz y flia., Coqui Álvarez Paz y flia. ruegan oración por su eterno descanso.

CURA, AMELIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Sara N. Suárez, Angélica Suárez y María Eugenia Suárez acompañan a su entrañable amiga Sra. Rosita Cura, hijos y demás familiares ante la pérdida de su querida hermana. Rogamos oraciones en su memoria.

LUNA, ANTONIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/19|. María Eugenia Suárez y tías Angélica y Sara Suárez acompañan a su esposa Daniela e hijo León, Augusto Marcoux y demás familiares en tan difícil momento. Que su alma descanse en paz.

MÓTTOLA DE LEDESMA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ex compañeros y amigos de su hijo Lito Ledesma de la Promoción 77 de la Escuela de Comercio, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MÓTTOLA DE LEDESMA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Aldo Roberto Sialle y Maria Estela Avido de Sialle, sus hijos y respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

MÓTTOLA DE LEDESMA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Daniel Cremaschi, su esposa Daniela y sus hijas, acompañan con profundo dolor a sus hijos Hector y Lito Ledesma y ruegan oraciones en su memoria.

MÓTTOLA DE LEDESMA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia, sus hijos Daniel y Lucciana acompañan a sus hijos Héctor y Lito Ledesma en tan doloroso momento.

MÓTTOLA DE LEDESMA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Querida Pory; vivirás eternamente en nuestros corazones. Tu hermano Roberto, tu cuñada Norma, sobrinos y respectivas familias, lamentan profundamente su fallecimiento.

MÓTTOLA DE LEDESMA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Tu ahijado Gustavo Móttola y su hijos Augusto, participan con profundo dolor su fallecimiento. Querida Porila te vamos a extrañar.

MÓTTOLA DE LEDESMA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Hasta siempre mi Porila; descansa en paz. Te extrañaremos. Tu nieta Estefania ( Cuni ), David y bisnietos Benicio y Faustino, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MÓTTOLA DE LEDESMA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Familia Secco; Paco, Sara, Carlos y Gabriela acompañan a sus hijos Héctor y Lito y demás familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MÓTTOLA DE LEDESMA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Que el Señor te reciba en su Reino Celestial. Daniela Fulco, Augusto Mottola y familia, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraaciones en su memoria.

SUÁREZ, REYNALDO WERFIL (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/19|. Su esposa: Mercedes, sus hijos; Silvia, Vanesa, Erika, Diego y Hugo, hijos pol. y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. de Villa Silipica. Casa de duelo: Pje. Eduardo Miguel 842 B. 8. de Abril. HAMBURGO CIA DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TOLOZA DE TORRENS, BLANCA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Caminante no hagas ruido que mi madre se ha dormido en los brazos del Señor. Sus hijos Coco Torrens y Claudia Corvalán, nietos Carla, Adrian, Nico y Gabi, bisnietos Zoe e Isabella, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

TOLOZA DE TORRENS, BLANCA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. "Tu que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, dile Señor: mi amparo, mi refugio, en ti mi Dios, yo pongo mi confianza". (Salmo 91). Su hijo José, su esposa Patricia Seggiaro y sus hijos Micaela, Agustina, Jimena, Virgina y Martín, despiden con cariño a su madre y Lela, en su regreso a la casa del padre celestial. Descansa en paz.

TOLOZA DE TORRENS, BLANCA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Su hijo Antonio Torrens, Mary Tarchini, sus nietos Adrián, Diego, Rodrigo, Valeria, Belén y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TOLOZA DE TORRENS, BLANCA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Su hermana Cruz del Valle Toloza, sus sobrinos Claudio y Miguel Santillán participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TOLOZA DE TORRENS, BLANCA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. José, Achwar y Toni Rafael, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Madre de sus amigos José y Patricia. Ruegan oraciones en su memoria.

TOLOZA DE TORRENS, BLANCA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Rogamos al Señor te reciba a tu lado en paz y te colme de bendiciones. Olga Anna de Corvalán, sus hijas Liliana Corvalán y Mundo Romero, Claudia Corvalán y Coco Torrens con sus respectivas flias., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TOLOZA DE TORRENS, BLANCA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Edgar Hernández y Corina, sus hijos Constanza, Macarena y Candelaria, participan con profundo dolor y tristeza el fallecimiento de la Mamça del querido Amigo Jose. Rogamos al altisimo le de la fortaleza para sobrellavar tan duro momento.

