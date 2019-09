Hemingway, corridas de toros y la vieja y aburrida moral

29/09/2019 - 06:51 Opinión

Por Yanina Guiñazú. Estudiante del último año de Licenciatura en Comunicación Social.

No serían pertinentes los motivos que me llevaron a “Muerte en la tarde”, pero quiero señalar que gratamente fue una cuestión azarosa del destino. Cuando comencé a leerlo- una calurosa mañana en vísperas de navidad en la sala de espera de un banco atestado de señoras charlatanas- me di cuenta de que era un libro sobre tauromaquia. Entonces Hemingway desplegó toda su habilidad y abrió el grifo del conocimiento no sin antes señalar el factor fundamental para tal tarea: la experiencia. Ernest, periodista, escritor y corresponsal de guerra, ya era en 1932 un especialista del mirar, aquél que en palabras de Nietzsche observa con calma y paciencia, reteniendo los impulsos a reaccionar, dejando que las cosas se acerquen al ojo.

Avanzando apenas un poco en la lectura la imagen de un toro imponente, negro, con unos cuernos dignos de admirar apareció en mi mente; atravesado por dos espadas y perdiendo la bravura desangrándose en el suelo. Sería una mentira si expresara que veo allí la grandeza, pero Hemingway se encargó de escribir un libro minuciosamente descriptivo, conociendo las críticas que la tauromaquia despierta , justificando con cada palabra un libro susceptible de ser abandonado en cualquiera de sus párrafos.

El autor dedica un buen tiempo a relatar las ocasiones en las que asistió a las corridas con diferentes personas para dar cuenta, finalmente, que en todos los casos las reacciones fueron imprevisibles, tanto de los invitados como propias. A partir de allí sienta al lector (a la lectora) con una cinta en la boca, obligando a desistir del tan ejercitado oficio de ultracrepidario, situación que solo termina si uno decide abandonar el libro y seguir el día con sus ideas preconcebidas en paz.

“Por lo que toca a las cuestiones morales, no puedo decir más que una cosa: es moral todo lo que hace que me sienta bien, e inmoral todo lo que hace que me sienta mal. Y, juzgados por este criterio, que no intento defender, los toros son absolutamente morales para mí, porque, durante la corrida, me siento muy bien, tengo el sentimiento de la vida y de la muerte, de lo mortal y de lo inmortal, y una vez terminado el espectáculo, me siento muy triste, pero muy a gusto.”

La tesis de la discordia

“Según mis propias observaciones, podría decir que se puede hacer de las gentes dos grandes grupos: los que, por hablar con el lenguaje propio de la psicología, se identifican con los animales, es decir los que se ponen en su lugar y los que se identifican con los seres humanos. Creo por mi experiencia y mis observaciones, que los que se identifican con los animales, los amigos profesionales de los perros y de otros animales, son capaces de mayor crueldad con los seres humanos que quienes no se identifican espontáneamente con los animales. Parece que hubiera como una separación fundamental entre las gentes en relación con esto. Pero los que no se identifican con los animales, pueden, sin querer a todos los animales, sentir afecto por un animal individual, un perro, un gato o un caballo, por ejemplo, aunque luego fundamenten este cariño en una cualidad del animal o en cualquier asociación de sentimientos que les sugiera, más que en el hecho de que sea un animal y de que merezca ser amado.”

Con esto Hemingway, quien en ningún momento intenta hacer de sus relatos una teoría, me sugirió por lo menos una incomodidad: durante largo tiempo me consideré una amiga profesional de los perros. Obviamente al autor se le escapan muchas consideraciones, sin embargo las pruebas empíricas pueden hallarse en algunos recovecos de las calles de mi ciudad, donde una cucha de cartón acolchada espera por algún can desamparado mientras un linyera duerme sobre baldosas congeladas a escasos metros. En esto se resume la idea inicial para acabar con el lector: la identificación automática y sin miramientos con los animales, a los ojos de Ernest, resulta en seres humanos que con el único animal que no pueden identificarse es el de su especie.

Después de esto resulta imposible darle la espalda a la lectura que no solo interpela, si no que cuestiona.

Una comparación imposible con las jineteadas

Tiempo después de dejar que “Muerte en la tarde” me hiciera transpirar de incomodidad, la polémica con un asunto un tanto similar surgió en la agenda mediática argentina. Faltaría un Hemingway coterráneo para hacer una comparación un poco más prolija, pero es en los festivales de domas donde este libro cobra algún otro sentido. Como todos los años con la transmisión de Jesús María y la noticia de un caballo muerto, regresó el debate sobre esta actividad ecuestre típica de los gauchos de acá.

Jineteadas: Dícese de aquel deporte en que a crina limpia, con gurupa o basto y encimera un jinete se encarga de gastar a rebencazos a un caballo para demostrar que puede mantenerse algunos segundos sobre el lomo del animal.

