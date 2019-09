VIDEO | “Estamos embarazados” dijo Ricky Martín al anunciar que volverá a ser padre con su esposo

29/09/2019 - 17:54 Pura Vida

El famoso cantante portorriqueño Ricky Martín y Jwan Yosef están esperando un nuevo bebé.

La sorpresiva noticia la dio durante la 23rd Annual National Dinner de Human Rights Campaing, celebrada en Washington.

Durante el evento, al que el intérprete asistió acompañado de su pareja, Jwan, y de sus gemelos, sorprendió con su discurso: "Mi familia está aquí, Jwan mi amado esposo, mis hermosos gemelos, Valentino y Mateo, los amo con todo mi corazón, son mi inspiración todos los días, son grandiosos”.

Luego de esas palabras llegó el inesperado anuncio: “Por cierto, tengo que anunciar estamos embarazados, amo las familias grandes. Lucia, mi niña bebé, que no está aquí, está en casa con la abuela, y viene en camino otro, estamos embarazados”.

At #HRCNationalDinner, @Ricky_Martin announces that he and husband

Jwan Yosef are expecting a new addition to their family.

Congratulations, Ricky and Jwan! #BabyOnBoard! pic.twitter.com/ngpqk0Rdhg