TOLOZA DE TORRENS, BLANCA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Elsa, Patricia y Marcelo Valdora y familias, participan su fallecimiento y estrechan e un abrazo de consuelo a Coco, Claudia, Adrian y Carlita. Elevan oraciones en su memoria.

TOLOZA DE TORRENS, BLANCA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Su consuegra Josefina Ribas, su hijo Oscar Seggiaro y flia. participan el fallecimiento de doña Blanca, rogando por su eterno descanso y que brille para ella la luz que no tiene fin. Que nuestros Señor Jesús sea el consuelo de sus queridos hijos y nietos.

TOLOZA DE TORRENS, BLANCA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Sus fieles cuidadoras Elisa, Micaela y María participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TOLOZA DE TORRENS, BLANCA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Margarita Estela, José Antonio, Claudia Edith y Buby Suárez De Bustti saludan a sus amigos Antonio, Negro, Coco y José ante el paso de su Sra. madre, a la vida celestial. Oraciones en su memoria.

TOLOZA DE TORRENS, BLANCA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Familiares de sus hijos Toño y Mari participan su fallecimiento. Estela Saavedra de Tarchini e hijos: Roberto e Isabel Tarchini. Ruegan una oración en su memoria.

NARVÁEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/19|. Su esposa Carmen Paz. Sus hijos Carlos, Natalia, Liliana. Hijos politicos Julio Ruiz, Paola Villavicencio, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 09.00 hs en EL CEMENTERIO LA MISERICORDIA COB. NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

ROCHA, JUSTO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/19|. Su esposa Edelmira. Sus hijos Roxana, Martin, Diego, Ramon, Ariel, Maria Belen, hijos politicos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11.00 hs en EL CEMENTERIO LA MISERICORDIA. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

AGUIRRE, RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 940 de Colonia Tinco participa con profundo dolor el fallecimiento del padre político de la Sra. directora Nilda Maldonado y ruegan por él una oración en su memoria. Las Termas.

AGUIRRE, RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Las palabras son pocas y no pueden explicar lo que el corazón siente, cuando tiene un inmenso dolor. Dolor por la pérdida de un ser querido, al que no veremos físicamente, si lo viviremos a diario, en los recuerdos, en sus cosas, en sus enseñanzas y en sus ejemplos de lucha. Por haber sido una gran persona en la vida, un ejemplo constante, ejemplo de esposo, de padre, de abuelo, por haber instruido valores, que perdurarán en cada uno de sus hijos, los cuales harán honor a su nombre. Señor ya está ante Ti ábrele las puertas de la vida eterna, donde no habrá dolores ni enfermedades, ni lágrimas, sino paz y alegría, para que sea feliz contigo para siempre. Acompañamos con profundo dolor a toda la familia Aguirre, a su esposa Aurora, hijos Mario, Héctor, Mirta, Mariela, Ricardo, Nancy y Ariel. Que en paz descanse. Así sea. A Víctor y flia amigo de su hijo Ricardo.

AGUIRRE, RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. "Que brille para él, la luz que no tiene fin". Mirta Beatriz Aguirre, y toda la familia Aguirre, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

AGUIRRE, RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. "Señor, ya está en tu casa, permítele apreciar Tu rostro y dale el descanso eterno". Hijos, esposa, hijos políticos y nieto, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso. Las Termas.

IBARRA DE LEDESMA, ALICIA VIRGINIA (q.e.p.d.) 27/9/19|. Pablo Calderón y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Las Termas.

SALVATIERRA, ROLANDO ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 27/9/19|. Su hermana Olga Herrera Vda. de Salvatierra, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan ouna oración en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Aguada, Dpto. Río Hondo.

