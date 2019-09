¿Qué opina la comunidad trans de Santiago sobre la telenovela“Pequeña Victoria”?

29/09/2019 - 21:40 Pura Vida

La telenovela “Pequeña Victoria”, que se emite de lunes a viernes, por Telefé y que llega a Santiago del Estero por la pantalla de Canal 7 abrió el debate no solo en torno a la subrogación de vientre, como un camino para convertirse en madre, sino que también hace visibles otras realidades, como las que transitan las personas trans, e incluso las maneras distintas que existen de construir una familia.

Y quizás ahí radica su éxito: en poner sobre la mesa, en un horario televisivo central, temas que atraviesan a toda la sociedad argentina.

Si bien la mirada propuesta por Érika Halvorsen, la autora de la ficción, sobre la subrogación de vientre desató las críticas de quienes adoptaron esa decisión para convertirse en madres, la historia acerca de la donante de esperma, una chica trans interpretada por Mariana Genesio es visto por la comunidad trans de Santiago del Estero como una buena oportunidad para continuar abriendo espacios hacia la integración.

Además, la actriz que interpreta a Ema, no es alguien haciendo de una mujer trans, sino que esa es su identidad, distinto a lo que sucedió en “100 días para enamorarse” con el personaje que hacía Maite Lanata y que compone a un joven trans.

“La verdad que la telenovela es muy interesante porque plantea las distintas formas de ser familia. Y en este caso, cómo están compuestas las familias de personas trans. Me parece que es importante visibilizar las distintas realidades que atraviesan, como la convivencia entre varias compañeras (lo que es un reflejo de lo que experimentan muchas en la vida real), y otra cosa importante que muestra es el amor de pareja de una compañera trans. Eso creo que es interesante visibilizar”, señaló Luisa Paz, presidente de la Red Nacional ATTTA.

En la ficción, la decisión del personaje interpretado por Genesio, quien dona su esperma y se convierte de esa manera en otra madre de la bebé a la que llaman Victoria, abre un debate que la comunidad trans de Santiago del Estero aún no lo tiene entre sus prioridades, de acuerdo con lo que comentó la presidente de Divas, Julieta Paz, pero que sin embargo, motiva a pensar sobre la maternidad.

“La telenovela plantea un tema polémico que es la donación de esperma. Es un planteo que quizás muy pocas trans nos hacemos, es decir no todas nos preguntamos si vamos a ser madres o no. Y eso creo que es un planteo que nos debemos, pero como tenemos otras urgencias, no nos hacemos esa pregunta”, remarcó Julieta.

Y agregó: “Lo que sí hay son familias que han adoptado, o crían a los hijos de sus hermanas. Hay compañeras que sí lo han hecho, que crían a sus sobrinos y que así forman sus familias. Pero a la donación de esperma lo vemos como una cuestión alejada porque que hay otras urgencias. No obstante, está bueno que se abra el debate”.

Luisa Paz: “Visibilizar para ayudar a comprender”

“Nos parece importantísimo que permanentemente haya historias trans en la televisión, como la anterior que se centraba en un varón trans adolescente (Maite Lanata, en 100 días para enamorarse). Nos parece que eso ayudó a que la sociedad comprendiera, a través de ese personaje, determinadas situaciones o se interesara por conocer un poquito más sobre la comunidad trans”, aseguró la presidenta de la Red Nacional ATTTA, Luisa Paz.

Y agregó: “Esto suma la posibilidad de que dentro de nuestras familias, mientras cenamos y vemos un programa de televisión, se pueda discutir sobre las formas de ser familia, y todo lo que conlleva construir una familia que no es fácil, con todo lo cotidiano, y con lo que afuera, la sociedad está esperando de nosotras, de nosotros. Es importante que se siga visibilizando”.

Julieta Paz: “Seguimos viviendo la discriminación”

No es su caso. No enfrentó situaciones dolorosas de discriminación, pero sabe que existen. Por eso, Julieta Paz resalta el episodio en el que el personaje que interpreta Mariana Genesio descubre junto a sus compañeras del hogar las pintadas en su contra. “Aunque estamos en el 2019 todavía seguimos viviendo situaciones de discriminación. Todavía está presente tanto en el ámbito educativo como en el ámbito de la salud. Si bien la ley de Identidad de Género es un importante punto de partida, todavía suceden estas situaciones”, contó.

Desde el 2015 trabaja en el Programa Adultos Mayores de la Unse, el año pasado recibió el título de Trabajadora Social y este año se matriculó en el Colegio que los nuclea. No recuerda que haya sido discriminada, pero sí piensa que hay personas que aún limitan a las personas trans en su ser profesional por su identidad sexual. “Te limitan y es como que todo el tiempo tienes que intentar que te reconozcan que puedes ser profesional, que tienes capacidades, potencialidades, y eso está bueno que también lo muestra la telenovela Pequeña Victoria”, puntualizó Julieta.