Sin ahondar demasiado en interpretaciones propias, el principal elemento que diferencia corridas de toros y jineteadas es el que suscita en Hemingway la escritura de un libro de 250 páginas: el encuentro en la arena de la vida y la muerte. En las jineteadas la muerte llega por sorpresa, después de que la cabeza de un gaucho rebota incontables veces contra el suelo mientras cuelga de una pierna enganchada en un estribo del caballo que corre desenfrenado por el campo de doma, o luego de que un caballo sea sacrificado después de una vida de cuidados en la intimidad para ser violentado en público. En cambio, en las corridas de toros la muerte del torero llega por un mínimo margen de error que se cumple y la del toro por el simple hecho de haber nacido en ese ámbito: Todos saben que uno de los dos va a morir, se desea que sea el toro. Hay otras muertes colaterales, como las de los caballos que participan del espectáculo, pero esos tampoco son muy tenidos en cuenta.

En ambos casos el espectáculo es un escenario armado y violento. Retomando el golpe bajo de Ernest El punto donde me interesa particularmente lo expresado por Hemingway es donde señala una diferenciación entre quienes se identifican o no con los animales de manera espontánea. Y aquí adaptaré mi argumento al contexto, porque nosotros somos medios particulares: el argentino promedio no experimenta verdadera compasión si no muestran el espectáculo con técnicas extraídas de La Naranja Mecánica, pues haber crecido en un país donde las domas se transmiten en televisión abierta y para todo el público redujo notablemente la reacción empática con esos animales (y digo “esos” refiriéndome a caballos, perros y gatos juegan en otra categoría) como así también con la gente que asaltan en Buenos Aires, los asesinatos y todo lo que se transmita por tv con la intensidad de un pájaro carpintero picoteándonos la cabeza. En este caso la experiencia como elemento constitutivo del relato no me falta, pero puedo afirmar que incluso la capacidad de empatía con los seres humanos depende fundamentalmente de la identificación selectiva, por lo que el hombre que no tiene feeling con los animales no es necesariamente el ejemplar de humanidad que para Hemingway tiene la capacidad de presenciar crímenes atroces contra ellos escudado en una sensibilidad exquisita con los demás hombres. Es más, mi tesis, que no defiendo ni intento hacer teoría, es que quienes no logran empatizar con cualquier ser vivo que sufre difícilmente puedan hacerlo con el ser vivo-humano.

Cabe una discusión prolongada acerca de los espectáculos cargados de negatividad, y en esto no distingo jineteada, corrida de toros, boxeo o cualquier otro deporte en donde el eje es fundamentalmente herir, hacer daño, triunfar sobre otro, humano o animal por medio de la primitiva violencia; podríamos debatir cuántas pasiones despiertan y mediante qué argumentos defensores y detractores traban posiciones; tradición o maltrato animal, aunque en este punto, y después de diversas experiencias, habilito la decisión arbitraria de excluir a quienes se adaptan a los lineamientos morales del momento y en pos de una imagen positiva. Me refiero a quienes por supervivencia u obligación toman la remera o el pañuelo pertinente y marchan contra las domas, las corridas de toros, las semillas transgénicas o los femicidios indistintamente, sin cuestionamiento o sincero compromiso, por el simple hecho de mantenerse adentro, de pertenecer.

Hemingway deja claro en los primeros capítulos que aunque reúna todos sus esfuerzos las únicas opiniones válidas para él son aquellas que nacen de experimentar en carne propia un espectáculo de tauromaquia, argumento que expone en 1932 y que parece resurgir en el presente cuando toda postura corre el riesgo de ser solo discursiva y anulada por la falta de experiencia.

El primer paso para probar el desapego del prejuicio es comprender a Hemingway aunque ataque abiertamente a los amigos de los perros, es decir, a muchos de nosotros. En la tauromaquia Ernest encuentra la convergencia de la vida y la muerte, la singularidad de un deporte en donde se dispone de la existencia frente a un animal que nació para morir, y que en ocasiones asesina. Después de años de observación detenida el autor se siente en condiciones de escribir maniobrando una verdad con una pluma, utilizando como único parámetro su punto de vista, lanzándose así, de una vez y para siempre, a la descripción explícitamente defensiva de una de sus pasiones, cuestionada pero genuina, tan genuina como su humanidad y el reconocimiento pleno de sus placeres.

“Todas las cosas que son capaces de despertar pasión en su defensa levantan, igualmente, pasión contra ellas” sentencia Hemingway y nos interpela a escribir libros enteros con voz propia antes de arrancar las teclas de nuestros teclados indignándonos desde lejos y por obligación moral con cualquier cosa.