SALVATIERRA, ROLANDO ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 27/9/19|. Sus sobrinos Héctor Alberto, Carlos Gustavo, María Edith, Rita Analía, Estela María y Miguel Ángel; sus sobrinos nietos Jimena, Virgina, Agostina, Carlos, Valentín, Marcos, Ismael, Benjamín, Bautista, Sofía, Narela y Máximo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

TABOADA, ROSSANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Personal directivo, docentes, de maestranza, alumnos y cooperadora de la Esc. Nº 226 Francisco de Aguirre, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de las alumnas Hiara y Ariadna García. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Vinal Isla Dpto. Figueroa.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ELÍAS, JUAN CARLOS (Coco) (q.e.p.d) Falleció el 19/9/19|. "Señor que resucitaste a tu hijo, para que venciendo la muerte entrara en la eternidad; concede a nuestro querido Coco, contemplare a Ti su creador. Por los siglos de los siglos, amén". Su esposa Silvia Tissera, sus hijos Anabella, María Sol, María José, Juan Carlos y Emanuel; y Luis Alberto con sus respectivas familias, invitamos al responso que se oficiará en el cementerio La Piedad a las 10 hs. y a la santa misa en Ntra. Sra. de la Consolación de Sumampa a las 20 hs. al cumplirse el noveno día de su partida.

ELÍAS, JUAN CARLOS (Coco) (q.e.p.d) Falleció el 19/9/19|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el recto sendero por amor a su nombre". Su hija Anabella, su yerno José Sialle y sus nietos Juan Patricio, Gerónimo y Renata invitamos al responso que se oficiará en el cementerio La Piedad a las 10 hs. y a la santa misa en Ntra. Sra. de la Consolación de Sumampa a las 20 hs. al cumplirse el noveno día de su partida.

ELÍAS, JUAN CARLOS (Coco) (q.e.p.d) Falleció el 19/9/19|. "Papi querido: gracias por todo lo que fuiste, todo el amor que nos diste. Te extraño, pero sé que me das fuerzas para seguir. Siempre en nuestro corazón. Te amo, pá. Su hija María Sol, su hijo pol. Luis Nattero y su nieto Valentín invitamos al responso que se oficiará en el cementerio La Piedad a las 10 hs. y a la santa misa en Ntra. Sra. de la Consolación de Sumampa a las 20 hs. al cumplirse el noveno día de su partida.

ELÍAS, JUAN CARLOS (Coco) (q.e.p.d) Falleció el 19/9/19|. "Señor, enjuga las lágrimas de nuestros rostros, para que sienta tu presencia consoladora y acepte este momento difícil de mi vida. Su hija María José y su hijo pol. Ignacio Herrera invitamos al responso que se oficiará en el cementerio La Piedad a las 10 hs. y a la santa misa en Ntra. Sra. de la Consolación de Sumampa a las 20 hs. al cumplirse el noveno día de su partida.

ELÍAS, JUAN CARLOS (Coco) (q.e.p.d) Falleció el 19/9/19|. "Solo en Dios encuentro el descanso y de Él viene mi salvación. Tu nueva morada es una luz celestial. Tu hija del corazón Celeste Fogonza y tu nieta Valentina Elías, invitamos al responso que se oficiará en el cementerio La Piedad a las 10 hs. y a la santa misa en Ntra. Sra de la Consolación de Sumampa a las 20 hs. al cumplirse el noveno día de su partida.

FERREYRA, LUIS EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/19|. Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma, la recibe Dios. Fuiste muy amado por todos, tu recuerdo permanecerá en nuestros corazones. Su familia invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, Bº Jorge Newbery, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento.

GÓMEZ BARABINO DE ARCE, MARÍA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/16|. "Con la certeza de que siempre estás con nosotros, alentándonos a seguir tu ejemplo y amor por la vida, te recordamos siempre con tu sonrisa eterna". Su familia invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse tres años de tu partida al cielo.

SAYAGO DE MEDINA, CELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/10|. Madre hace 9 años que partiste dejando en nuestros corazones tu sonrisa y el amor inmenso que tuviste para tu familia que siempre perdurará en nosotros. Sus hijos, hijas políticas, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20 hs. en el Oratorio Don Bosco.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

GÓMEZ, BENIGNO ROSAURO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/19|. Sus hijos Maxi, Ema, Brayan, Facundo, Cielo, su hermano Juan, Rosa, sus nietos Franco, Lara, Dael, Máximo, Esmeralda, Ian, su hija política Estefanía y demás familiares invitan al responso que se oficiará hoy a las 10 en el panteón familiar del cementerio La Piedad, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento.