Gonzalo Molina dedicó su triunfo a toda la familia

29/09/2019 - 04:41 Deportivo

El sanjuanino Gonzalo “Chalo” Molina se mostró emocionado ayer al término de la carrera final, la cual lo tuvo que protagonista excluyente, lo que le permitió ganarla.

“La verdad que me siento feliz por este momento. Venía de un año medio complicado en cuanto a las lesiones y terminar así con este podio y ante este público maravilloso que me apoyó de manera constante fue algo único”, contó.

Gonzalo Molina agregó: “No me salen las palabras para agradecer este cariño inmenso que recibí aquí en Santiago. Estoy que no caigo aún de lo que pudimos conseguir para el equipo nacional. Fue una prueba dura, pero pudimos imponer nuestra estrategia en la final para poder celebrar”, contó.

El piloto, además, valoró mucho el primer puesto logrado ayer en la final de la novena fecha de la Copa de Mundo. “La verdad que fue muy necesaria la concentración para poder conseguir el triunfo. Como decía anteriormente no venía con resultados buenos y con una confianza media, pero en el fondo sabía que en Santiago del Estero y ante mi gente iba a tener un plus. Y bueno, así fue. Me sentí muy cómodo y la verdadad que puse todo para poder conseguir este triunfo”, indicó.

También Molina dijo que quiere dedicar este tiunfo a mucha gente. “La verdad que es una lista muy larga para agradecer. Detrás de este logro hay muchas personas. Quiero resaltar que este logro se lo dedico en especial a mi familia, a mi novia y a todos los sponsors que siempre están”, advirtió.

Finalmente, Gonzalo Molina dijo que necesita disfrutar un poco del éxito. “Ahora quiero celebrar un poco de este título que pude alcanzar en Santiago, y luego sí a descansar y a pensar en la planificación de lo que será mañana (por hoy) en donde trataré de repetir la actuación”, dijol