Marcelo Gallardo: “No ocultamos nada”

29/09/2019 - 03:55 Mundo River

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró que no oculta “nada” para el superclásico del martes con Boca Juniors en el Monumental, por la semifinal de ida de la Copa Libertadores, y adelantó que jugarán “los que mejor están”.

También confesó que al volante colombiano Juan Fernando Quintero lo piensa “para la revancha, y no para este encuentro de ida” con Boca; y consideró que su equipo “hoy recuperó tres puntos” en la Superliga, con la victoria en La Plata sobre Gimnasia.

“Decir que estamos ocultando cosas para el partido del martes con Boca es una pavada -apuntó el DT de River-. Es sencillo: los que están bien jugarán y los que no, se lo perderán”.

En ese sentido, adelantó que a Quintero lo piensa “para la revancha” (el 22 de octubre) pero que para la ida sí contará con el delantero Lucas Pratto, quien se recupera de una lesión.

“Está mucho mejor y creo que podremos contar con él”, indicó.

Gallardo también consideró que el partido del martes “será importante pero no definirá nada”.

“Este partido no va a definir la serie porque claramente es el primero. Apostaremos a buscar el triunfo y, si no lo obtenemos, también tenemos una chance más. Somos un equipo que de visitante siempre ha estado presente, somos peligrosos, pero igualmente trataremos de buscar un buen resultado en nuestra cancha”, aseguró.

Con respecto a qué espera de la ida, agregó: “Imagino que será muy vibrante, es lo que nosotros intentaremos proponer. Esperemos hace un buen trabajo y que tengamos la dinámica que venimos teniendo en cuanto al juego. Tener contundencia y jugar un partido con muchísima entereza, como hacemos en todas las series”.

Sobre Gimnasia

Al referirse al partido de ayer, Gallardo consideró que su equipo recuperó tres puntos en la Superliga “con la victoria en un partido que no era nada sencillo y los chicos lograron sacarlo adelante”.

“Me pone feliz por ellos, por el esfuerzo, por la seriedad con la que jugaron -agregó-. Y también me pone feliz por (Ignacio) Scocco, por su gol, porque le viene bien para su confianza y así no nos siguen diciendo que los delanteros no meten goles”, agregó.

El “Muñeco” tuvo elogios para los que jugaron ayer. “El equipo responde en cuanto a las formas que tenemos de jugar, más allá de los nombres. Hoy era difícil jugar con 10 tipos que no juegan habitualmente juntos, más Beto Bologna. Para Beto cada entrenamiento es un partido, y se entrena con esa mentalidad. Estoy contento por él”.

Por último, se refirió a Maradona: “Un nostálgico como yo, se me vienen muchas cosas sobre cómo uno lo admiró como jugador. Nos ha dado muchas alegrías al argentino como futbolista. Y eso a mí me genera nostalgia. Quiero que esté bien, lo quiero bien, que tenga salud y disfrute del lugar donde está y que pueda hacerlo saludablemente.