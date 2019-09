El Dr. Gerardo Zamora disfrutó de la final de BMX

29/09/2019 - 04:47 Deportivo

La primera jornada de la Copa del Mundo tuvo ayer una visita de lujo. Se trata del gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, quien observó la final y estuvo en la entrega de premios.

El primer mandatario dijo sentirse contento con el desarrolo y el espectáculo deportivo de gran nivel en la pista santiagueña y, al mismo tiempo, por el triunfo cosechado por el piloto argentino Gonzalo Molina en la final de elite varones.

“Es muy importante el número de pilotos que tiene este evento que superan los 500 y los 29 países que se hicieron presentes en Santiago. La verdad que ello nos llena de satisfacción y agradecemos a la UCI por la confianza a nuesra Federación y a todos los que hacen el BMX Santiago y que han consolidado esta fecha en la provincia”, aseguró.

También el gobernador les deseó a los pilotos suerte y que puedan disfrutar de la 10ª fecha hoy. Además, Zamora aseguró que invertir en deportes es apostar también a una mejor calidad de vida de los ciudadanos. “Tener este tipo de eventos en casa es también traspolar a nuestros jovenes y niños, a que tengan la posibilidad de este tipo de actividades que integran, que forman y que generan disciplina, respeto, solidaridad y responsabilidad, más allá del éxito de la competencia”.

El Dr. Zamora destacó la infraestructura de la pista de BMX, única en Sudamérica, así como también el natatorio olímpico, el autódromo y pronto el estadio de fútbol. “Éste va a ser un ícono importante en todo esto, y la política de Estado que tratamos de llevar adelante genera a lo largo y a lo ancho de todo el territorio deportistas niños y jóvenes, y también la alta competencia, esa que necesita de dirigentes capaces como lo tenemos acá”, contó.

También se refirió al crecimiento que tuvo la fecha mundialista: “No pude estar en las dos últimas por tema de agenda, pero he notado una gran evolución, no sólo dada por la cantidad de pilotos sino por los países en competencia”.