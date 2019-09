La entrevista de Jorge Lanata al presidente Mauricio Macri se suspendió y el programa “Periodismo Para Todos” no salió al aire

29/09/2019 - 22:05 Pura Vida

De mal en peor. La salud de Jorge Lanata viene obligándolo a sucesivos reposos y ausencias televisivas. Y si bien, esta vez, la suspensión de la emisión de anoche de su programa “Periodismo Para Todos” (PPT), por la pantalla de El Trece, no está relacionada con ninguna afección, si tiene que ver con las consecuencias de un fuerte golpe sufrido mientras caminaba, el jueves pasado, por los pasillos de radio Mitre, adonde diariamente conduce un programa.

Anoche, Lanata iba a entrevistar en su ciclo al presidente de la Argentina, Mauricio Macri, y aunque se especulaba con la posibilidad de que el conductor estuviera en condiciones para asistir a la grabación de la entrevista prevista para el mediodía de ayer, y luego conducir su programa, en horas de la siesta se anunció que en lugar de PPT, El Trece iba a poner al aire la película El Regalo, protagonizada por Jason Bateman y Rebecca Hall.

Lo que sucede es que el periodista necesita cumplir con reposo y el consumo de analgésicos para frenar un dolor intenso en la espalda y en la zona intercostal que le impiden movilizarse y desarrollar sus tareas con normalidad, aunque las placas que le hicieron revelaron, por suerte, que no tiene ninguna lesión ósea.

Como se recordará esta es la segunda vez en el mes que el ciclo periodístico no sale al aire. La ocasión anterior fue un cuadro de hipertensión le provocó una internación en la Fundación Favaloro, y generó gran preocupación en el ambiente televisivo.

Y tiempo atrás, como lo refleja Teleshow, más precisamente en marzo, estuvo 11 días en la sala de terapia intensiva de la Fundación Favaloro por un cuadro de gastroenteritis. “Me dijeron que había un virus de dengue, que no sabían cuándo lo pude haber tomado, pero tampoco están muy seguros. Me hicieron todos los exámenes posibles y no daba nada. Afortunadamente la fiebre comenzó a bajar y el virus comenzó a ceder”, contó aquella vez.